كيفية التسجيل في الضمان المطور 1444 ، قد سعى الكثير من الأفراد ممن لديهم الحاجة الى الحصول على الضمان الاجتماعي من الحكومة السعودية و الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية حول التعرف على كيفية التسجيل في الضمان المطور 1444 و الحد الأدنى للمعاش بشكل يراعي جميع من يريد الاستفادة من معاشات الضمان الاجتماعي المطور ، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً داخل إقليم المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

مطور الضمان الاجتماعي

تم اعتماد النظام الأمني ​​الجديد المطور في المملكة العربية السعودية عام 1444 هـ الموافق 2022 م بعد عرضه على مجلس الوزراء. أساسي ولكنه يشمل عدة فئات من المقيمين أيضًا، منها فئة الرجال الأجانب، وأزواج السعوديات.

كيف أسجل في ضمان المطور 1444

فيما يلي طريقة التسجيل في الضمان المطور لسنة 1444

اذهب إلى بوابة الضمان مباشرة.

انقر فوق خيار التسجيل الجديد من الواجهة.

أدخل المعلومات المطلوبة، ثم انقر فوق تسجيل.

أكمل إجراءات تأكيد الحساب.

تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد على البوابة.

انتقل إلى الملف الموحد واملأ بياناته.

انتقل إلى صفحة ملء المنازل.

أدخل البيانات المطلوبة واحفظها.

انقر فوق قائمة البرامج من واجهة الحساب.

اضغط على زر التقديم لبرنامج الضمان الاجتماعي.

تطور التسجيل في الضمان الاجتماعي من الوصول الوطني 1444

يمكننا التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444 من خلال الوصول الوطني على النحو التالي

قم بزيارة بوابة الضمان الاجتماعي مباشرة.

اضغط لتسجيل الدخول من خلال الوصول الوطني.

أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة في الحقل المقدم.

أدخل كلمة المرور لحساب المستفيد في أبشر.

انقر فوق تسجيل الدخول ثم تحقق.

استكمال بيانات الأسرة والملف الشخصي.

انقر فوق قائمة البرامج من الأعلى.

انقر فوق الزر “التقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي”.

اتبع التعليمات لتأكيد وتقديم طلب التسجيل الخاص بك.

خطوات التقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1444

يقدم الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444 على النحو التالي

اذهب إلى بوابة الضمان مباشرة.

أدخل رقم الهوية في الحقل المخصص.

أدخل كلمة المرور لحساب المستفيد.

اكتب رمز التحقق الظاهر في الصورة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

انقر على زر قائمة البرامج بعد الانتهاء من تعبئة المعلومات.

انقر فوق رمز التطبيق لبرنامج الضمان.

تطوير معايير الأهلية للضمان الاجتماعي 1444

يعتمد تحديد قيمة استحقاق المواطن أو المقيم في دعم الضمان الاجتماعي المطوّر عام 1444 في المملكة العربية السعودية على الفرق بين الدخل المحسوب والحد الأدنى للمعاش التقاعدي المحسوب. يتم احتساب الحد الأدنى المذكور بمضاعفة قيمة 550 ريالاً لكل فرد من أفراد الأسرة وإضافة النتيجة إلى 1100 ريال للمضيف.

تطوير شروط الأهلية للضمان الاجتماعي 1444

يجب أن تتوفر في الأسرة أو المستقل الشروط التالية ليكونوا مؤهلين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر عام 1444

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، ويستثنى من شرط الإقامة الدائمة من لم تتجاوز مدة إقامتهم خارج المملكة ثلاثة أشهر سواء كانت مستمرة أو متقطعة، ويستثنى من الفئات التالية من شرط الجنسية الأجنبية المتزوجة من سعودي. أرملة أجنبية أو مطلقة لديها أبناء من زوجها السعودي. أبناء المطلقة السعودية أو الأرملة من زوج أجنبي. المعوقون والأيتام. الأرامل اليتيمات اللاتي لديهن بطاقات مواصلات.

أن يكون الدخل المحسوب لمقدم الطلب أقل من الحد الأدنى المحسوب للمعاش، والحد الأدنى 1100 ريال للمعال بالإضافة إلى 550 ريالاً لكل فرد من أفراد الأسرة.

التزام مقدم الطلب باستيفاء متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، بالإضافة إلى التزامه ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة المؤهلين.

ألا يكون مقدم الطلب مقيمًا في أحد المنازل أو مراكز الإيواء التي ترعاها الدولة السعودية.

لا يمتلك مقدم الطلب أصولاً عالية القيمة.

رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis

يمكننا الذهاب لصفحة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور عبر الرابط مباشرة لإدخال التفاصيل المطلوبة ومن ثم إنشاء حساب جديد للمستفيد في بوابة التأمين.

وفي الختام تعرفنا على كيفية التسجيل في الضمان المطور 1444 ، بحيث يستوجب عليك اتباع خطوات التسجيل في الضمان المطور كما وضحناه أعلاه ، وذلك حتى يتمكن المواطنون والمقيمون المستحقون من الحصول على الدعم المالي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال برنامج الضمان.