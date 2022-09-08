كيفية الترسيم عن بعد بالمعاهد الثانوية 2022 – 2023 ، فتحت وزاره التربية والتعليم التونسية باب التسجيل في مرحله الترسيم لعام 2020 في المعاهد الثانوية، حيث يكون التسجيل في المعاهد الثانوية باتباع الخطوات والمراحل التالية، واهم مرحله في التسجيل هي الدخول الى الموقع الالكتروني الذي اتاحته وزاره التربية والتعليم التونسية، والقيام بعمليه استخلاص الرسوم عن طريق المحافظ الإلكترونية، او بطاقات الدفع البنكية او رصيد الجوال، ومن خلاله يتم الاطلاع على الوثائق والنصوص المرفقة.

الترسيم عن بعد 2023

انطلقت الدراسات في تونس في يوم الثلاثاء في السادس من شهر سبتمبر لعام 2022، حيث بدا الترسيم في المرحلة الثانوية في السادس من سبتمبر الى الثاني عشر من سبتمبر 2022، عن طريق اتباع الخطوات التالية

التسجيل في الموقع الالكتروني التعليمي.

واستخلاص المعلومات الخاصة بالترسيم عن طريق المحافظة او عن طريق رصيد الهاتف الجوال.

الترسيم عن بعد بالمعاهد 2022

واقسام الترسيم للمراحل يكون كما يلي:

تسجيل الطلبة في مراحل الترسيم لعام 2022 2023.

وتسجيل تلاميذ المرحلة الابتدائية.

وتسجيل تلاميذ المرحلة الثانوية.

وتسجيل تلاميذ التعليم التقني.

وتسجيل عن بعد للمدارس الثانوية.

عن طريق موقع الوزارة التعليمي الذي تتيحه وزاره التربية والتعليم التونسية.

كيفية الترسيم عن بعد بالمعاهد

عبر الرابط الذي اتاحته وزاره التربية والتعليم التونسية للتسجيل عن بعد لتخصصات المرحلة الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي والتعليم التقني، فقد وقعت الوزارة موقع التعليم الخاص بتسجيل الطلبة في هذه المراحل، فتكون عمليه ترسيم المرحلة الثانوية عن طريق اتباع خطوات، أهمها فتح الحساب الاولي للدخول، حيث يقوم ولي الامر بفتح حساب اجباري للطالب ويتم بعد ذلك التسجيل عن بعد للطلبة بعد المرحلة الثانية، تأتي مرحله الترسيم ثم مرحله الطباعة والتسجيل ثم الخروج في فضاء ولي الامر حيث يتابع ولي الامر الطالب.

ما زال التسجيل لطلبه المرحلة الابتدائية ودفع الرسوم وفتح حساب لأولياء الأمور لمتابعه أبنائهم عن بعد، يقوم ولي الامر بفتح حساب اولي للدخول ويكون الحساب اجباري ثم يتم الدخول عن طريق التسجيل عن بعد، بعد ذلك يتم استخلاص الترسيم ودفع الرسوم وتتم المتابعة من ولي الأمر عن بعد.