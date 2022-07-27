كيفية الحصول على نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت pdf ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب واولياء الامور حول التعرف على نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت pdf ، وهو من أهم الامور التي تسائل المواطنين حولها داخل دولة الكويت ، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التربية والتعليم في الكويت ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على للنتائج 2022 الثانوية العامة الدور الثاني ، تابعوا معنا .

نتائج الثانوية العامة 2022

صرح وزير التربية والتعليم الكويتي “علي المضف” بأن الوزارة أقرت نتائج الثانوية العامة لجميع الطلاب المنتسبين إليها في القطاعين العلمي والأدبي، والمعهد الديني للعام الدراسي 2022. لجميع الطلاب، عبر موقع وزارة التربية والتعليم فور تصحيح الدرجات ورفع المدارس درجات النجاح والفشل.

نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت pdf

في الواقع، لم تنشر وزارة التربية والتعليم في الكويت ملحق نتائج الثانوية العامة بصيغة PDF، ولكن كما أوضحنا سابقًا، تمت الموافقة على نتائج الثانوية العامة للصف الثاني عشر لعام 2022 م، كدولة الكويت. وشهدت نسبة نجاح بلغت 36575 طالبا وطالبة بلغت 84.04 بالمئة كنسبة كلية، و 78.91 بالمئة للقسم العلمي، و 79.31 بالمئة للشطر الأدبي، و 82.85 بالمئة لمدرسة ثانوية دينية. من جانبه هنأ وزير التربية والتعليم المتفوقين خلال العام الدراسي 2022 م.

نتائج الرقم المدني الثاني عشر

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، ظهور نتائج شهادة الثانوية العامة ظهر اليوم الأربعاء 27/07/2022 م لكافة الأقسام (العلمية والأدبية والمعهد الديني). وعليه، فقد وفرت الوزارة رابطًا لاستخراج النتائج، وذلك باستخدام الرقم المدني عن طريق وزارة التربية والتعليم الكويتية أو الصندوق الإلكتروني، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية

ادخل على الصفحة المخصصة لظهور النتائج من خلال الصندوق الإلكتروني “”.

أدخل الرقم المدني.

انقر فوق الزر “بحث” لعرض النتائج.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022

كما توفر صحيفة الأنباء الكويتية رابطًا مخصصًا للنتائج، وذلك بإدخال الرقم المدني أو الاسم أو رقم المقعد، على النحو التالي

اذهب إلى صفحة النتائج.

اختر طريقة البحث من الخيارات التالية رقم الجلوس. رقم المدني الاسم.

أدخل البيانات المطلوبة.

انقر فوق “بحث”.

سيعرض الموقع نتيجة الطالب.

تاريخ التظلم من امتحانات الدور الثاني بدولة الكويت

من جهتها، أعلنت الوزارة بعد الكشف عن النتائج أنه سيتم استلام التظلمات عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بدولة الكويت، اعتبارًا من الخميس 28 يوليو 2022 م، ولمدة يوم واحد فقط، حيث إنها ويستمر يوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022 م.

رابط نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت moe.edu.kw

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور من الذكور والإناث الحصول على نتائج الثانوية العامة في دولة الكويت لعام 2022 م، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية، حيث يمكنك الوصول إليها مباشرة “” ومن ثم يجب عليك اتبع الخطوات المرفقة أعلاه حتى تظهر النتائج.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم حول التعرف على التفاصيل المتعلقة كيفية الحصول على نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت pdf ، و رابط نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت moe.edu.kw ، و تاريخ التظلم من امتحانات الدور الثاني بدولة الكويت .