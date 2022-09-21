كيفية الحصول على بطاقة “هيّا” قطر 2022، يتساءل محبو كرة القدم وبالتخصيص بعد الإعلان بشكل رسمي عن موعد مباريات كأس العالم لهذا العام عن كيفية الحصول على بطاقة هيا، وأخذت أعلنت اللجنة العليا للمشاريع عن فتح الباب أمام الجماهير في قطر للحصول على برنامج رحلات الطيران لمشجعي كأس العالم في قطر لعام 2022 وتقديم طلباتهم للحصول على بطاقة هيا الإلزامية لحضور البطولة.

برنامج الحصول على بطاقة هيا

هناك برنامج تم الإعلان عنه في شهر مايو الماضي يتيح للمشجعين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي للسفر إلى جمهورية قطر وحضور المباريات الذي يريد أن يختارها المشجع ومن ثم العودة إلى بلده أو مكان الإقامة التي يقيم بها خلال 24 ساعة وذلك تم من خلال اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وعده شركات طيران خليجية وكان من بين تلك الخطوط الجوية المملكة العربية السعودية والكويت وطيران العماني ودبي.

مميزات بطاقة هيا قطر 2022

يرغب الكثير من الناس الذين يرغبون في مشاهده مباريات كأس العالم الحصول على بطاقة هيا لكي تمكنهم من مشاهده المباراة والعودة خلال 24 ساعة، وتتميز بطاقة هيا بعده ميزات كان من بينها تصريح الدخول إلى دوله قطر والاستندات التي تضاف إلى منافسات المونديال بجانب التذاكر الخاصة بالمباريات وكذلك استخدام البطاقة لوسائل النقل المجاني.

رابط بوابة هيا للإلكترونية

يمكن تنزيل تطبيق هيا على أجهزة الأندرويد والآسفون لكي تلبي طلبات الجماهير من ضمن برنامج الرحلات لمشجعي كرة القدم في مباريات كأس العالم والحصول على البطاقة، ويتعين على المتقدم تقديم كافة المعلومات المتعلقة برحلات الطيران لإصدار بطاقة هيا الرقمية، والحصول على بطاقة هيا هي إلزامي لجميع المشجعين من عملية تذاكر مباريات كأس العالم لعام 2022 في قطر بما فيهم المشجعين المقيمين في دوله قطر ويمكن تحميل تطبيق هيا الإلكتروني من خلال الضغط على رابط التالي من هنا.

كما ويمكن إلى المشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس العالم لعام 2022 التعرف على آخر الأحداث المستجدات عن التذاكر وبطاقة هيا وأماكن الإقامة عبر زيارة الرابط الإلكتروني المخصص للحصول على بطاقة هيا الإلكتروني.