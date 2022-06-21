كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني والأوراق المطلوبة وشروط التقديم

يسأل الكثير من الراغبين في التقدم للحصول على الحج المجاني ، حيث يتم الاستفادة من خدمة الحجاج بمجرد استيفاء شروط التقديم لهم. نستعرض من خلال موقعنا كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني وكيفية التقديم وشروط التقديم والأوراق المطلوب تقديمها للحج عن طريق الراجحي وسيتم شرح ذلك في المقال ، يعرف الراغبون أن هذه الحملة هي حملة مجانية 100٪ تمنح الأفراد الراغبين في أداء مناسك الحج رحلات حج مجانية ، وهذا ما أعلنته الحملة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، ومنذ الإعلان عنها أنه تم استلام طلبات التسجيل في الحج لحجاج الداخل عبر “رابط التسجيل الإلكتروني” ، توجه عدد كبير من الراغبين في أداء مناسك الحج للبحث عن حملات حج مجانية.

الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في حملة الحج المجانية:

يبدأ عمر المتقدم من 18 سنة كحد أدنى ولا يقل عن 65 سنة ولا يزيد عن ذلك كحد أقصى.

يشترط أن يكون تصريح الإقامة ساري المفعول ، وأن يكون مقدم طلب الدعم مقيمًا لمدة عام واحد.

يشترط أيضًا أن تكون مسلمًا.

الأولوية للقبول مطلوبة لمن لم يؤد فريضة الحج من قبل ، وهذه هي المرة الأولى للحج.

كما يشترط عدم إصابة المتقدم بأي من الأمراض المزمنة أو المناعية وتقديم الأوراق المطلوبة للتأكد من أنه لا يعاني من مشاكل جسدية أو نفسية.

يشترط على المتقدم الحصول على تصريح الحج من الجهات المختصة.

ومن المطلوب أيضًا توفير “رقم هاتف محمول” للاتصال ، سواء عن طريق القبول أو غير ذلك.

يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم للحملة عن خمسة وعشرين عامًا.

ويشترط أيضًا ألا يكون لديه جنايات.

كما يشترط ألا يزيد عدد المرافقين مع الحاج عن واحد.

كما قد يحدد الحد الأدنى للراتب للمستفيد من حملة الحج 3000 ريال سعودي. يُقبل من لم يؤد فريضة الحج من قبل.

مطلوب تصريح الحج من السلطات المختصة.

طريقة التقديم لحملة الراجحي المجانية للحج: