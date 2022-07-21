كيفية التسجيل في اختبار التحصيلي 1444 ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل الطلاب الذين يجاتزون المرحلة الثانوية داخل المملكة العربية السعودية وتكون عملية البحث للتعرف على الطريقة التي تمكنهم التسجيل في اختبار التحصيلي 1444 ، وذلك وصولاً الى الدراسة في الجامعة التي يريدها الطالب ، وهي من الأمور المهمة التي تنتشر داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

ما هو اختبار التحصيل

هو اختبار موجه لطلبة الدراسات العليا من المرحلة الثانوية بهدف قياس قدراتهم مما يمكنهم من التسجيل في الجامعات السعودية. اجتياز هذا الاختبار شرط أساسي للالتحاق بالتخصصات الجامعية، وبدونه لا يمكن للطلاب الالتحاق بالجامعات في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تعريف الطلاب بالمخرجات المعلوماتية التي تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الجامعي، وهو معيار عادل للالتحاق بالتعليم الجامعي. الكل، والذي يساعد المؤسسات التعليمية في اختيار الطلاب الحاصلين على أكبر قدر من الإنجاز في مواد المرحلة الثانوية.

كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي 1444

يمكن لخريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية التسجيل في الاختبار التحصيلي من خلال عدة خطوات بسيطة منها ما يلي

سجّل الدخول إلى موقع “القياس والتقويم”.

انقر فوق تسجيل الدخول إلى حساب الطالب.

اختر خدمة الاختبار المتاحة للتسجيل.

انقر فوق كلمة تسجيل من علامة التبويب اختبار الإنجاز.

وافق على جميع التعليمات.

انقر فوق أيقونة متابعة.

انقر فوق موافق على الإقرار.

انقر فوق أيقونة التالي.

تحديد مدينة الطالب.

اختر مكان الاختبار.

اكتب بيانات التخصص.

انقر فوق {التالي.

ضع علامة اختيار أمام الوقت المناسب.

انقر فوق {التالي.

تحديد طريقة الدفع مبلغ الاختبار.

اضغط على إنهاء.

شروط دخول الاختبار التحصيلي 1444

حدد المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب على الطالب استيفاؤها لدخول اختبار القدرات، وهي كالتالي

شروط دخول اختبار التحصيل والقدرات لطلبة المرحلة الثانوية

هناك عدة شروط يجب على خريجي الثانوية العامة استيفاؤها للدخول في اختبار التحصيل، ومنها ما يلي

يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة، ليتمكن من التسجيل والدخول في الاختبار التحصيلي.

إحضار الهوية والوثائق الشخصية.

الإعداد الكامل لإجراء الاختبار، من خلال ة النماذج السابقة.

شروط دخول اختبار التحصيل الإلكتروني

من أهم الشروط التي يجب على المتقدمين للاختبار التحصيلي الالتزام بها حتى يتمكنوا من دخول الاختبار إلكترونيًا ما يلي

يجب على الطلاب والطالبات إحضار بطاقة الهوية الوطنية، أو جواز السفر، بالإضافة إلى نسخة من السجل العائلي، في يوم الاختبار.

الطلاب غير السعوديين من دول الخليج يشترط إحضار الهوية الوطنية أو جواز السفر أثناء الإمتحان.

من شروط دخول الاختبار لغير السعوديين إحضار تصريح إقامة أو جواز سفر.

الطلاب والطالبات المتقدمين للاختبار من دول أجنبية، يجب أن يكون لديهم جواز سفر، وإحضاره يوم الاختبار.

تاريخ التسجيل للاختبار التحصيلي 2022

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم، بالمملكة العربية السعودية، عن تاريخ التسجيل في اختبار التحصيل الورقي لخريجي الثانوية العامة من الذكور والإناث، وهي كالتالي

آخر موعد لتسجيل الذكور الفترة الاولى تبدأ من 17/04/2022 وتنتهي في 21/04/2022. الفترة الثانية تبدأ من 06/06/2022 وتنتهي في 9/06/2022.

آخر موعد لتسجيل الطالبات الفترة الاولى تبدأ في 17/04/2022 وتنتهي في 21/04/2022. الفترة الثانية تبدأ في 06/05/2022 وتنتهي في 9/06/2022.



فترات أداء اختبار التحصيل

يمكن للطلاب في المملكة العربية السعودية تحديد الفترة والوقت الذي يرغبون في إجراء اختبار تحصيلي، حيث أشار مركز القياس والتقويم إلى أن الاختبار سيكون على فترتين صباحية ومسائية، وهي كالتالي

الفترة الصباحية للاختبار التحصيلي الفترة الصباحية لتقديم الاختبار التحصيلي لطلاب المرحلة الثانوية تبدأ في السابعة والنصف صباحًا، ويجب أن يتواجد الطلاب في المركز قبل نصف ساعة، ولا يُسمح للطلاب بالدخول بعد ذلك. بداية الاختبار.

الفترة المسائية للاختبار التحصيلي الفترة الصباحية لتقديم اختبار تحصيلي لطلاب المرحلة الثانوية في جميع مراكز الاختبار تبدأ بعد نصف ساعة من أذان المغرب وتستمر لمدة ساعة واحدة فقط ولا يسمح للطلاب بالدخول بعد الموعد المحدد. زمن.

مدة الاختبار التحصيلي لعام 2022

قد يستغرق الاختبار التحصيلي مدة لا تزيد عن ثلاث ساعات، حيث تم تقسيمها على النحو التالي

ساعة واحدة لإتمام الإجراءات والتعليمات بالإضافة إلى تعبئة المعلومات.

ساعتان من بداية الاختبار مقسمة إلى خمسة أقسام، كل قسم 12 دقيقة.

الرسوم المالية لامتحان التحصيل

حدد المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية المبالغ المالية للاختبار التحصيلي للقدرات لعام 2022 وهي كالتالي

رسوم التسجيل الورقي للفترة الأولى مائة ريال سعودي.

رسوم التسجيل الورقي للفترة الثانية مائة وخمسون ريال سعودي.

رسوم التسجيل الإلكتروني للاختبار مائة وخمسون ريال سعودي.

نصائح وإرشادات لمن يخضعون للاختبار التحصيلي

هناك مجموعة من الإرشادات والنصائح التي يمكن أن تفيد الطالب في إجراء اختبار تحصيلي، في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه التعليمات ما يلي

استعد جيدًا للامتحان، من خلال الاطلاع على النماذج السابقة وة الدورات التدريبية الخاصة بك.

التدريب السريع، في حل الاختبار، لديك ساعة واحدة فقط لحل جميع الأسئلة.

القراءة والمثابرة في الحصول على كل ما يتعلق بالاختبار من الطلاب السابقين.

إذا وجدت سؤالاً صعبًا أثناء الاختبار، فاتركه حتى النهاية وانتقل إلى السؤال التالي.

شجع نفسك دائمًا واطلب المساعدة من الله، وتأكد من أن نجاحك سيحدد مستقبلك.

حدد أوقاتًا للدراسة وة.

في حالة وجود مراكز تدريب للاختبار التحصيلي فلا تتردد في التسجيل بها.

رابط التسجيل للاختبار التحصيلي 2022

يمكن لأي طالب أو طالبة من خريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية التسجيل في اختبار التحصيل والقدرات لعام 2022 م بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس والتقويم، والتعرف على جميع الخدمات. المقدمة من المركز، بالإضافة إلى الاستعلام عن الرسوم وآلية التسجيل بشكل صحيح، وتواريخ التسجيل والانتهاء، من خلال الرابط التالي، للوصول إلى الرابط “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة اعلاه حول التعرف كيفية التسجيل في اختبار التحصيلي 1444 ، و رابط التسجيل للاختبار التحصيلي 2022 ، و نصائح وإرشادات لمن يخضعون للاختبار التحصيلي ، و مدة الاختبار التحصيلي لعام 2022 .