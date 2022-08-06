كيفية التسجيل في منصة افق 1444 ، في ظل التسائلات حول التعرف على الطريقة التي يتم من خلالها التسجيل في منصة افق 1444 ، وذلك كون ان الفرد يحصل على عدد من البرامج التدريبية التي تقوم بتقدمها المنصة عبر شبكة الإنترنت ، سنوضح لكم العديد من التفاصيل حول منصة أفق والتي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

حول منصة أفق

تم إطلاق منصة أفق عبر الإنترنت من قبل مكتب التربية والتعليم في سكاكا لعرض العديد من الأساليب الإشرافية في المكتب أو داخل المدارس. كبير.

كيفية التسجيل في منصة آفاق 1444

فيما يلي خطوات التسجيل في منصة أفق للعام 1444

انتقل إلى منصة “Ouqoq” مباشرة.

انقر فوق تسجيل الدخول من الشريط العلوي.

اختيار تسجيل مدرب أو متدرب جديد حسب نوع المستفيد.

اكتب اسم الإدخال باللغة الإنجليزية.

أدخل اسم المدرب أو اسم مركز التدريب.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك إذا لزم الأمر.

أدخل رقم الهاتف المحمول، ثم اكتب اسم المدينة.

قم بإنشاء كلمة مرور للحساب الجديد ثم قم بتأكيدها.

اضغط على أيقونة الانضمام، ثم اتبع التعليمات.

الدخول إلى منصة مشروع أفق 1444

يمكننا تسجيل الدخول إلى منصة مشروع Horizon 1444 على النحو التالي

انتقل إلى منصة “Ufuq” مباشرة.

انقر فوق تسجيل الدخول من الزاوية اليسرى العليا.

اختر تسجيل الدخول من القائمة المنسدلة.

أدخل اسم تسجيل الدخول ثم أدخل كلمة المرور.

اضغط على زر تسجيل الدخول للذهاب إلى الحساب.

التسجيل في أفق المعرفة 1444

يمكننا إنشاء حساب جديد على منصة أفق المعرفة لعام 1444 على النحو التالي

اذهب إلى أفق المعرفة “” مباشرة.

انقر فوق تسجيل جديد من الزاوية العلوية.

أدخل الاسم في الحقول المتوفرة لهذا الغرض.

قم بإنشاء كلمة مرور للحساب الجديد ثم قم بتأكيدها.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني ثم أدخل رقم الهاتف.

أدخل اسم المدينة، ثم حدد الجنس من القائمة.

علامة صح أنا لست روبوتًا.

اضغط على زر تسجيل جديد، ثم اتبع التعليمات.

تمويل أفق من البنك السعودي للتنمية الاجتماعية 1444

تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من برامج الدعم للأفراد والمؤسسات لعام 1444، ومن أبرزها برنامج تمويل الأفق لتمويل الشركات والمؤسسات التي لا يقل عمرها عن ثلاث سنوات، بشرط أن تكون مبيعاتها السنوية. لا تقل عن ثلاثة ملايين ريال ولا تزيد عن أربعين مليون ريال، وفيما يلي تفاصيل التسجيل في هذا البرنامج التمويلي.

كيفية التقدم بطلب للحصول على منتج Horizon من بنك التنمية 1444

يتم تقديم طلب الحصول على منتج تمويل الأفق من بنك التنمية لعام 1444 من خلال الخطوات التالية

الذهاب إلى صفحة برنامج أفق مباشرة.

انقر على خيار التقدم الإلكتروني من الواجهة.

تسجيل الدخول من خلال بوابة الوصول الوطنية.

الضغط على الرئيسي ثم اختيار تسجيل منشأة جديدة.

قم بتعبئة النموذج الإلكتروني ثم الموافقة على الإقرار.

انقر فوق أيقونة حفظ بعد ملء النموذج.

انقر فوق “رئيسي”، ثم انقر فوق “طلب تمويل جديد”.

اضغط على زر التقديم لبرنامج Ofoq من صفحة منتجات الأعمال.

قم بالموافقة على التعهد ثم اختر الفرع من القائمة المنسدلة.

المتابعة ثم تعبئة البيانات المطلوبة من المستفيد.

انقر فوق حفظ، ثم تحميل المرفقات.

انقر فوق الزر قبول كل الملفات بعد التحقق من تحميلها.

اتبع التعليمات حتى يتم تقديم الطلب والموافقة عليه.

شروط الحصول على منتج Horizon من بنك التنمية الاجتماعية 1444

يجب استيفاء الشروط التالية للحصول على تمويل هورايزون من بنك التنمية الاجتماعية عام 1444

يجب ألا يقل عمر المنشأة عن 3 سنوات.

أن لا تقل إيرادات الشركة عن ثلاثة ملايين ثلاثة ملايين ريال سنويا.

أن لا يتجاوز العائد السنوي للمنشأة أربعين مليون ريال 40.000.000.

سلامة السجل الائتماني لكل من الشركة والمالك من أي تقصير.

تقديم ضمانات لضمان الغرامات والأداء المشترك أو الضمان العقاري.

المستندات المطلوبة للتسجيل في أفق 1444

تحتوي القائمة التالية على جميع المستندات المطلوبة للتسجيل في منتج عام 1443 هـ

السجل التجاري للشركة أو المؤسسة.

عقد التأسيس وكافة مرفقاته في حالة كون الكيان القانوني شركة.

تقديم صورة هوية المالك أو الشركاء إذا كان الكيان القانوني شركة.

إرسال ميزانية مدققة لآخر 3 سنوات.

تقديم مستندات الإقرار الضريبي لمدة اثني عشر شهرًا.

قم بتقديم أي مستندات إضافية يطلبها بنك التنمية بناءً على حالة طلب العميل.

رابط التسجيل على منصة ofeq-sa.com

يمكننا الذهاب لصفحة التسجيل وإنشاء حساب جديد على منصة Horizon عبر الرابط “” مباشرة حتى نتمكن من ة الدورات التدريبية في مجال الإشراف التربوي وتقديم طلبات القبول.

وفي الختام تعرفنا على كيفية التسجيل في منصة افق 1444 ، بحيث من الضروري اتباع طريقة التسجيل على منصة أفق ليمكن الشخص من إمكانية مشاهدة الدورات الإشرافية والانضمام اليها و التي يقدمها مكتب سكاكا التعليمي .