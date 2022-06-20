كيفية الاستعلام عن أوامر الدفع وزارة المالية والأوراق والمستندات المطلوبة لحجز موعد

تتزايد عمليات البحث تدريجياً عن وزارة المالية والخدمات التي تقدمها ، حيث تقدم منصة وزارة المالية العديد من الخدمات السريعة التي يمكن استخدامها بمجرد الدخول إلى رابط المنصة. ومن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن أوامر الدفع والتي سنشرح خطواتها في المقال. يهتم الكثير من الناس بأوامر الدفع سواء كان الأمر يتعلق بسؤال الوافد أو المواطن ، وقد وفرت الحكومة هذه الخدمة ، ولكن في ظل شروط معينة يجب على المستفسر الالتزام بها ، وأي مخالفة لهذه الشروط قد تؤدي إلى فضح المشكلة. المخالف للمساءلة القانونية تسمح الوزارة للمستفيدين على وجه الخصوص بالتواصل مع الوزارة عبر رقم هاتف وزارة المالية أو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومن خلال البريد الإلكتروني للوزارة ، وهذه الخدمة هي من الخدمات المجانية التي تتيح الاستعلام عن حركات أوامر الصرف وأوامر الدفع والشيكات وكل ما يتعلق بمعلومات الدفع المسجلة بالوزارة كما تقدم وزارة المالية العديد من الخدمات ومنها الاستعلام عن العوائد السنوية.

كيفية الاستعلام عن أوامر الدفع بوزارة المالية:

أدخل على رابط الموقع الرسمي لوزارة المالية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب على الموقع أو انقر فوق إنشاء حساب.

ثم عليك أن تختار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يختار الخدمة للاستعلام عن أوامر الدفع.

انتظر ، ستظهر قائمة الشروط من أجلك ، اقرأها ثم انقر فوق موافق.

ثم تضغط على أيقونة Go to Service.

من الضروري الضغط على الأيقونة للاستعلام عن أمر الدفع.

تظهر جميع التفاصيل تلقائيًا

كيفية حجز موعد وزارة المالية

كيفية حجز موعد وزارة المالية:

أدخل على رابط الخدمة من موقع وزارة المالية.

ثم تنقر فوق مربع أوافق على الشروط.

ثم تضغط على الأيقونة للذهاب إلى الخدمة.

ثم تقوم بإدخال رقم هوية المستفيد ورمز التحقق.

تحتاج إلى النقر فوق رمز الاستعلام.

انتظر ، سيتم عرض بياناتك المسجلة.

اضغط على أيقونة “حجز موعد” لدفع المبالغ المستردة.

ثم عليك الانتظار حتى يتم عرض بيانات الموعد ، والتي تشمل طرف التبادل وتاريخ الموعد ورقم الهوية.

ثم حدد نوع الإجراء.

ثم تقوم بمراجعة المستندات المطلوبة.

انقر فوق أيقونة حفظ.

الأوراق والمستندات المطلوبة لحجز موعد: