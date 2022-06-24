كيفية الحفاظ على البشرة من التجاعيد كيفية الحفاظ على البشرة من الشيخوخة المبكرة

كيفية حماية البشرة من التجاعيد – العديد من الأشياء تتسبب في شيخوخة بشرتنا. بعض الأشياء التي لا يمكننا فعل أي شيء حيالها لا يمكن التأثير عليها.

شيء واحد لا يمكننا تغييره هو عملية الشيخوخة الطبيعية. يلعب دورًا رئيسيًا. بمرور الوقت، نحصل جميعًا على خطوط مرئية على وجوهنا.

من الطبيعي أن يفقد وجهنا بعضاً من شبابه. نلاحظ أن بشرتنا تصبح أرق وأكثر جفافاً.

تتحكم جيناتنا إلى حد كبير في وقت حدوث هذه التغييرات. المصطلح الطبي لهذا النوع من الشيخوخة هو “الشيخوخة الذاتية”.

يمكننا التأثير على نوع آخر من الشيخوخة يؤثر على بشرتنا. يمكن أن تتسبب خيارات بيئتنا ونمط حياتنا في تقدم بشرتنا قبل الأوان.

المصطلح الطبي لهذا النوع من الشيخوخة هو “الشيخوخة الخارجية”. من خلال اتخاذ بعض التدابير الوقائية، يمكننا إبطاء آثار هذا النوع من الشيخوخة على بشرتنا.

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11 طريقة لتقليل شيخوخة الجلد المبكرة

تلعب الشمس دورًا رئيسيًا في شيخوخة الجلد المبكرة. الأشياء الأخرى التي نقوم بها يمكن أن تتسبب في شيخوخة بشرتنا بشكل أسرع مما تفعله عادة.

من أجل مساعدة مرضاهم على منع شيخوخة الجلد المبكرة، يقدم أطباء الأمراض الجلدية نصائحهم التالية لمرضاهم.

# 1 كيف تحمي البشرة من التجاعيد – احمي بشرتك من أشعة الشمس كل يوم

سواء كنت تقضي يومًا على الشاطئ أو تعمل، فإن الحماية من أشعة الشمس ضرورية.

يمكنك حماية بشرتك بالبحث عن الظل، وتغطية نفسك بالملابس، واستخدام واقي من الشمس واسع الطيف SPF 30 (أو أعلى) ومقاوم للماء. يجب استخدام واقي الشمس يوميًا على البشرة غير المغطاة بالملابس.

# 2 ضعي تان بدلاً من وضعه.

في كل مرة تسمر فيها، تشيخ بشرتك قبل الأوان. هذا صحيح سواء كنت تحصل على الاسمرار أو السمرة الاصطناعية أو غيرها من معدات الدباغة الداخلية.

تنبعث منها جميعًا أشعة فوق البنفسجية الضارة التي تسرع عملية شيخوخة بشرتك.

# 3 كيف تحمي البشرة من التجاعيد – إذا كنت تدخن، توقف عن التدخين.

يسرع التدخين بشكل كبير من شد الجلد. يسبب التجاعيد والجلد الباهت والباهت.

# 4 تجنب تعابير الوجه المتكررة.

عندما تقوم بتعبير وجه، فإنك تنقبض عضلات القلب.

إذا قمت بشد نفس العضلات مرارًا وتكرارًا لسنوات عديدة، فستصبح هذه الخطوط دائمة.

يمكن أن يساعد ارتداء النظارات الشمسية في تقليل خطوط الحول.

# 5 تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

تشير نتائج بعض الدراسات إلى أن تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة يمكن أن يساعد في منع الضرر الذي يؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة.

تشير نتائج الدراسات البحثية أيضًا إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر أو الكربوهيدرات المكررة الأخرى يمكن أن يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة.

# 6 شرب كمية أقل من الكحول.

يعتبر الكحول مادة عدوانية للبشرة. إنها تجفف الجلد وتتلف الجلد بمرور الوقت.

# 7 تمرن معظم أيام الأسبوع.

تشير نتائج بعض الدراسات إلى أن التمارين المعتدلة يمكن أن تحسن الدورة الدموية وتقوي جهاز المناعة. وهذا بدوره يمكن أن يمنح البشرة مظهرًا أكثر شبابًا.

# 8 كيف تحمي البشرة من التجاعيد – نظف بشرتك بلطف.

يمكن أن يؤدي فرك بشرتك إلى تهيج بشرتك. يؤدي تهيج الجلد إلى تسريع شيخوخة الجلد.

يساعد الغسيل اللطيف على إزالة التلوث والماكياج والمواد الأخرى دون تهيج بشرتك.

# 9 اغسلي وجهك مرتين في اليوم وبعد التعرق كثيرا.

يؤدي التعرق، خاصة عند ارتداء قبعة أو خوذة، إلى تهيج الجلد، لذا اغسل بشرتك في أسرع وقت ممكن بعد التعرق.

# 10 ضعي مرطب الوجه يوميًا.

يعمل المرطب على ترطيب الماء في بشرتنا، مما يجعلها تبدو أصغر سناً.

# 11 كيف تحمي البشرة من التجاعيد – توقف عن استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تسبب اللسع أو الحروق.

عندما تحترق بشرتك أو تشعر بالحكة، فهذا يعني أن بشرتك متهيجة. يمكن أن يؤدي تهيج بشرتك إلى جعلها تبدو أكبر سنًا.

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الملاحظة

يمكن لبعض المنتجات المضادة للشيخوخة التي يصفها طبيب الأمراض الجلدية أن تكون رقيقة أو لاذعة. عند استخدام وصفة طبية لمكافحة الشيخوخة، قد يكون هذا تافهًا. فقط تأكد من التحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية حول هذا الموضوع.

حتى الأشخاص الذين تظهر عليهم بالفعل علامات الشيخوخة المبكرة للجلد يمكنهم الاستفادة من تغييرات نمط الحياة. من خلال حماية بشرتهم من أشعة الشمس، فإنهم يمنحونها فرصة لإصلاح بعض الضرر.

غالبًا ما يلاحظ المدخنون الذين يقلعون عن التدخين أن بشرتهم تبدو أكثر صحة.

إذا كانت علامات شيخوخة الجلد تزعجك، فقد ترغب في زيارة طبيب الأمراض الجلدية.

العلاجات الجديدة والإجراءات الأقل تدخلاً لتنعيم التجاعيد وشد الجلد وتحسين بشرة الشخص هي التي تمنح الكثير من الناس مظهرًا أكثر شبابًا. أنها تساعد في تأخير الشيخوخة المبكرة.

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