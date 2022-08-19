كيفية اكتشاف مرض السكر عند الأطفال،تبدأ الوالدة باكتشاف الاصابة طفلها بداء السكري الذي يشتكي منه طفلها عندما تظهر عليه بعض العلامات غير الطبيعية مثل التبول الكثير والعطش الذي يحدث فجاءة ومجموعة اخرى من الامور والعلامات، وعلى الأم عند ملاحظة أي تغير غير معهود على مولودها أن تذهب به فورًا إلى طبيب مختص لتتحقق من أمر تعرضه للسكر ولتعرف ما هي الأشياء التي يكون عليها فعلها .

كيفية اكتشاف مرض السكري عند الأطفال

تظهر بعض الأعراض على طفل مصاب بالسكري والتي تشير إلى احتمالية إصابته بمرض السكري، وللتأكد من إجراء بعض الفحوصات اللازمة لكشف أو إنكار صحة الإصابة، ومنها ما يلي

اختبار سكر الدم العشوائي يكتشف مرض السكري إذا كانت نتيجة التحليل أعلى من 200 ملجم / ديسيلتر.

اختبار الجلوكوز الصائم يكتشف مرض السكري إذا كانت نتيجة الاختبار أعلى من 126 مجم / ديسيلتر.

اختبار الجلوكوز التراكمي يصاب الطفل بمرض السكري إذا كانت نتيجة الاختبار أعلى من 6.5٪

قد يكون من الصعب اكتشاف مرض السكري لدى الأطفال وخاصة الأطفال دون سن الثانية بسبب تشابه الأعراض مع بعض أعراض أمراض أخرى.

أعراض مرض السكري عند الأطفال

كما تعلمنا عن كيفية اكتشاف مرض السكري عند الأطفال، يمكنك أن ترى الأعراض التي تظهر على الطفل توضح أنه مصاب بالسكري. يمكنك التعرف عليهم لتتمكن من تمييزهم عن أعراض الأمراض الأخرى

أعراض مرض السكري من النوع الأول

هناك العديد من الأعراض التي يمكن أن تظهر على الطفل إذا كان مصابًا بداء السكري من النوع الأول، وسوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية

فقدان الوزن المفاجئ.

كثرة الرغبة في شرب الماء.

زيادة الرغبة في الأكل والشهية.

الشعور المستمر بالنعاس والتعب.

ثقل عند التنفس

زيادة الرغبة في الذهاب إلى الحمام والتبول.

لاحظ أن رائحة النفس تشبه رائحة الفاكهة.

اضطراب السلوك المفاجئ.

عدم وضوح الرؤية ومشاكل الرؤية.

أعراض مرض السكري من النوع 2

أعراض مرض السكري من النوع 2 كثيرة جدًا، وسنتعرف عليها من خلال النقاط التالية

زادت الرغبة في التبول بشكل ملحوظ.

الشعور بالعطش الشديد.

يستغرق التئام الجروح وقتًا أطول من المعتاد.

الرغبة في فرك المنطقة حول الأعضاء التناسلية.

فقدان الوزن آخذ في الازدياد.

التعرض للإرهاق والهزال العام بالجسم.

ظهور البقع الداكنة على الجلد.

أعراض مرض السكري عند الرضع

يستغرق اكتشاف مرض السكري عند الرضع وقتًا طويلاً لأن الأعراض تختلط مع البكاء المستمر الذي يبدو طبيعيًا خلال هذه الفترة، وتشمل هذه الأعراض

رائحة البول الكريهة.

الشعور بالجوع الشديد.

الكسل وظهور اضطراب السلوك على الطفل مثل العصبية الشديدة والبكاء.

التعرض لعدوى الخميرة.

رائحة فم الطفل كريهة.

أنواع مرض السكري عند الأطفال

تحدثنا عن كيفية اكتشاف مرض السكري عند الأطفال، ومن المهم معرفة أنواعه، حيث يوجد نوعان من السكر

مرض السكر النوع 1

يسمى سكري الأحداث، وهذا النوع أكثر انتشارًا بين الأطفال، ويحدث نتيجة عجز البنكرياس عن إنتاج هرمون الأنسولين، ويتم علاج هذا النوع باستخدام مصدر آخر من الأنسولين لتعويض الجسم عن غيابه. والحفاظ على مستويات السكر في الدم لتقليل التعرض لأية مضاعفات صحية.

يقتصر علاج هذا النوع من الأمراض على جرعات الأنسولين لبقية الحياة، بالإضافة إلى الاعتماد على نظام غذائي صحي يساهم في ضبط مستويات السكر في الدم.

داء السكري من النوع 2

ينتج هذا النوع من مرض السكري عن عدم قدرة البنكرياس على إفراز الأنسولين وعندما لا تستجيب خلايا الجسم لتقبله مما يؤدي إلى زيادة معدل السكر في الدم، والإصابة بالنوع الثاني ترجع إلى بعض العوامل، بما في ذلك السمنة، والتاريخ الطبي مع الأسرة، ومقاومة إفراز الأنسولين.

عوامل الخطر

هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري لدى الأطفال، ومنها

تعريض الطفل لزيادة الوزن وتحديداً حول منطقة البطن حيث يوجد ارتباط بين زيادة الأنسجة الدهنية وزيادة مقاومة الجسم للأنسولين.

الوراثة وهي من المؤشرات الخطيرة حيث أن وجود تاريخ طبي مع عائلة الطفل بمرض السكري يزيد من احتمالية الإصابة به وخاصة الأم أو الأب.

العرق مرض السكري أكثر انتشارًا بين الآسيويين والأمريكيين الأصليين والأمريكيين من أصل أفريقي وسكان جزر المحيط الهادئ والسبب غير معروف.

العمر والجنس نسبة الإصابة بالسكري عند الفتيات في سن المراهقة أعلى من تلك التي تحدث عند المراهقين.

الوزن أو سكري الحمل للأم انخفاض وزن الطفل يمكن أن يعرضه لمرض السكري، أو إذا كانت الأم مصابة به أثناء الحمل

طرق علاج مرض السكري عند الأطفال

عند الحديث عن كيفية اكتشاف مرض السكري عند الأطفال، يجب الانتباه إلى صحة طفلك ومعرفة أفضل طرق العلاج، بما في ذلك ما يلي

جرعة الأنسولين وهي من أهم وأولى الخطوات التي تبدأ من خلالها مرحلة علاج الطفل المصاب بالسكري، والتي تتم باستخدام قلم الأنسولين أو مضخات الأنسولين.

تمرين من خلال التمرين والحركة والنشاط يستطيع الطفل التحكم في مستوى السكر في الدم.

اتباع نظام غذائي صحي من خلال تناول الخضار والفواكه، وإدخال العناصر الغذائية إلى طعام طفلك، وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

أعشاب طبيعية تتحكم في نسبة السكر في الدم

هناك أنواع من الأعشاب تساهم في خفض السكر والتحكم في مستوياته، ومنها ما يلي

الصبار يساعد عصير الصبار على تقليل نسبة السكر المرتفعة، ويستخدم في العديد من البلدان لما له من فوائد متعددة.

البطيخ المر يشتهر هذا النبات في الطب الصيني والمطبخ الآسيوي بشكل عام، حيث أثبتت الأبحاث أنه يخفف العطش والإرهاق، وهذا أحد أعراض مرض السكري الثاني، فضلاً عن خفض مستوى السكر في الدم.

القرفة تناول ملعقة صغيرة من القرفة يومياً يقي الجسم من ارتفاع مستويات السكر في الدم. تستخدم مشروب القرفة لتقليل السكر، كما تستخدم لإنقاص الوزن، كما تعمل على خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية الضارة.

الحلبة تستخدم الحلبة لضبط مستوى السكر وخفضه في منطقة الشرق الأوسط، حيث أثبتت بعض التجارب فعاليتها في ضبط مستويات السكر في الدم.

الزنجبيل استخدم في الطب التقليدي كعشب يخفض السكر بسرعة، وقد أثبتت الأبحاث دوره في ضبط مستويات السكر وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي.

شوك الحليب يوجد حول البحر الأبيض المتوسط ​​، يساعد هذا النبات في تقليل مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكر. تم استخدام شوك الحليب منذ آلاف السنين.

عشب الجيمنيما نبات من أصل هندي، ومعنى اسمه مدمر للسكر، حيث يستخدم لخفض السكر بسرعة، كما أنه يرتكز على رفع مستويات الأنسولين لدى بعض الأشخاص.

الجينسنغ هذه العشبة ذات الأصل الصيني تحافظ على جهاز المناعة وتقاوم العديد من الأمراض. كما أنه يزيد من إفراز الأنسولين من البنكرياس ويبطئ امتصاص الكربوهيدرات.

المريمية أثبتت فعاليتها في تعزيز الأنسولين لمرضى السكر. شرب كوب من شراب المريمية كل صباح يساعد في الحصول على مستويات معتدلة من السكر في الدم. طريقة تحضيرها هي إضافة أوراق المريمية إلى كوب ماء على النار حتى الغليان، ثم تصفيتها والاستمتاع بتناولها. .

الكركم من الأعشاب الفعالة في عملية خفض السكر بسرعة، حيث يتحكم الكركمين في الكركم في مستويات السكر ويحمي الجسم من مرض السكري.

الثوم ثبت فعاليته في زيادة إفراز الأنسولين في الجسم والحفاظ على مستوى معتدل للسكر في الدم.

الكمون له تأثير في ضبط نسبة الكوليسترول في الدم.

القرنفل له خصائص طبية متعددة ويمكن استخدامه أيضًا لمكافحة مرض السكري.

مضاعفات مرض السكري عند الأطفال

تحدثنا عن كيفية الكشف عن مرض السكري عند الأطفال، ولكن هناك بعض المضاعفات الناتجة عن الإصابة وعندما يلزم زيارة الطبيب فهي كالتالي

التهاب شبكية العين ناتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم وقد يؤدي إلى العمى.

التهاب الكلية السكري نتيجة لارتفاع مستوى السكر في الدم، تتعرض الكلى للعدوى التي يمكن أن تؤدي إلى الفشل الكلوي.

التهاب العصب السكري يصيب النهايات العصبية، ويصاحبه اضطراب في الشعور بالألم.

التهاب الشعيرات الدموية يؤدي إلى مشاكل في القلب مع مرور الوقت.

نتيجة لخلل في مناعة الطفل، يمكن أن يصاب بعدوى بكتيرية، مما يؤدي إلى حدوث نوبات من الالتهاب الرئوي.

هشاشة العظام يؤدي مرض السكري إلى مشاكل العظام، ونتيجة لذلك يتعرض الطفل لالتهابات المفاصل والعظام.

تلف الأعصاب يحدث الطفل الذي يعاني من مشاكل في الأعصاب على المدى الطويل، حيث يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الجسم إلى تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة.

أمراض القلب والأوعية الدموية حيث تتدهور حالة الطفل وتزداد نسب السكر في الدم لديه مما يؤدي إلى مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

كيف تتعاملين مع مرض السكري لدى طفلك

يحتاج الطفل المصاب بداء السكري إلى رعاية دقيقة من والديه، لذلك عليك الانتباه إلى بعض الإرشادات التي يمكن ذكرها على النحو التالي

إذا كان الطفل مصابًا بالسكري من النوع الأول، فتأكد من قياس مستوى السكر باستمرار والانتباه إلى مواعيد جرعات الأنسولين.

تأكد من اتباع نظام غذائي خالٍ من الوجبات السريعة والمطاعم، مع إدخال المكونات المفيدة في طعام طفلك.

الاهتمام بالفحوصات الدورية للاطمئنان على حالة الطفل والاهتمام بسماع شكواه.

افحص جلد الطفل باستمرار، وانتبه إذا كان لديه جرح في جسده.

تحدث مع الطفل عن المرض واجعله على علم به بطريقة بسيطة.

احتضن طفلك وتأكد من دعم حالته النفسية.

من أهم خطوات التعامل مع الطفل المصاب بالسكري عدم الإفراط في الحذر أو فصله عن إخوته، حتى يشعر بأنه طفل طبيعي وأن المرض ليس عقبة في حياته.

احرص على تشجيع طفلك على الاندماج مع إخوته وتكوين صداقات، ويفضل أن يشارك في نادٍ ويمارس الرياضة تحت إشراف طبيب مختص.

خطوات لحماية طفلك من مرض السكري

هناك بعض النصائح لمساعدة الآباء على حماية أطفالهم من خطر الإصابة بمرض السكري من خلال بعض الأنشطة التالية

– تشجيع الطفل على تناول الطعام، وخاصة وجبة الإفطار، وعدم القيام بغير ذلك يرفع من مستويات السكر في الدم.

شجع الطفل على ضبط مستوى السكر في الدم عن طريق تناول عدد من الوجبات خلال اليوم كل ساعة.

الامتناع عن الحلويات والسكريات والمشروبات الغازية التي يمكن تناولها مرة واحدة في الأسبوع، واستبدالها بالفواكه واللبن بنكهة الفاكهة وشرب الحليب.

– حفز الطفل على تناول بعض الأطعمة المفيدة مثل الخيار بالجبن، وعصي الجزر، والفواكه الطازجة.

انتبه إلى إدخال الألياف في وجبات الطفل، مثل الأرز المصنوع من القمح الكامل والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والخبز المصنوع من القمح الكامل.

تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم والملح والأطعمة الجاهزة والمخللات.

شجعه على ممارسة رياضة مفضلة.

احرصي على قضاء أوقات ممتعة معه مثل القراءة والتنزه وتبادل الأحاديث، حيث يفضل عدم استخدام الهواتف المحمولة والجلوس أمام شاشات التلفاز لفترة طويلة.

التحدث مع الطفل عن مخاطر زيادة الوزن والأمراض المصاحبة لها من أجل تثقيفه وبناء شخصيته.

بداية تلقي إبر مادة الأنسولين التي ياخذها مرضى السكري بشكل مستمر مدى الحياة ومحاولة الالتزام بغذاء صحي حتى يستطيع ان يسيطر على مستويات السكر في الدم للابتعاد عن حدوث أي مضاعفات أما النوع الثاني من مرض السكري والذي يحدث عادة بسبب اربتفاع الوزن وتناول كميات كبيرة من السكر يكون علاجه تجنب ومنع اي من السكريات والدهون .