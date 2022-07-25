كيفية التقديم على النقل الداخلي للمعلمين 1444 ، نتيجة التسائلات التي ظهرت خلال الأيام الاخيرة حول التعرف علىالتقديم على النقل الداخلي للمعلمين 1444 بالخطوات في نظام نور التعليمي داخل المملكة العربية السعودية ، مما دفع الوزارة المتعلقة بالتربية والتعليم الى التوضيح لأمر كيفية التقديم على النقل الداخلي للمعلمين 1444 بالخطوات ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك عبر التالي .

الحركة الداخلية 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية رسميًا عبر موقعها الإلكتروني، فتح باب استقبال طلبات التسجيل وتقديم النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 يوليو وحتى 31 يوليو 2022، تأتي حركة النقل الداخلي في إطار دعم رؤية المملكة 2030.

كيفية التقدم بطلب التحويل الداخلي

يتم تطبيق حركة النقل الداخلي عبر نظام نور التعليمي من خلال الخطوات التالية

الدخول المباشر إلى نظام نور الإلكتروني.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

اكتب رمز التحقق وتأكد من صحته.

اذهب إلى خدمات شؤون المعلمين.

اكتب تعديل الرغبات التي يرغب المعلم في تعديلها.

اضغط على زر الحفظ.

آخر موعد لتقديم الطلبات للتحويل الداخلي للمعلمين 1444

أفادت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، أن تقديم النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات يبدأ في 24 يوليو 2022 يوم الأحد، وينتهي استلام الطلبات في 31 يوليو 2022 يوم الأحد، عبر موقع نور الإلكتروني. نظام تعليمي.

موعد صدور نتائج حركة النقل الداخلي 1444

وأوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه سيتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي يوم الخميس 11 أغسطس 2022 م الذي يوافق 13 محرم 1444 هـ. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على المنقولين الالتحاق بمراكز عملهم الجديدة يوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2022.

رابط لتقديم طلب تحويل داخلي

للتسجيل في حركة النقل الداخلي، يجب عليك الدخول إلى موقع نظام نور التعليمي مباشرة “”، حيث يتم تسجيل حساب المعلم من خلال النظام، وكتابة الرغبات حسب الأولوية، والتأكد من جميع المعلومات المدخلة للترشيح في الحركة الداخلية للنقل الداخلي في السعودية.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف كيفية التقديم على النقل الداخلي للمعلمين 1444 ، و موعد صدور نتائج حركة النقل الداخلي 1444 ، و الرابط لتقديم طلب تحويل داخلي ، و معلومات حول الحركة الداخلية 1444 .