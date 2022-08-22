كيفية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة 1444 ، يبحث الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية للتعرف على الطريقة التي تمكنهم من معرفة قيمة رسوم مكتب العمل برقم الإقامة داخل المملكة ، وغالباً ما يتم ذلك الأمر من قبل الأشخاص القادمين من الخارج ، ويرجع ذلك الاستعلام للتاكد من تجديد رخصة العمل من قبل صاحب العمل وضمان عدم انتهاء الفترة المحدّدة للتسديد دون دفع الرسوم المستحقّة لتجنب المخالفات ، تابعوا معنا .

معرفة رسوم مكتب العمل برقم الاقامه

ينبغي على كافّة الوافدين في المملكة العربيّة السعوديّة التحقّق من رسوم مكتب العمل والتأكّد من تسديدها قبل تجديد رخصة الإقامة مع التنبيه إلى كونها من الرسوم التي تترتّب على صاحب العمل دون الوافد، ونستطيع معرفة الرسوم عن طريق بوّابة الخدمات الإلكترونيّة للعمل بسهولة كبيرة، كما تقدّم هذه البوّابة كثيراً من الخدمات الإلكترونيّة الأخرى، ومنها خدمة الاستعلام عن نقل الكفالة، وخدمة .

كيفية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة 1444

يمكننا الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة عن طريق اتّباع الخطوات الآتية

الذهاب إلى موقع وزارة العمل ““.

الضغط على الخدمات الإلكترونيّة من الواجهة.

اختيار بوّابة الخدمات الإلكترونيّة للعمل.

النّقر على خدمات الاستعلام.

بدء خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

اختيار خدمة رخص العمل من القائمة.

تحديد البحث باستخدام رقم الإقامة.

إدخال رقم الإقامة في الحقل المخصّص.

كتابة رمز التحقّق الذي في الصورة.

النّقر على أيقونة البحث ذات اللون الأخضر.

الاطّلاع على تفاصيل سداد الرسوم.

طريقة الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الاقامة من الجوال

نستطيع الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الهويّة من الجوّال عن طريق الخطوات الآتية

الذهاب إلى استعلامات مكة العمل ““.

بدء الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

النّقر على قائمة نوع الخدمة.

اختيار رخص العمل من القائمة المنسدلة.

وضع إشارة عند خيار الاستعلام برقم الإقامة.

كتابة رقم الإقامة ثمّ إدخال رمز التحقّق.

النّقر على زرّ البحث لرؤية النتيجة.

خطوات الاستعلام عن رقم سداد تراخيص العمل

عملت وزارة الموارد البشريّة على تقديم خدمة الاستعلام الإلكترونيّة عن رقم سداد الذي يرتبط بإصدار رخصة العمالة الوافدة في المملكة العربيّة السعوديّة، وذلك عن طريق الموقع الإلكترونيّ الرسميّ لخدمات العمل، وفيما يأتي خطوات الاستعلام عن رقم السداد.

طريقة استخراج رقم سداد مكتب العمل بالخطوات

نستطيع استخراج رقم سداد مكتب العمل في السعوديّة كما يأتي

زيارة نظام الاستعلام عن خدمات العمل ““.

اختيار الاستعلام عن رخص العمل من القائمة.

تحديد البحث برقم الإقامة ثمّ إدخال رقم الإقامة.

كتابة رمز التحقّق المرئيّ الذي يظهر في الصورة.

النّقر على زرّ البحث ثمّ الاطّلاع على رقم السداد.

صلاحية رقم سداد رخصة العمل

صرّحت وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة في المملكة العربيّة السعوديّة عن انتهاء صلاحيّة رقم السداد الذي يرتبط مع إصدار رخصة الوافدين بعد أربعة عشر 14 يوماً من إصداره، وتقوم الوزارة بإلغاء الرقم تلقائيّاً بعد مرور هذه المدّة دون السداد، ولا بدّ من الحصول على رقم جديدة بعد انقضاء المدّة المذكورة.

طريقة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

يقوم كثير من الوافدين والمواطنين في المملكة العربيّة السعوديّة بالاستعلام عن خدمات مكتب العمل كما يأتي

الذهاب إلى بوّابة خدمات العمل ““.

الضغط على خدمات الاستعلام.

بدء خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

تحديد نوع الخدمة من القائمة المنسدلة.

إدخال التفاصيل المطلوبة من قبل النّظام.

كتابة رمز التحقّ المرئيّ كما في الصورة.

النّقر على زرّ البحث لرؤية التفاصيل .

الرسوم المستحقة لمكتب العمل في السعودية

يحتوي الجدول الآتي على الرسوم التي يتمّ استيفاؤها من قبل مكتب العمل في المملكة العربيّة السعوديّة

البند الرسوم السنويّة إصدار رخصة عامل وافد مائة 100 ريال سعوديّ المقابل الماليّ عن كلّ وافد في حالة عدم زيادة الوافدين عن المواطنين. ثمانية آلاف وأربعمائة 8,400 ريال سعوديّ المقابل الماليّ عن كلّ وافد في حالة عدم الوافدين عن المواطنين. تسعة آلاف وستمائة 9,600 ريال سعوديّ

سداد رسوم رخصة العمل من الراجحي

تعتمد طريقة تسديد رسوم رخصة العمل في المملكة العربيّة السعوديّة على قنوات سداد الإلكترونيّة، وهي إحدى القنوات التي يدعمها مصرف الراجحيّ من خلال أجهزة الرّاف الآلي أو عبر الحسابات البنكيّة على شبكة الانترنت، وفيما يأتي خطوات تسديد رسوم الرخصة عن طريق مصرف الراجحي

تسديد رسوم رخصة العمل عن طريق مصرف الراجحي

يتمّ تسديد رسوم رخصة العمل عن طريق مصرف الراجحي كما يأتي

الذهاب إلى موقع الراجحيّ ““.

الضغط على المباشر من الواجهة.

استكمال خطوات تسجيل الدّخول.

النّقر على المدفوعات من الجزء العلويّ للصفحة.

اختيار سداد الفواتير من القائمة.

الضغط على أيقونة إضافة فاتورة جديدة.

اختيار العرض بحسب الخدمات الحكوميّة.

تحديد وزارة الموارد البشريّة من قائمة مقدّم الخدمة.

إدخال رقم السداد ثمّ النّقر على استمرار.

التحقّق من تفاصيل الفاتورة.

النّقر على زرّ التأكيد ثمّ الضغط على تنشيط.

كتابة كلمة السرّ المؤقّتة ثمّ النّقر على استمرار.

تحديد فاتورة رخصة العمل من قائمة الفواتير.

الضغط على أيقونة دفع الفواتير المحدّدة.

النّقر على زرّ التأكيد لتسديد الرسوم.

الشروط المنظمة لسوق العمل بالمملكة السعودية

تمّ تحديد كافّة الشروط والضوابط التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل في المملكة العربيّة السعوديّة ضمن موادّ نظام العمل، وفيما يأتي بعضاً من أبرز هذه الضوابط والشروط كما نصّ عليها النظام المذكور

لمجلس الوزراء أن يضع الحدّ الأدنى للأجور عند الاقتضاء بناءً على اقتراح الوزير.

يجب دفع أجر العامل، وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسميّة للبلاد طبقاً للأحكام الآتية العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقلّ. العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر. إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. في غير ما ذكر، تؤدي إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقلّ.

تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط أن لا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحدّدة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.

إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته، وكان ذلك ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على أن لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء.

يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا سقط الحق فيه، ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية استرداد قروض صاحب العمل، بشرط أن لا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره. اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظام. اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق. أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى. الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه. استيفاء دين إنفاذ لأي حكم قضائي، على ألَّا يزيد ما يحسم شهريًّا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. يستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

لا يجوز في أيّ حال من الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.

يتمّ تسديد رسوم رخصة العمل من قبل صاحب العمل، ويستطيع العامل الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة من بوّابة الخدمات الإلكترونيّة للعمل.

إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في نظام العمل بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدّد نظامًا دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.

يجوز لهيئة تسوية الخلافات العمالية إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.

إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، ويتبع ذلك أيضًا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداءها، وفي تحديد مداها.

إذا كان أجر العامل محددًا على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب نظام العمل.

إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسومًا عليها.

إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على أن لا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يومًا.

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.

يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.

يجوز لصاحب العمل في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع بموافقة الوزارة، بشرط أن لا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميًّا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًّا.

تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.

للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.

يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة.

يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي.

إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية .

تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.

يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.

يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدّد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.

للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.

للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحدّدة بموجب نظام العمل، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.

يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، وسواء كانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.

لا يجوز للعامل أثناء تمتّعه بأيّ من إجازاته المنصوص عليها أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.

الخدمات الإلكترونية لمكتب العمل

يقدّم مكتب العمل كثيراً من الخدمات الإلكترونيّة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة العربيّة السعوديّة، ومن هذه الخدمات ما يأتي

الاستعلام عن موظّف وافد تهدف هذه الخدمة إلى توفير الكثير من التفاصيل التي تتعلّق بالموظّف الوافد باستخدام رقم الإقامة أو رقم الجواز أو رقم الحدود، وذلك من خلال البوّابة الإلكترونيّة لخدمات العمل.

التوثيق الإلكتروني تمّ توفير هذه الخدمة لتتمكّن مكاتب الاستقدام في المملكة العربيّة السعوديّة من توثيق عقودها مع الشركات الأجنبيّة وفقاً لما ورد في لائحة عُـمّال الخدمة المنزليّة ومن في حكمهم.

تجديد رخص العمل تستطيع كافّة المؤسّسات السعوديّة تجديد رخصة العامل عبر بوّابة الخدمات الإلكترونيّة من أجل السماح بتجديد إقامته؛ فإنّ تجديد الرخصة شرط لتجديد الإقامة.

التسوية الودية تُعدّ التسويّة الوديّة أولى مراحل حلّ النزاعات التي تنشأ بين الموظّفين وأصحاب العمل في المملكة، ويتمّ تقديم طلب التسوية الوديّة من قبل مكتب العمل عبر شبكة الانترنت.

الموعد الإلكتروني تساعدنا هذه الخدمة في زيارة مكتب العمل وإجراء كافّة المعاملات المطلوبة مع المحافظة على الأوقات وضمان عدم ضياعها أثناء الانتظار.

حساب مكافأة نهاية الخدمة حرص مكتب العمل على توفير حاسبة إلكترونيّة يمكنها عرض مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقّها الموظّف حسب نظام العمل السعوديّة بعد إخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

طرق التواصل مع مكتب العمل

حرص مكتب العمل في المملكة العربيّة السعوديّة على توفير العديد من القنوات للتواصل مع الوافدين والمواطنين لتقديم الدعم المطلوب في مجالات العمل، وفيما يأتي بعضاً من أبرز طرق التواصل مع مكتب العمل

الرقم الموحّد نستطيع التحدّث إلى موظّفي خدمات عملاء مكتب العمل عن طريق الاتّصال على رقم الهاتف 19911 مباشرة للبدء بطرح الأسئلة والاستفسارات المختلفة.

البريد الإلكترونيّ يفضّل كثير من الموظّفين التّواصل مع مكتب العمل وطرح الأسئلة والاستفسارات عن طريق عنوان البريد الإلكترونيّ [email protected] بدلاً من إجراء المكالمات.

موقع تويتر تمّ إنشاء حساب رعاية العملاء على شبكة تويتر من قبل مكتب العملاء للإجابة على أسئلة الموظّفين وأصحاب العمل، ونستطيع الانتقال إلى هذا الحساب “” مباشرة.

رابط الاستعلام عن رسوم رخصة العمل برقم الإقامة

نستطيع الانتقال إلى نظام الاستعلام عن رسوم رخصة العمل برقم الإقامة في المملكة العربيّة السعوديّة “” مباشرة لمعرفة رقم السداد بالإضافة إلى العديد من التفاصيل التي تتعلّق بالرسوم.

كيفية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة 1444 ، هي الخدمات التي تتيحها المملكة العربية ليستطيع العمال التعرف على تجديد الرخصة الخاصة بهم من قبل صاحب والعمل وضمان عدم انتهاء المدة المسموح بها للتجديد ، وتجنب المسائلة القانونية .