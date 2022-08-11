كيفية التسجيل في جامعة طيبة الدراسات العليا 1444 ، يسعى العديد من الطلاب ممن إجتازوا المرحلة الجامعية من درجة البكالوريوس ويودن الالتحاق للحصول على درجة الماجستير داخل الجامعات السعودية ، ولكل جامعة المعايير والشروط الخاصة بها والتي يستوجب على الطلاب اجتيازها لمن يريدون الالتحاق بتلك الجامعات للحصول على تلك الدرجة العلمية ، و تعتبر جامعة طيبة هي واحدة من الجامعات الرائدة في المملكة ، فقد وفرت الجامعة إمكانية التقديم عبر الإنترنت ، تابعوا معنا .

جامعة طيبة

تفخر جامعة طيبة بحصولها على المرتبة الثالثة في تصنيف أفضل الجامعات في المملكة العربية السعودية لعام 2022، ويأتي ذلك نتيجة سنوات عديدة من الجهد للوصول بالكلية إلى مستوى متقدم ؛ لتخريج طلاب مؤهلين تأهيلا عاليا. للعمل في مختلف المناصب الهامة في الدولة .. تأسست الجامعة عام 2003 م، وتم إنشاء عمادة الدراسات العليا مع الجامعة منذ إنشائها عام 1424 هـ، وهي تتولى مهمة الإشراف والتقويم وة للجميع. برامج الدراسات العليا في الجامعة.

التسجيل بجامعة طيبة للدراسات العليا 1444

للتسجيل في برامج الماجستير والدكتوراه أعلنت جامعة طيبة في البداية أن فتح باب التسجيل سيبدأ يوم الأحد الموافق 19 صفر 1444 هـ، ويستمر التقديم حتى تاريخ إغلاق البوابة يوم الخميس 1 ربيع الأول 1444 هـ. . جدير بالذكر أن التسجيل للقبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1444 هـ لم يتم تفعيله بالموقع حتى الآن.

كيفية التسجيل في جامعة طيبة للدراسات العليا

طريقة التسجيل الكترونيا عبر موقع الجامعة، وفيما يلي خطوات التسجيل

دخول موقع جامعة طيبة.

انقر فوق قبول والتسجيل.

حدد “بوابة القبول الإلكترونية”.

اختيار القبول في برامج الدراسات العليا.

ابدأ بإدخال البيانات المطلوبة، ثم احفظ الطلب وأرسله، وانتظر النتائج.

شروط القبول بجامعة طيبة للدراسات العليا 1444

توفر الجامعة قائمة موحدة للدراسات العليا تتضمن شروط القبول التفصيلية لكل مرحلة من مراحل الدراسات العليا، ويمكن الوصول إليها عبر الرابط “”. بشكل عام نوضح بعض أبرز وأهم الشروط العامة على النحو التالي

أن يكون المتقدم سعوديًا.

يسمح لغير السعوديين بالقبول إذا كان لديهم منحة رسمية.

يجب أن تكون درجة البكالوريوس للمتقدم من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها وموثقة.

حسن سلوك وسلوك الطالب.

إحضار وثيقة الموافقة على الدراسة من صاحب العمل إذا كان موظفاً.

النجاح في الامتحانات أو المقابلات الشخصية التي يطلبها القسم.

يتطلب القبول في مرحلة الدبلوم العالي الحصول على تقدير “جيد” على الأقل. أما بالنسبة للماجستير فيجب الحصول على درجة البكالوريوس “جيدة جداً”، ولعمادة الدراسات العليا الحق في قبول (جيد جداً) بالشكل الذي تراه مناسباً.

للقبول في برامج الدكتوراه، يشترط الحصول على درجة الماجستير “جيد جدًا”.

لا يجوز للمتقدم التسجيل في أكثر من برنامج دراسي واحد في نفس الوقت.

سيتم اختيار المرشحين وفقًا لمتوسط ​​درجاتهم التراكمي والنسبة المئوية المرجحة.

برامج الدراسات العليا بجامعة طيبة 1444

توجد مجموعة من البرامج الثابتة للماجستير، والتي يتم دعمها سنويًا من قبل الجامعة، وأي تغيير فيها يتم الإعلان عنه قبل بدء التسجيل الإلكتروني، وفيما يلي البرامج المتاحة

الكلية البرنامج المتاح كلية العلوم رياضيات.

الرياضيات التطبيقية.

كيمياء.

الفيزياء.

علم الحيوان.

علم النبات.

علم الاحياء المجهري.

إحصائيات. كلية علوم وهندسة الحاسبات نظم المعلومات.

علوم الكمبيوتر. كلية التمريض كلية الآداب والعلوم الإنسانية تاريخ.

جغرافية.

فقه.

الدعوة.

قراءة٪ s.

الحديث وعلومه.

الثقافة الإسلامية.

تفسير القرآن وعلومه.

دراسات أدبية.

الدراسات الإسلامية للمستشرقين. كلية التربية أساسيات التعليم.

تقنيات التعليم.

السياسات التعليمية.

الإرشاد النفسي والتربوي.

اقتصاديات التعليم والتخطيط.

المناهج وطرق التدريس (عربي / إنجليزي).

القياس والتقويم التربوي.

المناهج وطرق التدريس (العلوم الإسلامية، الرياضيات، تدريس العلوم، تدريس العلوم الاجتماعية).

الإدارة التربوية والقيادة.

بخلاف ما سبق، هناك برنامجان تم الإعلان عنهما للدبلوم العالي وهما برنامج إدارة البيئة وتقييم الأثر البيئي، وبرنامج حماية البيئة والموارد الطبيعية لقسم الأحياء بكلية العلوم. • برنامج الدكتوراه المتاح هو “القيادة التربوية والإدارة” في كلية التربية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الدراسات العليا جامعة طيبة

للتسجيل في جامعة طيبة للدراسات العليا 1444، يجب إعداد المستندات التالية

شهادة التخرج من الجامعة.

صورة شخصية حديثة على خلفية بيضاء.

نسخة طبق الأصل.

تقديم توصيتين علميتين من أساتذة علموه من قبل.

نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول.

شهادة حسن السيرة والسلوك.

شهادات الاختبار التي يحددها القسم.

نسخة من نتيجة اختبار IELTS English.

دبلوم عالي للمتقدمين للحصول على درجة الماجستير.

كيفيةالتواصل مع عمادة الدراسات العليا بجامعة طيبة

للاستعلام عن التسجيل في جامعة طيبة للدراسات العليا 1444 أو أي استفسار آخر يمكنك التواصل مع عمادة الدراسات العليا بجامعة طيبة خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 800 صباحًا حتى 200 ظهرًا من خلال أحد الإجراءات التالية يعني

رقم الهاتف 0148618888 علما بأنه تم تحويله عن طريق الطلاب (6203) ونقله الطالبات (6250).

البريد الإلكتروني .

زيارة مقر العمادة في مبنى الجزيرة الدور الثاني (للطالبات).

زيارة مقر العمادة في المبنى B12 بالدور الأرضي (للطلاب).

عمادة القبول والتسجيل للدراسات العليا بجامعة طيبة على تويتر يمكن الوصول إليها “”.

رابط عمادة الدراسات العليا بجامعة طيبة.

رابط التسجيل بجامعة طيبة للدراسات العليا taibahu.edu.sa

لم يتم توفير رابط التسجيل من قبل إدارة الجامعة وعمادة التسجيل والقبول حتى الآن. يجب متابعة تواريخ بدء التسجيل. في ذلك الوقت، سيتم تفعيل البوابة التي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط “”، أو عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للجامعة والضغط على القبول والتسجيل.

وفي الختام تعرفنا على كيفية التسجيل في جامعة طيبة الدراسات العليا 1444 ، حتى يتمكن الطالب من تسريع الطلب بمجرد قبول العمادة دفعة جديدة للانضمام إلى أحد برامج الدراسات العليا بها ، وشرحنا كيفية التواصل مع عمادة الدراسات العليا بجامعة طيبة .