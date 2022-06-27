كيفية التخلص من الرؤوس السوداء في الانف

كيفية التخلص من الرؤوس السوداء على الأنف – البثور التي ترتفع إلى سطح الجلد. عندما تسد المسام وتغلق، نتحدث عن الرؤوس البيضاء. ولكن عندما يظل الجزء العلوي مفتوحًا، تتشكل الرؤوس السوداء.

إذا كنت تتعامل مع الرؤوس السوداء، فقد تتساءل عن كيفية التخلص منها حول أنفك. فيما يلي بعض الخيارات التي يمكنك تجربتها – من العلاجات إلى نصائح الوقاية التي ستساعدك على درء الرؤوس السوداء.

1. اغسل الوجه

أنا متأكد من أن هذه ليست المرة الأولى التي تسمع فيها أن غسل وجهك بانتظام يمكن أن يساعد في علاج حب الشباب، ولكنه يساعد أيضًا في التخلص من الرؤوس السوداء.

من الجيد غسل وجهك في الصباح لإزالة أي أوساخ أو بكتيريا قد تكون عالقة على وجهك طوال الليل. ستحتاج أيضًا إلى التأكد من غسل الوسائد بانتظام.

2. كيفية التخلص من الرؤوس السوداء في الأنف شرائط المسام

لقد رأينا جميعًا إعلانات تجارية مع امرأة تبتسم سعيدة لإزالة الرؤوس السوداء من أنفها. تزيل شرائط المسام مؤقتًا طبقة من الجلد، وغالبًا ما تظهر على شكل زيت مؤكسد وأوساخ تشكل الرؤوس السوداء.

لن تمنع شرائط المسام عودة تلك الرؤوس السوداء لأنها لا تنظم إنتاج زيت بشرتك.

للحصول على أفضل النتائج، حضري (على قدر من الماء المغلي، على سبيل المثال، توخي الحذر الشديد) لفتح المسام.

على الرغم من أنها يمكن أن تجعل المسام أصغر بشكل مؤقت، إلا أن شرائح المسام لديها أيضًا القدرة على إزالة الزيوت الطبيعية وبصيلات الشعر المفيدة للبشرة.

3. استخدم واقي الشمس الخالي من الزيوت

من المهم أن ترتدي واقٍ من الشمس بغض النظر عن نوع بشرتك – دهنية أو جافة أو حساسة.

لحسن الحظ، بعضها خالي من الزيوت ويمنع أشعة UVA و UVB بشكل فعال. اكتشف واقيات الشمس الخالية من الزيوت للبشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب.

4. كيفية التخلص من الرؤوس السوداء على الأنف التقشير

عندما تفكر في التقشير، يمكنك التفكير في الدعك الخشنة أو الخشنة. في الواقع، يمكن أن يجعل حب الشباب أكثر التهابًا.

لحسن الحظ، هناك عدد من المواد الكيميائية الخفيفة التي يمكنك استخدامها. ابحث عن تلك التي تحتوي على أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي.

5. قناع الطين

الطين هو عنصر لطيف تعود فعاليته إلى العصور القديمة. يساعد الطين على التخلص من الجلد الزائد ويمكن أن يساعد في تخفيف أو حتى إزالة الأوساخ من المسام المسدودة.

تعمل أقنعة الوجه الطينية بلطف أكثر من شرائح المسام، والتي يمكن أن تمزق طبقة من الجلد.

بدلاً من ذلك، يخترق الطين المسام ويمكن أن يتخلص تدريجياً من الأوساخ والزيوت.

تحتوي بعض أقنعة الطين على الكبريت الذي يساعد على تكسير الجلد الميت ويمكن أن يحسن مظهر الرؤوس السوداء.

ومع ذلك، يعاني الكثير من الأشخاص من حساسية من الكبريت، لذا من الجيد إجراء اختبار رقعة على ذراعك إذا لم تستخدم منتجًا كبريتًا من قبل.

6. كيفية التخلص من الرؤوس السوداء في الأنف أقنعة الفحم

يوجد الفحم الآن في جميع أنواع المنتجات ولسبب وجيه.

الفحم هو مزيل للسموم. يعمل في عمق المسام للمساعدة في إزالة الأوساخ والشوائب الأخرى.

هناك العديد من أقنعة الفحم الممتازة المتاحة دون وصفة طبية. أو يمكنك شراء حبوب الفحم المنشط من الصيدلية

7. الرتينويدات الموضعية

تُشتق الرتينويدات الموضعية من فيتامين أ وقد ثبت أنها تحسن حب الشباب. وهي متوفرة بدون وصفة طبية.

يزيد الريتينول من تجدد خلايا الجلد وقد يقلل أيضًا من ظهور التجاعيد.

وتجدر الإشارة إلى أنه يُنصح النساء الحوامل بتجنب الريتينول لأن الكميات الزائدة يمكن أن تتداخل مع نمو الجنين.

8. كيفية التخلص من الرؤوس السوداء في الأنف جل حمض الساليسيليك

يمكن أن تساعد أحماض الساليسيليك في إذابة الكيراتين الذي يسد المسام، مما يتسبب في ظهور الرؤوس السوداء.

إنه أيضًا مقشر فعال، لكنك سترغب في استخدامه فقط على مناطق الجسم التي تحتوي على الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء.

يمكن أن يؤدي استخدامه في جميع أنحاء الجسم إلى تسمم الساليسيلات.

نصائح وقائية

أنا أحب السمرة الجيدة من حين لآخر، ولكن إذا كنت تحاول تقليل تركيز الرؤوس السوداء على أنفك، فمن الأفضل التخلي عن التسمير الذاتي على وجهك.

وذلك لأن المنتج يمكنه ضبط الرؤوس السوداء الموجودة، مما يجعلها تبدو أغمق وأكثر وضوحًا.

والأسوأ من ذلك، أن مستحضرات التسمير الذاتية يمكن أن تزيد من انسداد المسام، مما يؤدي إلى مزيد من البثور.

لا تفرط في استخدام المنتجات إن تجربة الكثير من المنتجات مرة واحدة، حتى لو كانت مصممة لمحاربة حب الشباب، يمكن أن ترهق بشرتك وتجعل الرؤوس السوداء أسوأ.

التزمي بمنتج واحد أو اثنين ولا تنسي استخدام المرطب لأن البشرة الجافة جدًا ستنتج زيتًا زائدًا مما قد يزيد من ظهور الرؤوس السوداء.

أشياء يجب تجنبها

البنزويل بيروكسايد

يعتبر البنزويل بيروكسايد مكونًا شائعًا وفعالًا يوجد في العديد من أدوية حب الشباب التي لا تستلزم وصفة طبية.

إنه مضاد للالتهابات، مما يعني أنه يساعد في تهدئة حب ​​الشباب الملتهب، مثل الأكياس والبثور.

الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء ليست أنواعًا التهابية من حب الشباب، لذلك لن يكون للبنزويل بيروكسايد تأثير ملحوظ. لن يضر، لكنه لن يساعد أيضًا.

ملخص

الاستخراج هو عملية إزالة البثور يدويًا عن طريق الضغط مباشرة على البقعة.

من الأفضل ترك ذلك للمحترفين. سيقوم أطباء الجلد أو أخصائيو التجميل بتعقيم الأدوات المناسبة بشكل صحيح.

يمكن أن تؤدي محاولة عصر بثرة على أنفك بمفردك وبدون مساعدة مختصة إلى احمرار أو تهيج أو تندب دائم.