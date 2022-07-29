كيفية التسجيل في توكلنا بدون أبشر 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف على كيفية التسجيل في توكلنا بدون أبشر 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي توكلنا للطلاب .

تطبيق توكلنا السعودي

تطبيق توكالنا السعودي هو تطبيق رقمي تفاعلي على الأجهزة الذكية ظهر بالتزامن مع انتشار الوباء الجديد (كوفيد -19) ؛ حيث كان هناك اعتماد كامل على هذا التطبيق للحصول على تصاريح أمنية وخاصة الخروج خلال فترات حظر التجوال التي كانت مفروضة في المملكة ومع مرور الوقت هناك العديد من الخدمات الأخرى داخل المملكة والتي تتطلب من كل مواطن أن يكون لديه حساب نشط على توكلنا التطبيق، وتشمل هذه الخدمات ما يلي

مواعيد لقاح كورونا.

ة أسماء الجهات المسجلة بوزارة العدل.

خدمات تحديد هوية الهاتف المحمول للأفراد المكفولين أو المعالين أو غيرهم.

خدمات عرض الأحوال المدنية وتواريخ جوازات السفر.

خدمات العنوان الوطني وجواز السفر الصحي والمخالفات العامة.

ة الهوية الرقمية والمحفظة الرقمية للمواطن.

خدمات عرض الحالة التعليمية للأطفال، والحصول على تفاصيل تسجيل الدخول لمنصة مدرستي.

كيف أسجل في وثقتنا بدون أبشر 1444

التسجيل في تطبيق توكالنا السعودي للخدمات الحكومية المختلفة والتصاريح متاح لأي فرد في الدولة. بالنسبة لخطوات التسجيل دون أن يكون لديك حساب خدمات فردية على أبشر ؛ يتم القيام به على النحو التالي

اذهب إلى الصفحة الرسمية لتطبيق “توكلنا”.

من أعلى يسار الصفحة الرئيسية، انقر فوق أيقونة (تسجيل الدخول).

ابدأ بإدخال البيانات المطلوبة وهي (رقم الهوية الوطنية – أو – رقم الإقامة).

أدخل كلمة مرور قوية.

ثم انقر فوق (تسجيل الدخول).

كيف يتم التسجيل في أمتنا برقم الحدود بدون أبشر

يُشار إلى أنه من الممكن أيضًا التسجيل في تطبيق توكلنا بدون حساب أبشر من خلال الاعتماد على استخدام الرقم الحدودي، ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية

قم بتحميل وتثبيت أحدث إصدار من تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول سواء كان Android أو iPhone.

اضغط على أيقونة التطبيق، ثم من الصفحة الرئيسية اضغط على (تسجيل جديد).

ابدأ بإدخال جميع بيانات المستخدم مثل الاسم + الرقم القومي أو الإقامة + تاريخ الميلاد.

أدخل (رقم الحد) في المربع المخصص له.

أدخل رمز التحقق البشري.

انقر فوق (تأكيد إنشاء حساب جديد).

هنا، يجب الإجابة على بعض الأسئلة التي سيطرحها تطبيق توكلنا على المستخدم، ويجب الإجابة عليها بشكل صحيح.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة. سيتم إنشاء حساب مستخدم جديد على توكلنا بدون أبشر ومع رقم الحدود فقط.

التسجيل في توكلنا بدون رقم جوال

نظرًا لأن العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، في حاجة ماسة وضرورية للحصول على حساب مستخدم نشط على تطبيق Tokna، فقد ظهرت العديد من الاستفسارات حول إمكانية إنشاء حساب على التطبيق بسرعة دون الحاجة إلى ذلك. تحتاج إلى العثور على جميع البيانات وخاصة المستخدم وفقط رقم الهوية، مثل التسجيل بدون رقم هاتف محمول، ولكن الإجابة على ذلك جاءت من خلال إدارة التطبيق ؛ لا يمكن التسجيل في توكلنا بدون رقم جوال.

طرق الاتصال بالدعم الفني

نظرا لكثرة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق ثقتنا لأبناء المملكة والمقيمين فيها ؛ يواجه العديد من الأشخاص بعض المشكلات الفنية ويريدون أيضًا الحصول على مزيد من الاستفسارات. تم تخصيص عدة طرق اتصال رسمية يمكن من خلالها التواصل مع الدعم الفني، توكلنا، مثل

الاتصال من أي هاتف أو خط محمول على رقم الدعم الفني توكلنا وهو 8001289999

تواصل عبر الحساب الرسمي لخدمة العملاء لتطبيق توكلنا عبر تويترTawakkalnaApp

إرسال بريد إلكتروني إلى البريد الإلكتروني الرسمي لتطبيق توكلنا وهو [email protected]

حمل تطبيق توكلنا

يمكن لأي مستخدم الحصول على تطبيق توكلنا وتثبيته على جهازه المحمول مجانًا تمامًا على أي هاتف محمول ؛ حيث اطلقت الوزارة نسخة من تطبيق توكلنا متوافقة مع انظمة تشغيل مختلفة مثل اصدارات نظام التشغيل اندرويد ونظام التشغيل iOS، ويمكن تحميل ما يلي من تطبيق توكلنا بسهولة

حمل تطبيق “توكلنا” على أجهزة أندرويد عبر متجر جوجل بلاي.

قم بتنزيل تطبيق “توكلنا” على أجهزة iPhone و iPad و iPod من متجر Apple “”.

قم بتنزيل تطبيق “Tawakkalna” للأجهزة المحمولة من Huawei من خلال متجر تطبيقات Huawei “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية التسجيل في توكلنا بدون أبشر 1444 ، و طرق الاتصال بالدعم الفني ، و التسجيل في توكلنا بدون رقم جوال