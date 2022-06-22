كيفية الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني أو برقم الهوية 1443

الاستعلام عن التأمينات باستخدام رقم السجل المدني أو من خلاله رقم الهوية الوطنية ، وهو من الأمور المهمة التي يبحث عنها دائمًا الشعب السعودي ، حيث أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي إحدى المؤسسات التي لها دور فعال في المملكة وتسعى دائمًا لتوفير حياة كريمة للسعوديين. الشعب السعودي من خلال برامج التنمية المختلفة ومن أبرزها دعم النظام ما تستطيع الاستعلام عن مزايا الضمان الاجتماعي من خلال رقم الهوية الوطنية أو عبر تطبيق تأميناتي أو عبر موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني

يمكنك الان الاستعلام عن اسمك في الضمان الاجتماعي الكترونيا اثناء تواجدك في المنزل عن طريق جواك باتباع الخطوات التالية:



تسجيل الدخول لي موقع التأمين اجتماعي.

اجتماعي. اضغط على الخدمات الإلكترونية.

سجل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

إذا لم يكن لديك حساب ، قم بإنشاء حساب جديد.

انقر فوق التحقق من الاشتراك.

تسجيل رقم السجل المدني.

انقر فوق استفسار.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

يمكن للمواطنين والمقيمين الاستعلام بسهولة عن أسمائهم في التأمين عن طريق رقم الهوية الوطنية باتباع الخطوات البسيطة التالية:

أدخل الرابط إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

انقر فوق فتح حساب جديد.

سجل البيانات والمعلومات المطلوبة.

سجل كلمة المرور واسم المستخدم.

اختر الخدمات الإلكترونية.

مراجعة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

انقر فوق التأمين عبر الإنترنت.

سجل رقم هويتك الوطنية.

انقر فوق استفسار.

شرحنا في مقال سابق تعويض الضمان الاجتماعي والتي تصرف للمستفيدين من خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تسمى دعم العمالة السعودية.

كيف تستفسر عن مزايا التأمين

أتاحت وزارة التنمية الاجتماعية للمواطنين المستفيدين من الخدمات الأمنية فرصاً في الاستفسار عن المستحقات المالية باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع المؤسسة العامة للتأمين اجتماعي.

اجتماعي. اضغط على الصفحة الرئيسية ، ثم اختر مزايا التأمين.

يمكنك تنزيل الملف الذي يحتوي على الأسماء أو استخدام البحث برقم الهوية الوطنية أو من خلال الاسم.

كيفية إلغاء فترة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

يمكنك بسهولة إلغاء فترة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من خلال بعض الخطوات البسيطة للمواطن أو المقيم السعودي ، وذلك باتباع ما يلي:

قم بتسجيل الدخول لأول مرة إلى موقع المؤسسة العامة للتأمين اجتماعي. انقر فوق الخدمات العامة. اختر الخدمات الإلكترونية. انقر فوق رمز فترة إلغاء الاشتراك من البريد. اضغط للموافقة. انقر فوق “إقرار بصحة فترة الاكتتاب”. اضغط للحفظ.

تسجيل الدخول إلى رابط الضمان الاجتماعي

يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع التأمين الاجتماعي السعودي باتباع الخطوات التالية:

موقع التأمين الاجتماعي Gosi.gov.sa.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لإدخال الأفراد.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بتسجيل رمز التحقق.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

بهذه الخطوات تكون قد قمت بتسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي.

لقد وصلنا إلى نهاية الشرح الاستعلام عن التأمينات باستخدام رقم السجل المدني أو رقم الهوية والاستعلام عن مزايا التأمين.