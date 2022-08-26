كيفية التحقق من وكالة الكترونية وزارة العدل 1444 ، دائماً ما يدفع الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية ممن يهتمون بموضوع الوكلات ، حول التعرف على الطريقة التي تتيح لهم الاستعلام بشكل الكتروني حول الوكالة من خلال وزارة العدل السعودية ،حيث تقدم وزارة العدل السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين لتسهيل أعمالهم ، تابعوا معنا .

وزارة العدل السعودية

وزارة العدل من الوزارات المهمة في المملكة العربية السعودية. هي الوزارة المسؤولة عن إدارة الشؤون المالية والإدارية في السلطتين التنفيذية والتشريعية والإدارات التابعة لوزارة العدل السعودية. تدير الكوادر البشرية وتوزعها داخل المؤسسات الحكومية وفق أنظمتها وقوانينها. إنشاء مكتب إداري خاص بها يسهل التواصل بين الوزارة ومؤسساتها الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.

كيفية التحقق من وكالة الكترونية وزارة العدل 1444

يمكن للمواطن الاستعلام عن وكالة شرعية باتباع الخطوات التالية

الدخول المباشر إلى موقع وزارة العدل السعودية.

التوجه نحو الخدمات الإلكترونية.

اختر خيار التحقق من الوكالة.

انقر لدخول الخدمة.

أدخل رقم الهوية ورقم هوية أحد أطراف الوكالة.

انقر على أيقونة “بحث”.

ستظهر جميع المعلومات حول الوكالة (حالة المدير وسلطة الوكالة).

انقر فوق كلمة “عرض” للتحقق من النص الكامل.

ستظهر نسخة من الوكالة القانونية.

تحقق الوكالة من خلال رقم الهوية 1444

يمكن للمواطن التحقق من الوكالة الشرعية من خلال رقم الهوية من خلال النقاط التالية

الدخول على موقع وزارة العدل.

اختر الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

حدد “التوكيلات والإقرارات”.

تعيين خدمة التحقق من الوكالة.

اكتب رقم الوكالة ورقم الهوية في الحقل المخصص.

انقر فوق كلمة “بحث”.

ستظهر صفحة تحتوي على جميع المعلومات حول الوكالة.

انقر فوق “عرض” لعرض النص الكامل للوكالة.

خطوات اصدار وكالة شرعية عبر منصة نجيس 1444

يمكن للمواطن الحصول على وكالة شرعية من خلال منصة نجيس الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية

توجه مباشرة إلى منصة نجيس.

انقر فوق تسجيل الدخول.

أدخل رقم الهوية ورقم الهاتف المحمول في المساحة المتوفرة.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق كلمة “متابعة”.

اختيار الخدمات الإلكترونية بما في ذلك التوكيلات والإعلانات.

اختر خدمة اصدار وكالة الكترونية ثم اذهب الى خيار الدخول الى الخدمة.

حدد نوع الوكالة المطلوبة.

أدخل جميع بيانات الوكيل المطلوبة من خلال الموقع.

انقر فوق بحث.

اكتب رقم الهاتف وانقر على كلمة “حفظ”.

انقر فوق “التالي”.

أدخل بيانات ومعلومات الوكالة المطلوبة.

انقر فوق التالي، ثم انقر فوق كلمة “موافقة”.

رابط التحقق من وكالة شرعية الكترونية وزارة العدل 1444

يمكن للمواطن في المملكة العربية السعودية التحقق من إصدار وكالة شرعية عن طريق الدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية مباشرة “” واتباع جميع التعليمات والتعليمات الخاصة بالموقع لإتمام عملية التحقق والاستعلام.

كيفية التحقق من وكالة الكترونية وزارة العدل 1444 ، أتاحت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الالكترونية والتي تتيح للمواطنين التسهيل من إنجاز الأمور التي تتعلق بهم ، كما تعرفنا على طريقة تحويل الوكالة بإستخدام رقم الهوية .