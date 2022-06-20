كيفية التسجيل في البلاك بورد Blackboard وما هي الشروط المطلوبة

كيفية التسجيل في البلاك بورد تعتبر الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية من الأمور المهمة التي يبحث عنها الطلاب في المملكة الذين يدخلون مرحلة تعليمية جديدة وهي المرحلة الجامعية. يوفر نظام Blackboard العديد من الأشياء التي تساعد في بناء تجربة تعليمية أفضل للطلاب والفصول الدراسية والمكاتب والأماكن الافتراضية للاجتماعات. كما يسمح هذا النظام الجديد بخلق فرص جديدة لعدد أكبر من الطلاب وتوفير طرق جديدة تساعد المعلم في تنمية مهارات الطالب ، وهذا يأتي على المستوى الفردي أيضًا من خلال Blackboard Technical College “Blackboard” يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الوصول إلى محتوياتهم ومجموعاتهم من خلال أجهزة الهواتف الذكية المختلفة بإصدارات مختلفة ، وتعد كليات التقنية من أبرز الكليات التي تتبنى نظام التعلم الإلكتروني من خلال نظام البلاك بورد الذي يسمح للطلاب بحضور المحاضرات عن بعد.

كما يتميز نظام البلاك بورد بالسماح للطلاب بمشاهدة جميع المحاضرات لجميع الدورات الدراسية دون التقيد بالمكان ، بالاعتماد على جميع أدوات الوسائط المتعددة مثل الفيديو أو الصورة أو النص أو الرسومات لتقديم محتوى تعليمي للطالب بطريقة مبسطة ، للتأكد من فهمه وفهمه لشرح المحتوى ،

شروط التسجيل في الكلية التقنية في البلاك بورد

شروط الالتحاق بكلية البلاك بورد التقنية في المملكة العربية السعودية هي الالتحاق بالكلية فقط ولا توجد شروط أخرى حيث يتحدث البعض ويروج لأشياء غير واقعية على صفحات مواقع التواصل حيث يكمل الطالب بعد إجراءات التسجيل وهو سنشرح لك في السطور التالية ، سيتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفه المحمول مع بريده الإلكتروني الجامعي وكلمة المرور ، وهناك طريقة تسجيل الدخول الأحادي tvtc يمكن استخدام بيانات تسجيل الدخول الموحدة هذه للدخول إلى Blackboard Technical College ، والتي توفر خدمات التعلم الإلكتروني عن بعد للمتدربين. للتسجيل في Technical College Blackboard ، يجب أن تكون أحد طلابها للحصول على بريد إلكتروني وكلمة مرور جامعيين.

كيفية التسجيل في Blackboard Technical College Blackboard

يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الاطلاع على قائمة الطلاب أو المعلمين في الكلية التقنية. يوفر موقع Blackboard الرسمي دورات تدريبية متاحة للطلاب ومعرفة تواريخها وتاريخ بدئها. يوفر الموقع الرسمي أيضًا خدمة مهمة أخرى ، وهي دورة Blackboard. تنقسم هذه الدورة إلى جزأين:

دورة البلاك بورد للمبتدئين دورة البلاك بورد على مستوى متقدم

حددت Blackboard Technical College عدة خطوات مهمة للتسجيل ، حيث أوضحت إدارة الكلية خطوات الدخول إلى tvtc blackboard ، ولكن في البداية من الضروري معرفة أن عملية تسجيل الطلاب في Blackboard هي عملية تلقائية سواء كان الطالب هو تعليم منتظم وجهاً لوجه أو طالب يتلقى دروسه من خلال التعلم. كل ما على الطالب فعله عن بعد هو اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

بعد استكمال الإجراءات الرسمية يتم تفعيل حساب الطالب مباشرة من قبل الجامعة.

يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الطالب الذي أدخله لإعلامه بمعلومات حسابه (اسم المستخدم / كلمة المرور).

في حالة عدم تلقي الطالب رسالة نصية على هاتفه المحمول ، يمكنه مراجعة الجامعة من خلال صفحة الدعم الفني وإرسال طلب خاص لاستعادة الحساب.

بمجرد أن يقوم الطالب بالتسجيل والحصول على بريد إلكتروني وكلمة مرور جامعيين ، فإنه يستخدم نفس الشيء على Blackboard.

الجدير بالذكر أن البلاك بورد هو نظام معلومات لإدارة نظام التعليم بأكمله في المؤسسات التعليمية البعيدة في المملكة. يوفر هذا النظام الافتراضي فرصة للتواصل المتبادل بين الطلاب والمعلمين فيما يتعلق بالدورات والأسئلة خارج قاعة المحاضرات ، حيث يمكن لمستخدم Blackboard استخدام هذا النظام. في أي مكان وفي أي وقت.