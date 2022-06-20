كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وشروط التسجيل للفوز بجائزة رمضان الكبرى 500 ألف دولار

كيفية المشاركة في مسابقة الحلم 2022 وهي من أهم المسابقات التي لا يتوقف البحث عنها حيث يبحث الملايين من الناس عن طريقة للمشاركة في مسابقة الحلم للفوز بمليون دولار حيث أصبحت المنافسة الحلم لكثير من المواطنين من جميع دول العالم ، والذين منا لا يحلمون ويرغبون في الفوز بمثل هذه المسابقة لذلك يسرع الجميع للمشاركة في المسابقة ومعرفة شروط التسجيل حتى يتمكنوا من الدخول في السحب والاقتراب من حلم الفوز بالمسابقة. أعلن مصطفى الأغا عن الجائزة الكبرى لشهر رمضان وهي نصف مليون دولار للسحب الأول ومنزل الأحلام للسحب الثاني والمقدرة بربع مليون دولار 250 ألف دولار. أمريكي ، لذلك بدأ الجميع بالمشاركة في المسابقة ليقتربوا من حلم الفوز.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

أعلنت مجموعة قنوات إم بي سي عن طريقة المشاركة في مسابقة الحلم وهي الاتصال بالأرقام الموحدة للمسابقة أو إرسال رسالة نصية. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم هي الأرقام التالية:

الاشتراك في مسابقة الحلم من المملكة العربية السعودية على هذه الأرقام: 650444.

من جمهورية مصر العربية 95458 أو 95450.

الاشتراك في مسابقة الحلم من الامارات على هذه الارقام 6070.

من دولة الكويت على هذه الأرقام 4141.

المشاركة في مسابقة الحلم من الدولة الاردنية 98858.

المشاركة في مسابقة الحلم من الدولة الاردنية 98858. الاتصال من تونس على الأرقام التالية: 85819.

الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة لبنان على الأرقام التالية: 008821622775627.

مصطفى الأغا يعلن الفائز في مسابقة الحلم عبر البث المباشر أمام جميع متابعي البرنامج ، وذلك حرصا على الشفافية والنزاهة.

شارك في مسابقة الحلم من أي مكان

كما أن هناك بعض الدول التي لم تحدد لها المسابقة أرقامها الخاصة للتواصل من خلالها والاشتراك في المسابقة ، لذلك قمت بتعيين رقم ثابت يمكن من خلاله للجميع من جميع دول العالم المشاركة والرقم هو 0088216101092 أو على هذا الرقم: 00821622775627 يمكن للجميع حول العالم أن يشارك في مسابقة الحلم على هذه الأرقام للفوز بالجائزة الرمضانية.

شروط المشاركة في مسابقة الحلم 2022

للفوز بمسابقة الحلم والدخول في السحب على الجائزة الكبرى لشهر رمضان ، يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم مواطناً عربياً.

أن يكون المشارك في مسابقة الحلم بالغًا قانونيًا.

لا توجد قرابة بين أحد العاملين في المنافسة.

الاشتراك في المسابقة من خلال أرقام الاتصال الخاصة ببلدك.

أرسل رسالة نصية إلى أرقامك بكلمة “Dream” أو “Dream”.

سيتم إرسال بعض الأسئلة والإجابة عليها وإرسالها.

تابع البرامج لتعلن عن اسم الفائز.

إذا استوفيت هذه الشروط السابقة ، فيمكنك الدخول في السحب على الجائزة الكبرى من مسابقة الأحلام للفوز بمليون دولار أمريكي ، أو الحصول على منزل الأحلام. مسابقة الحلم هي من أكبر المسابقات التي يتابعها ملايين الأشخاص في الوطن العربي ويحلمون بالفوز بالجائزة. الفائز سيكون بعد يومين ويعلن مصطفى الاغا عن اسم الفائز في الحلقة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 للفوز بجائزة رمضان

لكي تكون مسجلاً في مسابقة الحلم وتربح مليون دولار أمريكي ، يجب عليك القيام ببعض الخطوات:

أولاً ، أرسل رسالة نصية بكلمة “حلم” إلى الأرقام الموجودة في بلدك.

بعد ذلك سيتم إرسال بعض الأسئلة لك من البرنامج.

أجب على أكبر عدد ممكن من الأسئلة ، والإجابة صحيحة ، من أجل زيادة فرصتك في الدخول في السحب.

ثم تابع برنامج الحلم للإعلان عن الفائز ، حيث سيتم الإعلان عنه عبر برنامج الحلم على MBC.

الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال تطبيق الحلم

حرصت إدارة مسابقة الحلم على توفير أكثر من طريقة بحيث يمكن لجميع حامليها الفوز بمسابقة الحلم للتقدم والمشاركة في المسابقة والدخول في السحب. عبر تطبيق الحلم:

أولاً ، قم بتنزيل تطبيق الحلم من Google Play لأنظمة Android أو Apple Store لأنظمة iPhone.

ثم قم بتثبيت التطبيق تسجيل الدخول

أدخل رقم الهاتف.

بعد ذلك ، سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف لتأكيد عملية تسجيل كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور ، ثم اضغط على تسجيل.

سيتم إرسال بعض الأسئلة إلى هاتفك المحمول ، قم بالإجابة عليها للدخول في السحب على الجائزة الكبرى لشهر رمضان

الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الاتصالات الصوتية

يمكنك أيضًا المشاركة في مسابقة الحلم عبر المكالمات الصوتية. كل ما عليك فعله هو الاتصال بالأرقام الخاصة بدولتك أو عبر الرقم الدولي من أي مكان في العالم 0088216101092 أو 00821622775627 ، سيقوم أحد موظفي البرنامج بالرد عليك والدخول في السحب بعد الإجابة على بعض الأسئلة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة نصية

تشارك في مسابقة الحلم بتحديد رقم دولتك ثم إرسال رسالة نصية إلى هذا الرقم مكتوبًا في الرسالة بكلمة Dream أو Dream أو Reve ، سيتم إرسال بعض الأسئلة والإجابة عليها بشكل صحيح ثم إرسالها ليتم إدخالها في سحب الجائزة الكبرى.

مسابقة الحلم هي من أكبر وأقوى المسابقات العربية التي يحرص فيها ملايين العرب من جميع أنحاء العالم على المشاركة في مسابقة الحلم ، ويتم الإعلان عن الفائزين من خلال برنامج الحلم الذي يبث على مجموعة قنوات ام بي سي.

موعد سحب مسابقة الحلم للفوز بمليون دولار 2022

يتساءل الملايين من متابعي مسابقة الحلم عن موعد إعلان اسم الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة الحلم. على MBC MBC.

اعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم

الملايين من المتسابقين ومتابعي مسابقة الحلم ينتظرون إعلان اسم الفائز الرابع بالجائزة الكبرى لمسابقة الحلم ، حيث أعلنت مجموعة قنوات ام بي سي عن إعلان مقدم البرنامج مصطفى الأغا. اسم الفائز من خلال بث البرنامج في موعده المحدد يوم الجمعة وينتظر الجميع إعلان الفائز الذي سيحصل على الجائزة الكبرى من برنامج الحلم.

مسابقة الحلم هي أشهر وأكبر المسابقات التي تبحث كثيرًا في محركات البحث وتحتل اهتمام ملايين العرب من جميع دول العالم. مسابقة الحلم مباشرة على الهواء من خلال الاتصال بالفائز.