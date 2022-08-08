كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت 1444 ، قد سعى الكثير من الأفراد ممن يحصلون على الضمان الاجتماعي من الحكومة السعودية و الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية حول التعرف على كيفية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي 1444 عبر النت ، والذي يمكنهم من الاستفادة من الضمان الاجتماعي ، تابعوا معنا .

برنامج الضمان الاجتماعي

يعد برنامج الضمان الاجتماعي من البرامج المهمة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. يدرس البرنامج الوضع الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين ويساعدهم من خلال الدعم المالي للفئات المؤهلة. كما يعمل البرنامج على تخصيص راتب ومعاش تقاعدي لهم، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التي تساعد بشكل كبير في تطوير المشاريع، من خلال دعمها مالياً بالإضافة إلى تقديم خدمات اجتماعية أخرى.

التسجيل في الضمان الاجتماعي عبر الإنترنت 1444

يمكن للأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية التسجيل في الضمان الاجتماعي عبر الإنترنت، حيث يتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع الضمان الاجتماعي.

توجه لتسجيل الدخول.

انقر فوق خيار التسجيل الجديد.

أدخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

اكتب كلمة المرور ثم أكدها.

املأ رمز التحقق.

وافق على الإقرار.

انقر فوق تسجيل.

تنفيذ التعليمات المطلوبة على الموقع.

تسجيل الدخول من خلال البوابة الرئيسية.

انقر فوق الملف المدمج باستخدام شريط الأدوات العلوي.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة.

التحقق من سلامة وصحة البيانات.

انقر فوق إرسال البيانات

انقر فوق “انتقال” لملء معلومات الأسرة.

املأ المعلومات المطلوبة، ثم ارجع إلى واجهة الحساب.

انتقل إلى قائمة البرامج ثم تقدم بطلب للحصول على البرنامج المناسب.

تحديث الضمان الاجتماعي عبر الإنترنت 1444

يمكن تحديث الضمان الاجتماعي عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع الضمان الاجتماعي.

تسجيل الدخول بإدخال البيانات المطلوبة وهي كالتالي اسم االمستخدم. كلمه السر

انقر فوق خيار “إدخال”.

من الممكن أيضًا تسجيل الدخول من خلال منصة الوصول الوطنية “”.

التحقق من المعلومات والبيانات المدخلة تشمل الاسم الاول. اسم الاب. اسم جده. العائلة.

أدخل البيانات المتعلقة بالجنس والحالة الاجتماعية.

إدخال البيانات المتعلقة بالحالة الوطنية والجنسية، ثم الضغط على خيار “التالي”.

أدخل بيانات العنوان الوطني ؛ وهي تشمل البريد، والمقاطعة، والمدينة، والحي، والشارع.

إدخال معلومات الاتصال رقم الهاتف المحمول. هاتف المنزل. رقم هاتف محمول آخر. البريد الإلكتروني.

انقر فوق “التالي” وبعد ذلك سيتم إدخال رقم الحساب المصرفي ورقم IBAN.

أدخل اسم البنك، ثم أدخل الحالة، ثم تابع.

اكتب قيمة الدخل إذا كان موجودًا، ثم انقر للموافقة على الشروط.

تابع إدخال كلمة المرور التي تم إرسالها إلى هاتف المستخدم.

قم بإجراء التحقق المطلوب، ثم اضغط على “تأكيد”.

إرسال رسالة إلى المستخدم تفيد باستكمال تحديث البيانات بنجاح.

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة 1444

للاستفادة من الضمان الاجتماعي الجديد، يجب استيفاء مجموعة من الشروط للاستفادة من الضمان، وهي على النحو التالي

أن يكون المتقدم سعوديًا.

أن يقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

لتلبية جميع متطلبات التنمية البشرية.

أن يكون المتقدم غير موجود في أحد الملاجئ.

لا يمتلك مقدم الطلب أصول مالية عالية القيمة.

مصلحة الأسرة التي يكون أحد أفرادها مقيم خارج المملكة لغرض الدراسة.

راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444

تراوحت قيمة راتب الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1444 ما بين 1،000 و 5،000 ريال سعودي، ويعود الفارق إلى عدد أفراد الأسرة، وجاء على النحو التالي

عدد أفراد الأسرة راتب الضمان المحدد حد الإعفاء الشهري الحد الذي يمنع صرف المعاش شخص واحد 1000 (ريال سعودي) 2000 (ريال سعودي) 2001 (ر.س) شخصيا 1285 (ريـال) 2000 (ريال سعودي) 2570 (ريال سعودي) ثلاثة اشخاص 1570 (ريال سعودي) 2000 (ريال سعودي) 3140 (ريال سعودي) أربعة أشخاص 1855 (ريال سعودي) 2000 (ريال سعودي) 3710 (ريال سعودي) خمسة أشخاص 2140 (ريال سعودي) 2140 (ريال سعودي) 4280 (ريال سعودي) ستة اشخاص 2425 (ريال سعودي) 2420 (ريال سعودي) 4840 (ريال سعودي) سبعة أشخاص 2710 (ريال سعودي) 2710 (ريال سعودي) 5420 (ريـال) ثمانية اشخاص 2995 (ريال سعودي) 3000 (ريال سعودي) 6000 (ريال سعودي) تسعة أشخاص 3280 (ريـال) 3280 (ريـال) 6560 (ريال سعودي) عشرة اشخاص 3560 (ريال سعودي) 3560 (ريال سعودي) 7120 (ريال سعودي) أحد عشر شخصا 3840 (ريال سعودي) 3840 (ريال سعودي) 7680 (ريـال) اثني عشر شخصا 4130 (ريال سعودي) 4130 (ريال سعودي) 8260 (ريال سعودي) ثلاثة عشر شخصا 4410 (ريال سعودي) 4410 (ريال سعودي) 8820 (ريال سعودي) أربعة عشر شخصا 4700 (ريال سعودي) 4700 (ريال سعودي) 9400 (ريال سعودي) خمسة عشر شخصا 5000 (ريال سعودي) 5000 (ريال سعودي) 10000 (ريال سعودي)

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي عبر الإنترنت 1444

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من البرامج التي يقدمها الضمان الاجتماعي بالدخول مباشرة إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “”.

وفي الختام تعرفنا على كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت 1444 ، إذ يعد برنامج الضمان الاجتماعي يقدم العديد من الخدمات المتميزة للأسر الفقيرة التي تحتاج إلى دعم مالي ، بناءً على مجموعة من الشروط والقيود المعتمدة .