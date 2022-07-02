كيفية الدخول الى مسار، يعتبر تطبيق مسار من أبرز التطبيقات في المغرب العربي، كما انه يقوم بتقديم العديد من الخدمات الرائعة، لكافة المواطنين، مما دفع العديد من المواطنين للبحث حول كيفية الدخول الى مسار، وكيفية الاستفادة من النقاط لتساعدهم على الاستفادة من الخدمة بشكل سريع، ويعد تطبيق مسار من المنظومات التي تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم.

ما هي منصة مسار

تعد منصة مسار من المنصات المتطورة التي تم إدراجها من قبل وزارة التربية والتعليم في المغرب، وهو نظام متكامل والهدف الرئيسي منه تدبير أكبر وأفضل نقط المراقبة المستمرة لكافة التلاميذ، كما يتيح للإدارة ادخال كافة بيانات الطلبة بشكل سريع ودقيق كما تمكن الاساتذة من إدخال مسك نقط الفروض بعد القيام بتصحيحها، كما تخدم كافة الطلبة بشكل كبير.

كيفية الدخول الى مسار

هناك الكثير من الطرق للتسجيل في منصة مسار، والتي تعد من أكبر المنظومات لدى وزارة التربية والتعليم، و سنتعرف على طريقة الدخول الى منصة مسار:

قم بالانتقال الى البوابة الالكترونية الخاصة بالتعليم من هنا

قم بكتابة رقم المسار الخاص

غير كلمة المرور عند الدخول لدى الحساب

قم بكتابة البريد الالكتروني لاستعادة الحساب

قم بالضغط على ايقونة تحتوي على صورة الخاصة وذلك للحصول على البيانات

الاطلاع على النقط في مسار

يمكن الاطلاع على النقاط في منصة مسار، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية،

الدخول لدى البوابة الإلكترونية الخاصة بمنصة مسار

قم بكتابة المسار وبعدة رمز @yaalim.ma

قم بتغير كلمة المرور فور الدخول الى الحساب

اكتب البريد الالكتروني واعد كلمة السر

قم باختيار التمدرس الخاص بالطلاب

اضغط على النقط

قم بالاطلاع على النقط من خلال الرسائل.

تقد منصة مسار من المنصات المعروفة والمشهورة في المغرب، كما أنها تابعة لدى وزارة التربية والتعليم، وتعد منظومة كاملة ومتكاملة، ومن خلال مقالنا تعرفنا بشكل موجز حول كيفية الدخول الى مسار و الإطلاع على النقط في مسار