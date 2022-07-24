كيفية الاعتراض على حركة النقل الخارجي 1444 بالخطوات ، نتيجة التسائلات التي ظهرت خلال الأيام الاخيرة حول التعرف على الاعتراض على حركة النقل الخارجي 1444 بالخطوات في نظام نور التعليمي داخل المملكة العربية السعودية ، مما دفع الوزارة المتعلقة بالتربية والتعليم الى التوضيح لأمر كيفية الاعتراض على حركة النقل الخارجي 1444 بالخطوات ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك عبر التالي .

نظام الإشارات الخارجية 1444

خدمة النقل الداخلي هي إحدى الخدمات التي يقدمها نظام نور التعليمي للمعلمين والمعلمات التابعين لوزارة التربية والتعليم السعودية، حيث يمكنهم التقديم على التحويل الخارجي إلكترونيًا، كما يمكنهم الاستفسار والاعتراض بنفس الطريقة كما حرصت الوزارة المعنية على توفير عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي من شأنها أن تساعد في توفير الوقت والجهد للمتقدمين. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على تقليص قوائم الانتظار التي طرحت في السنوات السابقة، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بناءً على بعض الآليات والضوابط الخاصة بعناصر المفاضلة بين المعلمين.

نتائج النقل الخارجي 1444

أفادت وزارة التربية والتعليم السعودية، أن نتيجة التنقل الخارجي للموظفين من شاغلي الوظائف التعليمية داخل الوزارة ستصدر يوم غد الاثنين الموافق 24 يوليو 2022 م. تم نقل ما يقرب من 33900 معلم ومعلمة، وتم نقل حوالي 39 ٪ من إجمالي المتقدمين. على إجراءات النقل المطورة، و 80٪ على إجراءات النقل المطورة، فيما تم نقل 70٪ من طالبي لم الشمل.

اعتراض على حركة النقل الخارجي

يمكن لجميع المعلمين والمعلمات الذين ظهرت نتائجهم في حركة النقل الخارجي الاعتراض على نتائجهم المقدمة من الوزارة، وذلك على النحو التالي

الدخول المباشر إلى نظام نور التعليمي “”.

قم بتسجيل الدخول بما يلي اكتب اسم المستخدم. أدخل كلمة المرور.

انتقل إلى حساب المعلم.

الضغط على “خدمات شؤون المعلمين”.

اضغط على “استفسار عن التحويل الخارجي”.

حدد خيار (طلب اعتراض) وستجده في أسفل الصفحة.

حدد نوع الاستجابة، سواء كانت “تلقائية أو غير آلية”.

انقر فوق حفظ.

ستظهر رسالة تفيد بأن عملية الاعتراض قد اكتملت.

كيفية الاستعلام عن حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات

يمكن للأفراد المستفيدين من حركة النقل الخارجي الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا، وذلك بعد إعلان الوزارة عن ظهور حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لعام 1444 هـ، وذلك على النحو التالي

تسجيل الدخول إلى البرنامج التعليمي “”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم.

اختر خيار “خدمات شؤون المعلمين”.

اختر خدمة “استعلام عن النقل الخارجي”.

ستظهر نتيجة التحويل كالتالي نقل المعلم، وستظهر تفاصيل النقل، والتي تشمل ترتيب الرغبة. قطاع. إدارة التعليم. رقم الانتظار. أو الاعتذار للمعلم عن عدم تنفيذ طلب التحويل الخاص به.



آلية وضوابط إجراءات النقل الخارجي 1444

وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بعض الآليات والشروط التي تستند على أساسها إلى نقل المعلمين والمعلمات في حركة النقل الخارجي. تشمل هذه الضوابط ما يلي

يشترط أن تكون البيانات والمعلومات المدخلة للمعلمين صحيحة، حيث تتم المقارنة بين المعلمين وفق نظام النقاط المعلن من الوزارة، وكذلك المقارنة بين المعلمين والمعلمات.

يقوم “الرئيس المباشر” بإبلاغ شاغلي الوظائف التعليمية بالتعاميم التي تتضمن إجراءات التحويل للعام الدراسي الحالي 1444 هـ.

يمكن للمتقدمين الدخول من رغبة واحدة إلى (20) رغبة فقط.

يتم تطبيق العقوبات على كل من ينتهك اللوائح المعمول بها وكذلك أولئك الذين ينتهكون أمن المعلومات ويتجاوزون الصلاحيات المتاحة لكل فرد.

يجوز للوزارة إلغاء طلب التحويل إذا كانت البيانات المدخلة غير صحيحة.

ينتهي طلب نقل “شاغل الوظيفة” في الوقت المخصص لإعلان نتيجة إجراءات التحويل للعام الدراسي الحالي.

رابط اعتراض على حركة النقل الأجنبي 1444

توفر وزارة التربية والتعليم الرابط المخصص لنتائج التحويل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444 هـ – 2022 م، حيث يمكن لجميع المتقدمين تقديم الاستفسارات والاعتراض على القرارات الواردة من خلال نظام نور الإلكتروني. اتبع الخطوات الموضحة سابقاً حتى تظهر نتيجة الطلب، ويمكن الوصول إلى رابط الاعتراض مباشرة على نتائج التحويل الخارجي.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية الاعتراض على حركة النقل الخارجي 1444 بالخطوات ، و رابط اعتراض على حركة النقل الأجنبي 1444 ، و كيفية الاستعلام عن حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات .