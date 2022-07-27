كيفية اعداد درس في منصة مدرستي 1444 ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف على كيفية اعداد درس في منصة مدرستي 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل المعلمين حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس في منصة مدرستي للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

منصة مدرستي

منصة مدرستي التعليمية هي منصة التعلم عن بعد في المملكة، والتي انطلقت بقرار من وزارة التربية والتعليم السعودية بعد القرارات التي ألغت التعليم الشخصي في المؤسسات التعليمية بالمملكة، واتجهت نحو التعلم الإلكتروني بعد تفشي ظاهرة الاحتباس الحراري. جائحة فيروس كورونا في الدولة، وتمكنت المنصة حينها من لعب دور فعال في العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، ومع قدوم العام الدراسي الجديد اهتم الطلاب والمعلمون بالعديد من الخطوات المتعلقة بالاستفادة من خدمات متعددة المنصات.

كيفية تحضير درس في منصة مدرستي 1444

يمكن تحضير درس على منصة مدرستي للعام الحالي 1444 هـ من قبل المعلمين باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي باستخدام حساب المعلم “”.

انقر على أيقونة الجدول في القائمة الرئيسية.

حدد الدرس الذي سيتم تحضير الدرس له.

انقر فوق رمز “إعداد الدرس الآن”.

من الضروري الالتزام بالوقت المحدد في منصة مدرستي.

تحديد مسار ومسار الدرس.

اختر نوع الدرس، ثم انقر فوق “التالي”.

تتم إضافة التخصيب عن طريق النقر على “إضافة الإثراء”.

اكتب اسم الإثراء والنوع والرابط، ثم انقر على “حفظ”.

انقر فوق حفظ وخروج.

هل من السهل إعداد درس على منصة مدرستي

يتم تحضير الدروس في منصتي التعليمية بكل سهولة وباستخدام أيقونة الجداول المضمنة في القائمة الرئيسية في حساب المعلم عبر المنصة، وباتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة “”.

اذهب إلى جدول الدورة واختر الفصل.

انقر فوق خيار “إعداد الدرس الآن”.

تحديد مسار الدرس والفصل الدراسي ثم تحديد نوع الدرس.

انقر فوق التالي وأضف الإثراء المناسب.

أدخل بيانات الإثراء ثم اضغط على “حفظ”.

انقر فوق أيقونة Save and Exit.

هل يستطيع المعلم تحضير درس غير افتراضي

يمكن للمدرس تحضير درس غير افتراضي بطريقة مشابهة للآلية التي يتم من خلالها إعداد درس افتراضي، وفيما يلي أهم الخطوات التي توضح ذلك.

كيف أقوم بإعداد درس غير افتراضي على النظام الأساسي لمدرستي

يمكن للمدرس إعداد درس غير افتراضي على منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي”.

أدخل جدول الدورة.

اختر الفئة المطلوبة من الجدول.

انقر فوق إنشاء الدرس الآن.

اختر مقرر الدراسة والفصل الدراسي الحالي.

حدد الدرس المطلوب.

اختر نوع الدرس “غير الافتراضي”.

انقر فوق أيقونة Save and Exit.

يمكن كتابة ملاحظات الطلاب في حقل “تعليمات المعلم”.

كيفية تحديد بيانات المستخدم لمنصة مدرستي

لكي يتمكن الطالب من الوصول إلى منصة My School of Education، يجب أن يكون لديه اسم مستخدم وكلمة مرور، وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على بيانات تسجيل المستخدم وتفعيلها

تسجيل الدخول إلى منصة “توكلنا”.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.

النقر فوق بيانات النظام الأساسي لمدرستي في واجهة النظام الأساسي الرئيسية.

تظهر قائمة بالأطفال المسجلين في المدارس.

سيظهر اسم المستخدم لكل من الأسماء المسجلة.

يتم الحصول على كلمة المرور من خلال النقر على “إرسال كلمة المرور”.

تلقي رسالة على الهاتف المحمول تحتوي على كلمة المرور.

وبالتالي، من الممكن تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

كيف يتم تسجيل الطلاب على منصة My School 1444

يجب اتباع الخطوات التالية حتى يتم تسجيل الطلاب في منصة مدرستي التعليمية للعام 1444 هـ

قم بزيارة منصة “العودة إلى المدارس العامة”.

النقر فوق رمز التسجيل الجديد في الشريط العلوي للمنصة.

أدخل هوية الطالب أو رقم الإقامة.

أدخل رقم الهاتف المحمول وأكمل عملية التحقق.

قم بتأكيد الحساب بعد التحقق من البيانات المدخلة.

اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft، وهو علامة التبويب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

يطلب نظام العودة إلى المدرسة من العميل تحديث كلمة مرور الحساب كما هو موضح في الشكل.

أدخل كلمة المرور الجديدة وقم بتأكيدها، ثم انقر فوق “تسجيل الدخول”.

تأمين الحساب عن طريق إدخال رقم الهاتف المحمول وكتابة رمز التحقق الذي يصل إليه.

اعرض البيانات على منصة My School عند الانتهاء.

كيف يتم تقييم الطالب على منصة مدرستي 1444

يمكن للمدرس إكمال التقييم العام الذي يتم إرساله لكل طالب عبر منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي باستخدام حساب المعلم “”.

انقر فوق علامة تبويب الطلاب في القائمة الرئيسية.

اختر الفصل المطلوب أو كل الدروس من أداة التصفية.

اختر الدورات المطلوبة.

الضغط على خيار “المحفظة الإلكترونية” بجوار اسم الطالب.

انتقل إلى مربع التقييم في أسفل الصفحة وانقر على أيقونة المفتاح.

أدخل التقييم المطلوب للطالب ثم اضغط على “حفظ”.

يتم تقييم جميع الطلاب بهذه الطريقة.

أوقات الدخول على منصة مدرستي 1444

يمكن لجميع الطلاب والطالبات معرفة أوقات الدخول على منصة مدرستي 1444 من خلال التعرف على قائمة جدول الحصص على المنصة، على النحو التالي

تسجيل الدخول إلى موقع “مدرستي”.

سجّل الدخول باستخدام حساب Microsoft للطلاب والعاملين في المجال التعليمي.

أدخل معلومات تسجيل الدخول.

انقر على “الجدول الزمني الخاص بي” من القائمة الرئيسية.

اختر الدرس الذي تريد حضوره.

رابط منصة مدرستي السعودية الجديدة

من الممكن الانتقال مباشرة إلى منصة مدرستي من خلال الرابط، ثم اختيار علامة التبويب المناسبة لتسجيل الدخول إلى المنصة ومن ثم استكمال تسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات المطلوبة، وبعد ذلك يمكن للمستخدم الاستفادة من الخدمات الهامة المتوفرة على موقع منصة مدرستي.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية اعداد درس في منصة مدرستي 1444 ، و رابط منصة مدرستي السعودية الجديدة ،و كيف يتم تقييم الطالب على منصة مدرستي 1444 ، و هل من السهل إعداد درس على منصة مدرستي .