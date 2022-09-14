كيفية الحصول على دعم ريف برقم الهوية 1444لهذة الفئات

كيفية الحصول على دعم ريف برقم الهوية 1444 ، يسعى الكثير من سكان والمواطنين المملكة السعودية على الحصول على دعم ريف برقم الهوية هو دعم يساعد القطاع الزراعي في المملكة في تنمية وتطوير وانشاء المشاريع الزراعية الصغيرة في القطاع التابع لوزارة البيئة و الموارد المائيىة الزراعية وقدمت العديد من برامج الدعم ريفي خلال السنوات الماضية و هناك ايضا خطط مستقبلية لوضع برامج دعم ريف في العوام المقبلة ولذلك نسرد كيفية الحصول على دعم ريف برقم الهوية 1444 ليتمكن الكثير من الاستفادة من دعم ريف برقم الهوية .

ما هو برنامج دعم ريف

برنامج ريف هو أحد برامج دعم أصحاب الحيازات الصغيرة العديدة التي تم إطلاقها لتطوير سبل العيش الزراعية فِيْ المناطق الريفِيْة بالمملكة العربية السَعُودِيْة، وهُو أحد البرامج الحكومية لوزارة البيئة والموارد المائية والزراعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. الذي انطلق فِيْ سياق دعم صغار المزارعين والأسر المنتجة والرعاة فِيْ المملكة، حيث يقدم البرنامج دعماً قدره 10٪ من تكلفة المشاريع الزراعية بهدف تطوير سبل العيش الزراعية فِيْ المناطق الريفِيْة، وذلك يدعم الدعم الريفِيْ شريحة كبيرة من المزارعين فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة ويدعمهم بالدعم المالي والإنساني الذي يتم تطويره من قطاع الزراعة والإنتاج.

رابط استعلام عن دعم Reef 1444

يمكن للمواطنين العاملين فِيْ الزراعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الحصول على معلومات حول برنامج المساعدة الريفِيْة باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة الموقع الرسمي للشعاب المرجانية.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول.

انقر فوق تسجيل الدخول.

اختر خدمة إلكترونية.

أدخل البيانات المطلوبة على النحو التالي –

رقم الهُوية الوطنية. تاريخ الولادة. رقم الهاتف الجوال. رمز التحقق المرئي. كلمه السر.

تأكد من صحة معلومات التسجيل الخاصة بك وانقر على خيار البحث.

فِيْ النهاية، سيتم عرض صفحة المستفِيْد وجميع التفاصيل التي بحثت عنها.

كيفية دعم الشعاب المرجانية لعام 1444

حدد برنامج ريف من اجل كيفية الحصول على دعم ريف برقم الهوية يتوجب تقديم المتطلبات البرنامج من الدعم المقدم من وزارة الزراعة بالمملكة العربية السَعُودِيْة، ومن أهمها :

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين أو لديهم بطاقة سفر سعودية.

وجود مستندات تثبت حق المزارع فِيْ مزاولة المهنة، ويجب اعتبارها من وثائق برنامج أوراق الشجر.

الالتزام بمعالجة جميع متطلبات برنامج الصحة والتكنولوجيا للشعاب المرجانية.

يجب ألا يعمل المتقدمون فِيْ القطاع العام أو الخاص.

يجب أن يكون عمر المتقدمين للحصول على المساعدة 21 عامًا أو أكثر.

يجب تقديم حساب بنكي باسم مقدم الطلب وتسجيله فِيْ المنصة الإلكترونية.

يجب أن يكون مكان إقامة المتقدم فِيْ المنطقة التي يغطيها البرنامج.

يجب ألا يتجاوز عدد البرامج التي تقدم المساعدة والمزايا للمتقدمين ثلاثة.

إضافة البيانات الشخصية والفنية عبر المنصات الإلكترونية.

يجب ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري الذي يتقاضاه المتقدم 6000 ريال سعودي.

إرسال طلبات الدعم فقط من خلال منصتنا عبر الإنترنت.

الالتزام بكافة الأحكام العامة والخاصة لكل قطا

التسجيل في برنامج Arrecife

من اجل الحصول على دعم ريف برقم الهوية يمكنك التسجيل ببرنامج Reef باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع الشعاب المرجانية.

انقر فوق أيقونة فتح طلب الدعم.

سجل رقم الهُوية الوطنية لمقدم الطلب.

أدخل تاريخ ميلاد المستخدم.

قم بتعيين كلمة مرور جديدة وقم بتأكيدها.

أضف رقم هاتف المستخدم.

تحقق من جميع البيانات المدخلة.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة من قبل البرنامج.

اكد على رقم هاتفك او جوالك.

أدخل رمز التحقق المرئي.

أوافق على شُروطْ.

انقر على أيقونة التسجيل.

برنامج دعم ريف لربات البيوت من ضم برامج الدعم المقدمة دعم ربات البيوت من النساء في الممملكة السعودية في انشاء مشارع زراعية صغيرة لسد احتياجاتهم الاساسية ومساعدتهم وهناك شروط لحصول على دعم ريف برقم الهوية في برنامج دعم لربات البيوت و روابط تسجيل متوفرة عبر الموقع الرسمي .