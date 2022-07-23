كيفية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 – 2022 ، في ظل الاجابة على التسائلات التي إنتشرت خلال الأوقات الاخيرة حول التعرف على كيفية الحصول على كيفية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 – 2022 عبر موقع قياس ، يرغب الكثير من الأفراد في الحصول على رابط للوصول الى التسجيل في اختبار القدرة المعرفية ، وتعد المنصة الخاص بموقع قياس من منصات المهمة ، حيث تهدف إلى إعداد وإجراء العديد من الاختبارات ، تابعوا معنا .

كيفية التسجيل في اختبار القدرات المعرفية 1444-2022

يجب اتباع الخطوات التالية للتسجيل في اختبار القدرة المعرفية

انتقل إلى موقع القياس مباشرة.

قم بتسجيل الدخول ثم انقر فوق الاختبارات المتاحة.

انقر فوق الاختبارات المتاحة للتسجيل.

ابحث عن اختبار القدرة المعرفية العام.

الضغط على زر التسجيل لاختبار القدرة المعرفية

اقرأ التعليمات، ثم اضغط على متابعة.

اقبل الإقرار، ثم انقر فوق “التالي”.

اختر المدينة ثم اختر المقر المناسب.

اتبع التعليمات حتى تنتهي من التسجيل.

تواريخ اختبار القدرة المعرفية 1444 – 2022

يوضح الجدول التالي مواعيد اختبارات القدرات المعرفية لهذا العام، ويمكن الاطلاع على مواعيد الاختبارات بشكل مستمر عبر الرابط الرسمي لموقع قياس

فترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل فترة اختبار أول ورق عربي الجميع يبدأ في 13/9/2022 وينتهي في 12/25/2022 تبدأ في 22 يناير 2022 وتنتهي في 25 يناير 2022 الثاني ورق عربي الجميع يبدأ في 24 يناير 2022 وينتهي في 22 يونيو 2022 تبدأ في 23 يوليو 2022 وتنتهي في 25 يوليو 2022 الثالث ورق عربي الجميع سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق

استفسارات حول موعد اختبار القدرات المعرفية 1444-2022

يستفسر عن مواعيد اختبار القدرات المعرفية لعام 1444 هـ الموافق 2022 م على النحو التالي

قم بزيارة موقع هيئة تقييم التدريب مباشرة.

انقر فوق المنتجات والخدمات من شريط القائمة.

انقر فوق أحد المراكز ثم اختر الاختبارات المهنية.

الضغط على اختبار القدرات المعرفية العامة.

انقر على جدول الاختبارات.

انظر مواعيد اختبار القدرات من الجدول.

كم تبلغ رسوم اختبار القدرة المعرفية 1444 – 2022

يحتوي الجدول التالي على قيمة رسوم اختبار القدرات المعرفية

نوع التسجيل قيمة الرسوم التسجيل المبكر 200 ريال سعودي التسجيل متأخر 250 ريال سعودي

دفع رسوم قياس اختبار القدرات المعرفية 1444 – 2022

يمكننا اتباع الخطوات التالية لدفع رسوم اختبار القدرة المعرفية من خلال صراف الراجحي

زيارة أحد صرافات الراجحي.

ضع البطاقة المصرفية في المكان المخصص.

أدخل كلمة المرور باستخدام لوحة الأرقام.

اضغط على سداد للمدفوعات.

اكتب الرقم 008، ثم انقر فوق “تأكيد”.

أدخل رقم الفاتورة، ثم اضغط على تأكيد.

تحقق من الرسوم ثم أكمل الدفع.

ما مدى صحة اختبار القدرة المعرفية 1444-2022

ذكرت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية أن صلاحية اختبار القدرات المعرفية تستمر لمدة خمس سنوات فقط، ويجب على الموظف إعادة الاختبار بعد انتهاء هذه الفترة عند الحاجة. الإنترنت على النحو الوارد أعلاه.

أقسام اختبار القدرة المعرفية 1444-2022

يتضمن اختبار القدرة المعرفية أربعة أقسام كالتالي

القدرة اللفظية يهدف هذا القسم إلى تحديد قدرة مقدم الطلب على فهم معاني الكلمات واستخدامها بشكل شامل، بالإضافة إلى فهم علاقتها بالنصوص أو المعاني المكتوبة.

القدرة الكمية يهتم هذا القسم بتحديد قدرة المتقدمين على معالجة المعلومات الكمية المختلفة.

القدرة الاستنتاجية تقيس أسئلة القدرة الاستنتاجية قدرة مقدم العرض على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد التفكير المنطقي والاستدلال الاستقرائي على البيانات ثم استنتاج المخرجات بناءً عليها.

القدرة المكانية يتضمن قسم القدرة المكانية عدة أسئلة تهدف إلى قياس القدرة على التكيف البصري من خلال عرض الصور والرسومات ثنائية الأبعاد ومعرفة مدى قدرة مقدم الطلب على تصورها على أنها ثلاثية الأبعاد.

عدد فرص اختبار القدرة المعرفية

يمكن لجميع الأفراد المشمولين باختبار القدرة المعرفية العامة التسجيل في هذا الاختبار وتقديمه سبع مرات خلال ثلاث سنوات فقط، وتحد هيئة تقييم التعليم والتدريب التسجيل للأفراد الذين لم يخضعوا لهذا الاختبار من قبل في بعض الفترات، و يمكن للموظف التقديم والتسجيل في هذا الاختبار للمرة الثامنة بعد الاختبار الأول بثلاث سنوات.

أهمية إجراء اختبار القدرة المعرفية

يهدف اختبار القدرة المعرفية في المملكة العربية السعودية إلى قياس قدرة الفرد على حل المشكلات والتعامل معها بالشكل الصحيح حسب الظروف المحيطة. المتقدم في هذا الاختبار.

رابط التسجيل لاختبار القدرات المعرفية etec.gov.sa

يمكننا الذهاب إلى موقع المركز الوطني للقياس على الإنترنت من خلال الرابط لتسجيل الدخول ثم البدء في التسجيل لاختبار القدرات المعرفية كما في السابق.

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