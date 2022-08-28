كيفية التخلص من وجع الخصيتين، قبل الانجاب تكون الخصيتان مستقرتان داخل كيس البطن، وفقط في مرحلة متقدمة تنتقل الخصاوي من جوف البطن إلى مكان في الصَّفَن، وحتى بعد استقرار الخصيتين إلى كيس الصَّفَن تكونان على ارتباط مع تجويف البطن عن طريق اسطوانه تسمى الحَبْلَ المَنَوي .

كيفية التخلص من آلام الخصية

هناك العديد من الحلول الطبية التي يستخدمها المختصون للتخلص من آلام الخصية وذلك للرد على كيفية التخلص من آلام الخصية من خلال المسكنات أو الجراحة أو غيرها، وهي مفصلة على النحو التالي

1- العلاجات الأولية

يعتبر هذا النوع من إجراءات العلاج بمثابة خطوات أولية لمعرفة درجة الإصابة من ناحية، وما إذا كان يمكن القضاء عليها بهذه الطرق، أم أنها تتطلب أساليب أكثر تدخلاً من قبل الطبيب المعالج من ناحية أخرى، وهي مثل يتبع

استخدم أكياس الثلج في حالة وجود تورم خارجي في كيس الصفن.

الاستحمام بالماء الدافئ لزيادة سرعة الدورة الدموية في منطقة الخصيتين لتقليل الالتهاب.

تناول بعض المسكنات مثل الباراسيتامول أو غيره لتقليل الألم قدر الإمكان.

قد يصف الطبيب ارتداء نوع من الحزام الرياضي الذي يدعم كيس الصفن.

وضع منشفة صغيرة أسفل كيس الصفن في وضع الاستلقاء لمعرفة كيفية التخلص من آلام الخصية من خلال دعم الخصيتين وتقليل الألم فيهما.

2- استخدام المسكنات

هناك العديد من المركبات الطبية التي تحتوي على مضادات الالتهاب أو المضادات الحيوية أو مضادات الاكتئاب التي تخفف الألم أو تقضي عليه، أو تعرف درجة صعوبة الحالة لطريقة أكثر تعقيدًا، لتتعلم كيفية التخلص من آلام الخصية عن طريق تناول المسكنات، ومنها

أسبرين.

ايبوبروفين.

أسِيتامينُوفين.

أدوية مضادة للإلتهاب خالية من الستيرود.

نابروكسين.

3- التدخل الجراحي

يلجأ العديد من الأطباء إلى التدخل الجراحي في حالات آلام الخصية، حيث لا تؤثر المركبات الدوائية المعتادة على التخلص من بعض الأمراض، مثل تعليق الخصية أو التواء القناة المنوية. تشمل أمثلة التدخل الجراحي ما يلي

التخلص من التواء الخصية التدخل الجراحي للتخلص من التواء القناة المنوية حول الخصية عن طريق تصحيح درجة الالتواء لوقف الألم الذي يشعر به المريض، أو يتم التدخل بعناية لإصلاح الخصية على جانب كيس الصفن. لتجنب المضاعفات المحتملة.

التخلص من دوالي الخصية يتم عمل فتحة في الفخذ وإدخال بعض الأدوات الخاصة مثل المناظير، ويتم إغلاق الأوردة المصابة ويعود الدم إلى الأوعية السليمة مما يعمل على التخلص منها.

علاج آلام الخصية بالطرق العشبية

هناك العديد من الأعشاب التي تحتوي على العديد من المركبات التي تساعد على التخلص من آلام الخصية، مثل مضادات الأكسدة، والالتهابات كحل لكيفية التخلص من آلام الخصية، وذلك باتباع ما يلي

ورق الغار مع الحرمل يخلط كل من أوراق ورق الغار والشذى، ويعجنهما، ويصفى الماء منه، ويتم دهن الخصيتين المصابتين بهما.

التمر مع الخطمي يخلط نبات الخطمي ويستخرج زيته ببذور التمر المسحوقة والخل ويوضع طبقة منه على الخصيتين.

بعض الزيوت استخدام أنواع الزيوت التي تحتوي على مضادات الأكسدة الالتهابية مثل جوز الهند أو الزيتون، وتعريضها للشمس لفترة، ثم دهنها أكثر من مرة للتخلص من آلام الخصية.

أوراق الكرنب استخدم أوراق الكرنب المحترقة وأضف بياض البيض واصنع منها عجينة وادهن بها الخصيتين.

أسباب آلام الخصية

هناك أسباب عديدة لآلام الخصية، وتختلف طريقة علاج آلام الخصية حسب تشخيص الطبيب المعالج للمريض. من أهم أسباب آلام الخصية التي تتطلب العلاج ما يلي

1- التهاب البربخ

تحدث هذه الحالة نتيجة الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً، مثل السيلان، في القناة التي تجمع وتنقل الحيوانات المنوية لإيصالها إلى الخصيتين خلفها، وهذه الالتهابات تصيب الذكور بعد البلوغ، ويكون علاج هذه الحالة هو تناول بعض المضادات الحيوية التي يعطى من قبل طبيب مختص، وفي حالة حدوث مضاعفات مثل الخراج يلجأ للجراحة حسب الطبيب المعالج للحالة.

2- الفتق الإربي

يحدث هذا النوع من الفتق عندما يخرج جزء من الأمعاء من خلال جزء ضعيف من النسيج، مما يسبب الألم عند الحركة أو حمل الوزن.

3- سرطان الخصية

يعد سرطان الخصية من أسباب آلام الخصية، وذلك بسبب انقسام الخلايا الذي يسبب التهابات ومضاعفات قد تؤدي إلى استئصاله في بعض الحالات. يصيب هذا النوع من السرطان الذكور في الغالب بين (15 – 35 سنة) وأسبابه متعددة. نتيجة السرطان فيها يجب أن يتم تشخيصها من قبل الطبيب لتحديد نوع العلاج الكيميائي أو الهرموني أو الإشعاعي أو الجراحي المناسب للحالة.

4- التواء الخصية

عند التواء الحبل المنوي الذي ينقل الدم عبر الخصيتين إلى كيس الصفن، مما يسبب تورمًا والتهابًا شديدين نتيجة لذلك، يكون علاج هذه الحالة بإجراء جراحة طارئة لإنقاذ الخصيتين، لأن الحالة تستدعي استئصال الخصيتين.

5- كدمات الخصية

من الممكن أن تتأثر الخصيتان بشدة، بسبب هبوطهما خارج الجسم المحمي بواسطة كيس الصفن وبعض العضلات والأوردة، وتحدث هذه الحالة غالبًا عند ممارسة الرياضات العنيفة أو الرضوض الشديدة للخصيتين، ومعرفة كيفية الإصابة بها. التخلص من آلام الخصية في هذه الحالة يمكن علاجها ببعض الأدوية مع الراحة أو حسب تشخيص الطبيب ورؤيته.

6- التهاب الخصية

تلتهب الخصيتان نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية حادة، وقد تنتقل مثل هذه الأمراض أثناء الجماع، أو نتيجة مشاكل في الخصيتين أو غيرهما، ليدركا كيفية التخلص من آلام الخصية في هذه الحالة، عن طريق وضع بعض كمادات الثلج على شكل كمادات أو تناول بعض المضادات الحيوية، أو الجراحة لتخفيف التواء القنوات المنوية الملتوية حول الخصيتين.

7- حصوات الكلى

تسبب حصوات الكلى ألمًا في الخصيتين، وقد ينجم ذلك عن التقاء دوالي الخصية بحصوات الكلى مما يؤدي إلى ألم شديد في الخصيتين، وللإجابة عن كيفية التخلص من آلام الخصية في هذه الحالة، هناك العديد من الخيارات التي نتيجة الفحص مثل تناول بعض المسكنات أو ارتداء كيس رفع الخصيتين، أو الاضطرار إلى تفتيت الحصوات بالمنظار أو غيرها من الحلول العلاجية التي يقررها الطبيب.

8- دوالي الخصية

تحدث دوالي الخصية نتيجة لتضخم واحد أو أكثر من الأوردة داخل كيس الصفن الذي يحمل الخصيتين ويؤثر على (10-30٪) من الرجال، ويسبب ألمًا شديدًا في الخصية. الجراحة بالمنظار أو الجراحة المفتوحة.

9- الصدمة

تنتج الصدمة عن تغير الضغط عند التنفس من خلال أجهزة التنفس تحت الماء، مما يؤثر على الجهاز الهضمي، وفي بعض الحالات يؤدي إلى انفجار في الأمعاء، مما ينتج عنه ألم في الخصيتين، نتيجة تمزقها أو تأثيرها. تسبب آلامًا شديدة في العضلات، وعلاج هذه الحالة هو تركها تختفي مع بعض المسكنات، وإذا انفجرت الأمعاء، فلا بد من التدخل الجراحي لإنقاذ الحالة.

10- مرض النكاف

النكاف هو أحد الأمراض التي تسببها عدوى فيروسية تصيب الذكور وتسبب تورمًا والتهابًا شديدًا في الخصيتين. يمكن أن يسبب عدم العلاج العقم، حيث يتسبب في تلف القنوات المنوية خلف الخصيتين. ذكر الأطفال عند حدوثها في مرحلة الطفولة، والتأكد من سلامة الخصيتين، أو المتابعة مع طبيب مختص لمعرفة طرق العلاج المناسبة.

11- الخصية المعلقة

تسمى هذه الحالة الخصية الخفية عندما تحدث حتى سن ست سنوات بعد الولادة الأولى أن إحدى الخصيتين لا تنزل إلى مكانها في كيس الصفن، وتصل نسبة المصابين إلى 10٪ من الذكور. عندما يتم اكتشافه في مرحلة الطفولة، هناك حلول لإسقاطه إذا لم ينزل قبل السنة الأولى.

أو يتم إزالته جراحيًا إذا لم ينزل لتجنب الإصابة بالسرطان أو أي مضاعفات محتملة بعد البلوغ.

12- نزيف أو عدوى في البطن

من الممكن أن يعاني الجهاز الهضمي من بعض الإصابات التي قد تصيب الخصيتين، مثل حالة انفجار المرارة نتيجة التهابها أو تكون حصوات في مجاريها مما يسبب الضغط على أسفل البطن وعلى الخصيتين، مما يؤدي إلى التهابات شديدة تسبب توسع الأوردة حول الخصيتين.

للإشارة إلى متى يمكن التخلص من آلام الخصية، يجب تناول بعض المسكنات لاستكمال تشخيص الطبيب وإعطاء المريض العلاج المناسب أو تحديد الإجراء الجراحي المناسب.

13- اعتلال الأعصاب السكري

يمكن أن يؤثر اعتلال الأعصاب السكري على الأعصاب الموجودة حول كيس الصفن التي تحمل الخصيتين، فتجمع بعض السوائل بداخلها وتضغط على الخصيتين، مما يسبب ألمًا شديدًا في الخصيتين.

الجواب على السؤال عن كيفية التخلص من آلام الخصية في هذه الحالة هو الرجوع إلى أخصائي لتحديد العلاج المناسب بمضادات الالتهاب أو مدرات البول للتخلص من السوائل الزائدة.

أعراض آلام الخصية

هناك العديد من الأعراض التي تظهر على الخصيتين أو يشعر المريض بها، مما يستدعي الذهاب إلى الطبيب للتعرف على أسباب الإصابة الموجودة، لمعرفة كيفية التخلص من آلام الخصية بعد التشخيص من قبل المعالج، ومن أهمها الأعراض هي كالتالي

الشعور بالغثيان والقيء.

ارتفاع درجة حرارة الجسم مما يؤدي إلى الحمى.

آلام شديدة في البطن والجوانب.

الشعور بالتبول أكثر من المعتاد.

الشعور بالألم عند التبول.

تورم أو بقع على كيس الصفن.

ثقب في الخصية أو كيس الصفن.

كيفية منع آلام الخصية

هناك العديد من الطرق المتاحة التي يمكن اتباعها من قبل المرضى الذين يعانون من مشاكل في الخصيتين للوقاية من مضاعفات ظروفهم الحالية، أو للوقاية بشكل عام من الإصابة بأحد أسباب آلامهم، ومن هذه الطرق

مراعاة كمية البول في المثانة عند التبول، حتى لا يصاب الجهاز البولي بأي من مسببات التهابات الخصية.

استخدم الواقي الذكري أثناء العلاقات الجنسية، لتجنب الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً مثل الزهري والسيلان وغيرها.

متابعة الخصيتين من خلال فحوصات سنوية أو نصف سنوية للتأكد من خلوها من الأمراض.

مراعاة علاج الأطفال الذكور في سن مبكرة حيث لا توجد عدوى بكتيرية أو فيروسية تصيب الخصيتين مما يسبب العقم في سن الشيخوخة.

عند ممارسة الرياضات العنيفة، يجب ارتداء الأحزمة الرياضية التي تدعم كيس الصفن، لتجنب التعرض لأي صدمة قد تؤثر على الخصيتين.

توجد مجموعة كبيرة من العوامل التي قد تؤدي الى حدوث وجع خُصْوي؛ وذلك أن الخصيتين ذات شعور قوي للغاية للوجع ومجرد تعرضهما لإصابة بسيطة قد تؤدي الى الوجع حيث يستطيع أن يبدأ الوجع في الخصية نفسها أو في البَرْبَخ.