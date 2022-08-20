كيفية الاشتراك في شاهد نت ،يعتبر من أكثر وأهم المواقع الإلكترونية المشهورة التي تتيح للمشاهدين بمتابعة أحدث الأعمال الفنية من المسلاسلات والأفلام العربية والأجنبية وبجودة عالية ،كذلك متابعة حياة النجوم في الوطن العربي ويحقق البرنامج أعداد كبيرة من الزيارة والمتابعة لملايين المستخدمين ليكون البرنامج الأول على مستوى بلاد العرب وسهولة تثبيته على كثير من الأجهزة.

كيفية الاشتراك في شاهد نت

شاهد نت من المواقع العربية المشهورة التي تسمح للناس بمشاهدة المسلسلات المعروضة على مجموعة قنوات ام بي سي، وفي فترة وجيزة اشتهر موقع شاهد نت واحتل الموقع لكونه الموقع الأكثر شهرة الذي يعرض المسلسلات، ويمكنك الاشتراك في شاهد نت باتباع بعض الخطوات البسيطة، وتكمن هذه الخطوات في ما يلي:

1- يجب عليك أولا تسجيل الدخول إلى موقع شاهد نت من خلال النقر.

2- انقر فوق تجربة مشاهدة VIP.

3- بعد ذلك يتم نقلك إلى صفحة جديدة تحتوي على باقات الاشتراك الأسبوعي والشهري والسنوى.

4- يوجد أسفل كل باقة شرح لكيفية الاشتراك.

5- يقوم الموقع بتحديد الباقة التي ترغب في الاشتراك بها وطريقة الدفع.

6- أدخل البريد الإلكتروني بعد ذلك وانقر على كلمة متابعة.

7- في الصفحة التالية، قم بإنشاء كلمة مرور وانقر فوق قبول الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية.

8- اضغط على إنشاء حساب جديد.

9- بعد ذلك ستنتقل إلى صفحة جديدة تحتوي على ملخص الاشتراك، ثم تستكمل عملية الدفع، وبذلك تكتمل عملية الاشتراك بنجاح.

كيفية الاشتراك في شاهد نت موبايلي

في إطار معرفتنا بكيفية الاشتراك في شاهد نت، يمكننا مناقشة كيفية الاشتراك في شاهد نت موبايلي. أتاحت شبكة اتصالات موبايلي إمكانية الاشتراك في منصة شاهد نت من خلالها، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة شاهد بالنقر فوق. اضغط على Shahid VIP Experience في الصفحة الرئيسية. الانتقال إلى صفحة جديدة حيث تتوفر باقات الاشتراك الأسبوعية والشهرية والسنوية. قم بتجديد الباقة الشهرية، ثم اختر الدفع عن طريق الهاتف المحمول، ثم اختر موبايلي، ثم أدخل رقم هاتفك المحمول. سيقوم الموقع بإرسال رسالة نصية إلى هاتفك المحمول برمز سري. الرجاء إدخال هذا الرمز وإكمال عملية الاشتراك.

كيفية الاشتراك في شاهد بلس

قدمت منصة Shahid Net خدمة أخرى تعرف باسم Shahid Plus. تتيح هذه الخدمة لمستخدمي شاهد نت الحصول على عروض مباشرة من السينما وعروض حصرية وبث مباشر. يمكنك الاشتراك في شاهد باتباع الخطوات التالية:

1- يجب عليك أولا الذهاب إلى موقع شاهد نت بالضغط عليه.

2- اضغط على صندوق Try Watch VIP مجانًا.

3- بعد ذلك ستظهر قائمة بخيارات الدفع ويمكنك اختيار ما يناسبك سواء كان أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا.

4- بعد ذلك ستختار طريقة الدفع التي تريدها سواء كانت بطاقة ائتمان أو فيزا أو ماستر كارد.

5- وتجدر الإشارة إلى أنك ستستمتع بالفترة المجانية وهي 7 أيام مجانية لتجربة Shahid VIP، ولن يتم احتساب فترة الاشتراك إلا بعد انتهاء الفترة المجانية.

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كيف تلغي اشتراك شاهد نت

يمكن لأي شخص يشترك في شاهد نت إلغاء الاشتراك في أي وقت يشاء، ويمكن الإلغاء باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى إعدادات الحساب حسب الملف الشخصي. انقر فوق معلومات الاشتراك. انقر فوق إلغاء اشتراكي. بعد ذلك سيتم نقلك إلى صفحة إلغاء الاشتراك موضحًا سبب الإلغاء ثم الضغط على مربع الإرسال. سيقوم موقع شاهد بإرسال بريد إلكتروني لتأكيد إلغاء الخدمة. تم إلغاء الاشتراك ولكن سيظل الحساب نشطًا حتى انتهاء فترة الدفع المسبق.

كيفية تحميل تطبيق شاهد نت

يمكنك تحميل تطبيق شاهد نت على هاتفك المحمول والاستمتاع بمشاهدة كل ما تريد. إذا كنت من مستخدمي هاتف Android، فيمكنك النقر، ولكن إذا كنت من مستخدمي iPhone، فيمكنك النقر، ويمكن أيضًا تنزيله على شاشة Samsung بالنقر فوقه أو تنزيله على شاشة LG من أثناء الضغط.

كيفية الاشتراك في شاهد نت كما ويعد البرنامج من إصدار أحد الشركات الإلكترونية في جمهورية مصر ويتم تطويره بشكل دائم مثل Shahid Net وShahid Plus التي تهدف الى متابعة كافة الحفلات الغنائية والاحداث المتداولة الخاصة بحالة النجوم.