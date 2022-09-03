كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدكم بالرقم المدني الكويت ، يثير التسائل لدى العديد من المواطنين داخل دولة الكويت حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من الاستفسار عن القضايا الخاصة بهم المرفوعة ضدهم بإستخدام الرقم المدني في الكويت ، حيث عملت وزارة العدل الكويتية على حرصها على إطلاق الخدمات الإلكترونية للتسهل على أي مواطن سواء من المقيمين الأصليين في دولة الكويت أو المقيمين فيها معرفة القضايا المرفوعة من قبلهم أو ضدهم ، تابعوا معنا .

البوابة الإلكترونية لوزارة العدل

تعتبر وزارة العدل فيدولة الكويت من أهم الوزارات المعنية بشؤون القضاء وإصدار الأحكام المختلفة، حيث تختص في تسوية المنازعات بين الأفراد وتلقي القضايا. في جميع المجالات.

خدمات بوابة وزارة العدل

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة العدل عبر البوابة الإلكترونية ما يلي

خدمات التسجيل العقاري.

خدمة التحقيق القضائي.

خدمات لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.

خدمة الدفع الإلكتروني.

خدمات الوكالة.

كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

يمكن الاستعلام عن القضايا المرفوعة من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة موقع وزارة العدل مباشرة.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

حدد علامة التبويب خدمة الاستعلام القضائي.

قم بتعيين نوع الاستعلام المناسب عبر الموقع.

أضف الرقم المطلوب في المساحة المتوفرة.

انقر فوق زر البحث.

الاستفسار عن القضايا المرفوعة من خلال التطبيق

يمكن تحميل تطبيق البوابة عبر الهاتف والاستعلام عن القضايا المرفوعة على النحو التالي

تحميل تطبيق وزارة العدل لهواتف Android و iPhone.

افتح التطبيق من القائمة.

الضغط على زر الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل.

تحديد خدمة الاستعلام القضائي.

انقر فوق علامة التبويب الاستعلام برقم الحالة.

اختر طريقة الاستعلام المطلوبة.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة من قبل التطبيق.

انقر على أيقونة البحث.

استفسر عن القضايا المرفوعة منك بالرقم المدني

يتم الاستعلام عن القضايا المرفوعة من قبل الأفراد باتباع الخطوات التالية

الدخول المباشر إلى البوابة الإلكترونية لوزارة العدل “”.

اذهب إلى زر تسجيل الدخول.

املأ رمز المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

أدخل الأرقام المعروضة بشكل صحيح.

انقر على زر الدخول.

اختيار خدمة للقضايا التي ترفعها.

سيتم عرض تفاصيل الاستعلام الكاملة.

الاستعلام عن الطلبات القضائية الكويت 2022

يمكن للأفراد الاستعلام عن الطلبات القضائية إلكترونياً من خلال النقاط التالية

انتقل من خلال رابط خدمات العدالة الإلكترونية ”“.

حدد علامة التبويب “استفسارات قضائية”.

انقر فوق الاستعلام برقم ملف التنفيذ الخاص بالحالة.

اكتب رقم الملف في المساحة المتوفرة.

اختر الكيان من القائمة المعروضة.

اكتب رمز التحقق بشكل صحيح.

اضغط على كلمة البحث.

رابط للاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

يمكن الاستعلام عن القضايا المرفوعة من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل الكويتية مباشرة “”، حيث قدمت الوزارة مجموعة من الخدمات التي تقدمها عبر بوابتها الإلكترونية، مثل خدمة الاستعلام عن حالات جميع أنواع خدمات الدفع الإلكتروني والعديد من الخدمات الأخرى.

كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدكم بالرقم المدني الكويت ، عملت وزارة العدل داخل الكويت على توفير الخدمات الالكترونية لتوفير الوقت والجهد ومعرفة المواطنين والمقيمين الاستفسار عن الخدمات الخاصة بهم دون الحاجةى الى زيارة موقع وزارة العدل .