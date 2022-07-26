كيفية التسجيل في توكلنا برقم الحدود 1444 ، في ظل التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على كيفية التسجيل في توكلنا برقم الحدود 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل الأباء حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك التسجيل في توكلنا برقم الحدود 1444 ، من الامور المهمة ، حيث يوفر تطبيق توكلنا العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

حول تطبيق توكلنا

تم إطلاق تطبيق توكلنا من قبل الحكومة السعودية للمساعدة في إدارة فترة حظر التجوال التي فُرضت بسبب انتشار وباء كورونا داخل أراضي المملكة. منصة مدرستي.

كيفية التسجيل بثقتنا برقم الحدود 1444

يمكن للمغتربين اتباع الخطوات التالية للتسجيل بثقتنا عام 1444 هـ برقم الحدود

انتقل إلى ثقتنا على الويب “” مباشرة.

انقر فوق خيار التسجيل الجديد من الواجهة.

اضغط على خيار مواطن أو مقيم.

أدخل رقم الحد في حقل رقم الهوية.

استخدم التقويم لتحديد تاريخ الميلاد.

وافق على الشروط بعد الانتهاء من قراءتها.

علامة صح أنا لست روبوتًا.

انقر على أيقونة التسجيل الخضراء.

اتبع التعليمات حتى تنتهي من إنشاء الحساب.

خطوات التسجيل بثقتنا بالرقم الحدودي للوافدين من أبشر 1444

التسجيل على حسابنا بالرقم الحدودي للوافدين عام 1444 هـ يتم عن طريق أبشر على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى حساب أبشر الخاص بك مباشرة.

انقر فوق الخدمات من علامة التبويب خدماتي.

اختيار الخدمات العامة.

الضغط على تحديد رقم الهاتف المحمول لتطبيق توكلنا.

أدخل رقم الحد في حقل رقم الهوية.

أكمل خطوات تحديد رقم الهاتف المحمول.

إطلاق تطبيق توكلنا.

انقر فوق خدمة تسجيل جديدة من واجهة التطبيق.

أدخل رقم الحد في حقل رقم الهوية.

تحديد تاريخ الميلاد ثم الموافقة على التصريح.

اضغط على الثانية ثم أكمل التحقق المطلوب.

قم بإنشاء كلمة المرور ثم اتبع التعليمات.

كيفية التسجيل في صندوقنا على الرقم الحدودي للوافدين بدون أبشر 1444

فيما يلي خطوات إنشاء حساب جديد على ثقتنا برقم الحدود دون الحاجة إلى تطبيق أبشر

قم بتسجيل الدخول إلى قريب أو صديق.

انتقل إلى قائمة الخدمات.

اختر خدمة تحديد رقم الهاتف المحمول.

انقر لتحديد شخص آخر.

أدخل رقم الحد، ثم حدد تاريخ الميلاد.

اعتماد الإقرار بعد كتابة رقم الجوال.

انقر فوق “التالي” ثم اتبع التعليمات لتحديد الرقم.

اذهب إلى واجهة تسجيل الدخول لتوكالنا.

انقر فوق سجل جديد.

اكتب رقم الحد، ثم أدخل تاريخ الميلاد.

وافق على البيان، ثم انقر فوق التالي.

اتبع التعليمات لإكمال التسجيل.

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق “ثق بنا” برقم الحدود 1444

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا برقم الحدود لعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

إطلاق تطبيق توكلنا من قائمة التطبيقات.

اكتب رقم الحد في مكان رقم الهوية.

أدخل كلمة المرور لحساب المستخدم.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

كيفية التعرف على رقم الجوال في توكلنا 1444

يستطيع الوافد التعرف على رقم جواله في توكلنا عام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى منصة أبشر مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد.

انقر فوق الخدمات من علامة التبويب خدماتي.

انقر فوق الخدمات العامة من القائمة.

الضغط على تحديد رقم الجوال لتطبيق توكلنا.

انقر فوق “التالي” بعد قراءة التنبيهات.

أدخل رقم معرف الشخص المحدد.

اختر نوع التقويم، ثم حدد تاريخ الميلاد.

اكتب رقم الهاتف المحمول ثم اقبل الإقرار.

انقر فوق التالي، ثم تحقق.

قم بتنزيل تطبيق توكلنا لأجهزة Android و iPhone 1444

يمكن لجميع مالكي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android تنزيل برنامج “توكلنا” من خلال متجر التطبيقات الرسمي، بينما يتم تنزيل هذا التطبيق لهواتف iPhone و iPad التي تنتجها شركة Apple الأمريكية، وقد حرصت الحكومة السعودية على توفير نسخة متوافقة مع هواتف هواوي ويمكن تنزيلها مباشرة.

خدمات تطبيق توكلنا للوافدين والمواطنين 1444

وفيما يلي بعض أبرز الخدمات التي قدمها تطبيق توكلنا عام 1444 هـ

خدمة العنوان الوطني تهدف هذه الخدمة إلى تمكين المواطنين والمقيمين من التحديث دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى موقع البريد السعودي على الإنترنت. تمكننا هذه الخدمة أيضًا من إضافة وة العناوين الوطنية أيضًا.

تصاريح العمرة أطلقت المملكة العربية السعودية تطبيق العمرة لإصدار تصاريح العمرة وزيارة المسجد الحرام أو المسجد النبوي، ويمكن الاطلاع على جميع تصاريح العمرة التي يستخرجها الفرد من خلال تطبيق توكلنا بسهولة.

المحفظة الرقمية تحتوي المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا على العديد من المستندات الإلكترونية التي يمكن للأفراد تها والتعرف على معلوماتهم وتفاصيلهم دون الحاجة إلى حملها باستمرار أينما ذهبوا.

بيانات منصة مدرستي اعتمدت وزارة التعليم السعودية على منصة مدرستي لمتابعة التعلم عن بعد بالإضافة إلى التعليم وجهاً لوجه في المدارس، ويمكن العثور على بيانات الدخول إلى مدرستي من خلال تطبيق توكلنا مباشرة.

إظهار نتائج القياس تهدف هذه الخدمة إلى إظهار نتائج جميع الاختبارات التي يمر بها المواطن أو المقيم من خلال المركز الوطني للقياس، وهو المركز المعتمد لإجراء العديد من الاختبارات الوطنية في المملكة العربية السعودية.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية التسجيل في توكلنا برقم الحدود 1444 ، و خطوات التسجيل بثقتنا بالرقم الحدودي للوافدين من أبشر 1444 ، و خدمات تطبيق توكلنا للوافدين والمواطنين 1444 ، و كيفية التعرف على رقم الجوال في توكلنا 1444 .