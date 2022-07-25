كيفية التقديم على جامعة جازان 1444 وشروط القبول ، في ظل تعدد الجامعات وإنتشارها ، قد يثير تسائل الطلاب حول المعلومات التي تتعلق بالجامعة المراد الإنتساب اليها ، ومن تلك الجامعات التي يتم التسائل عنها جامعة جازان ، والتي تعتبر أرقى الجامعة الحكومية التي تكمن في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية ، وبالتالي سنتحدث لكم عن كيفية التسجيل في جامعة جازان 1444 ، تابعوا معنا .

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جامعة جازان هي إحدى الجامعات السعودية الحكومية التي تهدف إلى إعداد كادر فني ومهني قادر على تلبية احتياجات المجتمع والنهوض به على جميع المستويات. / 2006 م اشتملت الجامعة على العديد من التخصصات في مجالات الهندسة والطب والحاسوب ونظم المعلومات والعديد من التخصصات الأخرى، وانضمت الجامعة إلى كلية المعلمين التي تأسست عام 1401 هـ – 1981 م، ثم ضمت بعد ذلك تخصصات أخرى. الكليات الأخرى التي ساعدت في نشأة الجامعة وتفوقها على جامعات المملكة المختلفة.

شروط التقديم على جامعة جازان 2022-1444

تتيح جامعة جازان إمكانية التقديم للجامعة ضمن مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدم، وهذه الشروط هي كالتالي

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، بحيث تكون الشهادة حديثة ولا تزيد عن 5 سنوات، وإذا كانت المؤسسة التعليمية من خارج المملكة، فيجب أن تكون مصدقة من وزارة التربية والتعليم السعودية.

أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات المعتمدة من الجامعة للقبول.

تحديد موعد المقابلة الشخصية التي تجريها الجامعة.

أن يجتاز الطالب الفحص الطبي.

تقديم جميع المعلومات والبيانات المطلوبة إلى الجامعة عند التسجيل.

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية أو من أم سعودية.

عدم فصل المتقدم من الجامعة لأسباب تأديبية.

أن يجتاز المتقدم الاختبار العام والإنجازي الذي يعقده المركز الوطني للقياس.

قدم إلى جامعة جازان

تتيح جامعة جازان إمكانية التقديم للجامعة إلكترونيًا، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

اذهب إلى رابط موقع جامعة جازان ““.

اضغط على بوابة القبول الموحد.

انقر فوق خيار إضافة طلب قبول جديد.

سيتم نقلك إلى الصفحة لملء المعلومات المطلوبة من أجل تقديم طلب في الجامعة.

اكتب رقم السجل المدني.

تحديد نوع الدراسة.

انقر فوق خيار التأكيد.

الموافقة على جميع المعلومات والشروط المتعلقة بالتسجيل.

اكتب المعلومات الشخصية بدقة.

اكتب الرغبات التي يريدها الطالب على أساس الأولوية.

انقر فوق الخيار التالي.

انقر فوق تأكيد الطلب.

مواعيد التقديم لجامعة جازان 2022 – 1444

من المقرر أن تبدأ مواعيد التقديم على جامعة جازان للعام الدراسي الجديد 2022 م – 1444 هـ يوم الأحد 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م، مع العلم أن التسجيل يستمر حتى يوم الجمعة 30 ذو الحجة 1443 م. الموافق 29 يوليو 2022 م، أتاحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جازان التسجيل إلكترونيًا من أجل تسهيل التقديم على الطلاب والطالبات من جميع مناطق المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الجامعة أعلنت ذلك الموعد. لنتائج الترشيح المبدئي المقرر أن يكون يوم الأربعاء 5 محرم 1444 هـ الموافق 3 أغسطس 2022 م.

معدلات القبول بجامعة جازان 1444

كانت نسبة القبول في جامعة جازان للعام الدراسي 1444 هـ كالتالي

المسار الصحي والتخصصات الطبية لا تقل عن 80٪.

كلية الهندسة والتصميم والعمارة لا تقل النسبة المرجحة عن 78٪.

كلية الشريعة والقانون لا تقل النسبة المؤهلة عن 75٪.

برامج البكالوريوس ألا تقل النسبة المؤهلة أو المرجحة عن 70٪.

دبلومات كلية المجتمع وكلية التطبيقات الصناعية لا تقل النسبة المرجحة أو المؤهلة عن 65٪.

حساب النسبة المرجحة لجامعة جازان

للتسجيل في جامعة جازان يجب الحصول على النسبة المرجحة المطلوبة. تحسب النسبة المرجحة لجامعة جازان على أساس الآتي

النسبة المرجحة للتخصصات الأدبية (40٪ الثانوية العامة + 60٪ اختبار القدرات العامة).

النسبة المرجحة للتخصصات العلمية والصحية (30٪ ثانوي + 30٪ اختبار القدرات العامة + 40٪ اختبار تحصيل).

تخصصات جامعة جازان 1444

توفر جامعة جازان العديد من التخصصات الأكاديمية التي يمكن الالتحاق بها للعام الدراسي 1444 هـ. فيما يلي أهم هذه التخصصات

كلية الآداب والعلوم الإنسانية وتشمل التخصصات التالية اللغة الإنجليزية. إدارة السياحة. صحافة واعلام. اللغة العربية وآدابها. السياحة والآثار.

كلية إدارة الأعمال وتحتوي على التخصصات التالية نظم المعلومات الإدارية. ادارة اعمال. مالية ومصرفية. محاسبة. التسويق والتجارة الإلكترونية.

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات وتشمل التخصصات التالية علوم الكمبيوتر. التكنولوجيا وأمن المعلومات. هندسة الحاسوب والشبكات.

كلية الهندسة وتحتوي على التخصصات التالية الهندسة الصناعية. هندسة مدنية. هندسة معمارية. هندسة كيميائية. الهندسة الكهربائية. هندسة ميكانيكي.

كلية العلوم الطبية والتطبيقية وتحتوي على التخصصات التالية التغذية السريرية. العلاج التنفسي. الإسعاف والطوارئ. تكنولوجيا المختبرات الطبية. تقنية الأشعة التشخيصية. العلاج الطبيعي.

كلية العلوم وتشمل التخصصات الآتية كيمياء. مادة الاحياء. رياضيات. الفيزياء.

كلية الطب وتشتمل على الآتي تخصص الطب. تخصص الجراحة.

كلية التمريض تحتوي على تخصص تمريض فقط.

كلية المجتمع وتضم ما يلي إدارة المكاتب. السياحة والفندقة. ادارة اعمال. تسويق. البرمجة وتشغيل الكمبيوتر. تحليل وتصميم النظم. محاسبة.

كلية طب الأسنان وتحتوي على تخصص طب وجراحة الفم والأسنان.

كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة وتشمل التخصصات التالية علم الأوبئة. التثقيف والترويج الصحي. المعلوماتية الصحية. الصحة البيئية.

كلية الصيدلة تحتوي على تخصص دكتور صيدلة.

كلية الشريعة وتشمل الاختصاصات الآتية قانون. الشريعة الاسلامية.



طرق التواصل مع جامعة جازان

وفرت جامعة جازان أكثر من طريقة للتواصل مع عمادة القبول والتسجيل بالجامعة. نستعرض من خلال الطرق التالية للتواصل مع جامعة جازان

اتصل برقم الهاتف +966 17329 5000 | +966 17329 5000-1113.

تواصل مع رقم الفاكس 00966173232760.

للتواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو [email protected]

تواصل مع الحساب الرسمي عبر تويتر “.

رابط التقديم لجامعة جازان

يمكن التوجه مباشرة إلى موقع التقديم الخاص بجامعة جازان للتسجيل في الجامعة، ويمكن التعرف على أهم الشروط والخطوات اللازمة للتقدم إلى جامعة جازان. من خلال الرابط التالي “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية التقديم على جامعة جازان 1444 وشروط القبول ، و رابط التقديم لجامعة جازان ، و طرق التواصل مع جامعة جازان ، تخصصات جامعة جازان 1444 ، و معدلات القبول بجامعة جازان 1444 .