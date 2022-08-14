كيفية اعرف اذا المركب قطبي او غير قطبي ، وتعد الكيمياء هي من العلوم التي تتكون فيه غالبية المركبات والعديد من المواد التي يمكننا أن نستخدمها بشكل يومي ، حيث تتشكل هذه المواد من خلال مجموعة من التفاعلات والروابط التي تحدث بين العناصر المختلفة ، وهي رابطة التي تنشأ بين الجزيئات المتشابهة في الكهربية من أجل الوصول إلى الاستقرار ، تابعوا معنى للتعرف على ما هي الرابطة التساهمية .

ما هي الرابطة التساهمية

إنها الرابطة التي تنشأ بين الجزيئات المتشابهة في الكهربية من أجل الوصول إلى الاستقرار، وهذا التشابه في الجزيئات يأتي من حقيقة أنها تحتاج إلى نفس العدد من الإلكترونات في مدارها الأخير للوصول إلى استقرارها، وإذا لم يكن المدار الأخير كذلك. ممتلئة، تبقى الجزيئات في حالة من عدم الاستقرار، وتسمى الإلكترونات. المدار الأخير مملوء بإلكترونات التكافؤ.

كيف أعرف ما إذا كان المركب قطبيًا أم غير قطبي

من الممكن التمييز بين المركبات القطبية وغير القطبية من خلال معرفة الكهربية الكهربية الموجودة بين المركبين، حيث أن المركب غير القطبي له نفس التوزيع الإلكتروني بسبب التشابه في الكهربية بين الذرات المكونة له وبالتالي ليس له شحنة، بينما يحتوي المركب القطبي على كهرومغناطيسية مختلفة بين ذراته، قد تكون هذه الكهربية موجبة الشحنة ؛ لأن الذرة الموجبة هي الأقوى، وقد تكون سالبة نتيجة قوة الذرة السالبة.

ما هي أنواع الرابطة التساهمية

الرابطة التساهمية القطبية

هي الرابطة المتكونة بين جزيئين لهما كهرسلبية مختلفة بحيث يتمتع أحد الجزيئين بقدرة كهربائية عالية يمكن أن تجذب الإلكترونات أكثر من الجزيء الآخر، وبالتالي تتشكل هذه الرابطة، لكن الإلكترونات تكون أقرب إلى أحد الجزيئات الأخرى. جزيئين من الآخر.

الرابطة التساهمية اللاقطبية

هي الرابطة التي تنشأ من اتحاد جزيئين لهما نفس الكهرومغناطيسية وغالبًا ما يكونان من نفس العنصر، وإذا كانا من عنصرين مختلفين، فإن الاختلاف في الكهربية بينهما لا يتجاوز 0.4، وتسمى هذه الرابطة رابطة نقية.

ما هي أنواع الرابطة التساهمية عند تكوينها

قد يكون هناك اختلاف في عدد الإلكترونات المشتركة بين الذرات عند تكوين رابطة تساهمية، ووفقًا لهذا الاختلاف نلاحظ وجود ثلاثة أنواع من الروابط

رابطة واحدة تتكون من كل ذرة تشترك في إلكترون واحد فقط، مثل الرابطة بين ذرات الهيدروجين.

الرابطة المزدوجة هي الرابطة التي تشترك فيها الذرات في إلكترونين، مثل الرابطة بين ذرات ثاني أكسيد الكربون.

الرابطة الثلاثية هي الرابطة التي تشترك فيها كل ذرة في ثلاثة أزواج من الإلكترونات، مثل الرابطة بين ذرات النيتروجين.

ما أهمية تمييز المركب القطبي عن المركب غير القطبي

يعتبر تمييز المركب القطبي عن غير القطبي ذا أهمية كبيرة في تحديد نوع المذيب الذي يجب استخدامه مع المركبات، حيث لا يمكن للمركبات القطبية أن تذوب إلا باستخدام المذيبات القطبية، بينما لا تذوب المركبات غير القطبية إلا باستخدام المذيبات غير القطبية، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إذابة بعض المركبات باستخدام مذيبات قطبية أو غير قطبية.

ما نوع الروابط الموجودة في الماء

ترتبط العناصر داخل جزيء الماء من خلال الروابط التساهمية التي تنشأ بين ذرات الهيدروجين وذرة الأكسجين، حيث تحتاج كل ذرة هيدروجين إلى إلكترون في مدارها الخارجي من أجل الحصول على الاستقرار الكيميائي، وتحتاج ذرة الأكسجين إلى إلكترونين لتكون إلكترونيًا. مستقر، وبسبب ذلك، يتكون جزيء الماء من ذرتين هيدروجين تترابطان مع ذرة أكسجين، ويصبح المدار الخارجي لكل منهما مستقرًا كيميائيًا، وبالتالي يعتبر الماء أحد المركبات القطبية.

ما هي خصائص المركبات التساهمية

هناك العديد من الخصائص التي تميز المركبات التساهمية عن غيرها، ومن أهمها ما يلي

تعتبر هذه المركبات ضعيفة في توصيل التيار الكهربائي.

يمكن أن توجد هذه المركبات في الحالة الغازية أو الصلبة أو السائلة.

توجد المركبات في الحالة الغازية في درجة حرارة الغرفة العادية وعند الضغط الطبيعي.

المركبات الصلبة والسائلة لها عتبة حرارية منخفضة عندما تغلي أو تذوب.

هذه المركبات لديها طاقة شعرية ضعيفة ؛ لأن القوى بين الجزيئات ضعيفة.

الفرق بين الرابطة التساهمية والرابطة الأيونية

تختلف الرابطة الأيونية عن الرابطة التساهمية في طريقة تكوينها، حيث تنشأ نتيجة فقدان النواة لإلكتروناتها للوصول إلى حالة من الاستقرار الكيميائي في مدارها الأخير. يصبح اسم هذه الذرة معدنًا، والذرة التي تأخذ الإلكترونات تصبح سالبة الشحنة لأنها تحتوي على عدد من الإلكترونات أكبر من عدد البروتونات ويطلق عليها اسم غير معدني. أما الرابطة التساهمية فهي تنشأ نتيجة مشاركة الذرات للإلكترونات بحيث تصل جميعها إلى حالة الاستقرار دون فقدان الإلكترونات.

كيفية اعرف اذا المركب قطبي او غير قطبي ، حيث يمكن أن تتكون الرابطة التساهمية من اتحاد جزيئين من عنصر واحد، مثل اتحاد جزيئين من الهيدروجين، ويمكن أن تتكون من اتحاد جزيئين من عنصرين مختلفين .