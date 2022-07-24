كيفية العدول عن النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور 1444 ، نتيجة التسائلات التي ظهرت خلال الأيام الاخيرة حول التعرف على كيفية العدول عن النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور التعليمي داخل المملكة العربية السعودية ، مما دفع الوزارة المتعلقة بالتربية والتعليم الى التوضيح لأمر كيفية العدول عن النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك عبر التالي .

حركة النقل الخارجي 1444

تعتبر حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية من الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم من خلال نظام نور التعليمي والتي تتيح للمعلم تقديم طلب نقل خارجي في مؤسسات تعليمية مختلفة وفق شروط محددة. المعايير والضوابط، حيث يتم اختبار الأسماء بناءً على عدة معايير محددة.

كيفية الانسحاب من وسائل النقل الأجنبية

لا يمكن تلقي طلبات إلغاء النقل الأجنبي بعد انتهاء فترة التسجيل، وهذا ما أصدرته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بناءً على لوائحها وأنظمتها.

نتائج النقل الخارجي للمدرسين والمعلمات 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن إعلان نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في 25 يوليو 2022 عبر نظام نور الإلكتروني، حيث يتم اتباع الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج والأسماء المحولة. في حركة النقل الخارجي.

خطوات الاستعلام عن النقل الخارجي 1444

يتم الاستعلام عن نتائج الحوالة الخارجية من خلال الخطوات التالية

اضغط على رابط “نظام نور التعليمي”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

سيتم نقلك إلى حساب المعلم.

انتقل إلى علامة التبويب خدمات شؤون المعلمين.

اختر خدمة (استعلام عن النقل الخارجي) من الخدمات المتاحة.

ستظهر نتيجة التحويل الخارجي.

كيفية الاعتراض على نتائج التحويل الخارجي 1444

يتم تقديم طلب الاعتراض على النتائج الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في حركة النقل الخارجي من خلال النقاط التالية

الوصول إلى نظام نور التعليمي “”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في المساحة المتوفرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المعلم.

حدد رمز خدمات شؤون المعلمين.

افتح الرابط للاستعلام عن النقل الخارجي من الموقع.

قم بتعيين خدمة (طلب اعتراض) من أسفل الصفحة.

اضبط نوع الاستجابة إذا كانت تلقائية أم لا.

انقر فوق أيقونة الحفظ.

رابط نظام نور التعليمي

يتم الدخول عبر الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي بشكل مباشر، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة والمواقع الإلكترونية التي من شأنها تسهيل تلقي العملية التعليمية للطلاب، بالإضافة إلى توفير أكبر قدر من خدمات الكترونية للكوادر التعليمية.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية العدول عن النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور 1444 ، كيفية الانسحاب من وسائل النقل الأجنبية ، و كيفية الانسحاب من وسائل النقل الأجنبية ، نتائج النقل الخارجي للمدرسين والمعلمات 1444 .