كيفية التسجيل في منصة مدرستي للمعلمين 1444 ، قد سعي الكثير من قبل المعلمين والمدرسين حول التعرف على تسجيل في منصة مدرستي للمعلمين والحصول على الحسابات الخاصة بهم ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب المعلمين والمعلمات حولها في وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

منصة مدرستي

تم إطلاق المنصة الإلكترونية في عام 2022 م، وهي منصة تعليمية للتعليم والتعلم عن بعد، وتعتبر هذه المنصة من المنصات الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. التدريس من خلال مقاطع فيديو مسجلة ومقاطع فيديو بث مباشر لشرح المعلمين، وسهولة التواصل بين الطالب والمعلم.

تسجيل المعلمين منصة مدرستي

مع بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، يجب على كل معلم وطالب معرفة كيفية التسجيل وتفعيل حسابه على منصة مدرستي التعليمية للعام 1444، من أجل إنشاء حسابه في مدرسة مدرستي، بحيث التعامل والتواصل بين الطلاب والمعلمين سهل، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الخدمات التعليمية الأخرى الموجودة على المنصة، ويمكن للمعلم تفعيل حسابه الخاص من خلال الطرق التالية

قم بتفعيل الحساب على منصة مدرستي من خلال موقع “العودة إلى المدرسة”.

تفعيل الحساب في مدرستي من خلال موقع “توكلنا”.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي للمعلمين 1444

يمكن لجميع المعلمين التسجيل في منصة مدرستي للعام الدراسي الجديد باتباع الخطوات التالية

الدخول في نظام التسجيل على منصة “مدرستي”.

تسجيل رقم بطاقة الهوية الوطنية للمعلمين السعوديين.

تسجيل رقم الإقامة للمعلمين الوافدين.

سجل رقم هاتفك المحمول الشخصي.

ضع علامة في المربع أنا لست روبوتًا أو لست روبوتًا.

اضغط على زر تسجيل الدخول بعد كتابة رقم التحقق.

اكتب رمز التفعيل الذي تم إرساله إلى رقم هاتفك المحمول الشخصي.

تأكد من صحة جميع البيانات والمعلومات المكتوبة لتسجيل الدخول.

من الضروري الاحتفاظ بمعلومات تسجيل الدخول للحساب.

كيفية تسجيل معلم في منصة مدرستي من خلال ثقتنا 1444

يمكن للمعلم تفعيل حسابه الشخصي على منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا باتباع النقاط التالية

اذهب مباشرة إلى موقعنا الرسمي.

انقر فوق علامة التبويب حسابي في القائمة.

افتح خانة اختيار تنشيط البيانات.

اكتب الاسم الكامل للمدرس واضغط على تسجيل لعرض كلمة المرور.

انقر فوق كلمة المرور لتسجيلها من أجل تنشيط الحساب المرتبط بنظام Microsoft Teams على منصة My School.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المدرس من حساب Microsoft Office.

اكتب جميع البيانات المطلوبة من المعلم عند التسجيل.

اضغط على كلمة المرور لتفعيل حساب المعلم.

رابط تطبيق توكلنا لتسجيل المعلمين

يمكنك تحميل تطبيق توكلنا على مختلف الهواتف الذكية بكل سهولة

انتقل إلى رابط الموقع الرسمي على الإنترنت.

قم بتنزيل تطبيق “توكلنا” على هاتف Android من متجر google play “”.

حمل تطبيق “توكلنا” من App store على iPhone “”.

قم بتنزيل تطبيق “Tawakkalna” على هواتف Huawei من متجر “App Gallery”.

منصة مدرستي على الإنترنت Schools.madrasati.sa. نهاية لهذه الغاية

يمكنك الوصول إلى رابط الموقع الرسمي للمنصة الإلكترونية لمدرستي لتسجيل المعلمين “” من خلال تحديد المربع الخاص بموقع العودة إلى المدرسة، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر لسطور السابقة حول التعرف على كيفية التسجيل في منصة مدرستي للمعلمين 1444 ، و رابط تطبيق توكلنا لتسجيل المعلمين