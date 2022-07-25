كيفية الفحص الطبي قبل الزواج والخطةوات المطلوبة

كيفية الفحص الطبي قبل الزواج والخطوات المطلوبة ،فحص الزواج هو عبارة عن اختبار يتم خوضه من قِبل الأشخاص الذين يريدون ان يقبلوا على الزواج بهدف التحقق من عدم وجود أي أمراض دم وراثية مثل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، أو الإصابة بأي أمراض معدية مثل الإيدز أو الالتهاب الكبدي الفيروسي ب وهذه الفحوص موجودة لحماية الزوجين من الامراض الوراثية التي تنتشر في العالم.

كيفية عمل الفحص الطبي قبل الزواج

يتم الفحص الطبي قبل الزواج عن طريق ذهاب الزوج والزوجة إلى أحد المراكز الطبية المعتمدة أو أحد المعامل المعتمدة، حيث يجري الزوج والزوجة سلسلة من التحاليل الطبية والتي تشمل أخذ عينة دم من دم الرجل و a. عينة دم من دم المرأة بعد إجراء الفحص الطبي على عينات الدم لمعرفة ما إذا كان هناك تهجين بين العينة.

أثناء ظهور أمراض وراثية أو أمراض معدية مثل السل والتهاب الكبد، أو هل تحمل عينات الدم أمراضًا خطيرة مثل الإيدز أو مرض الزهري، وعند اكتشاف المرض يقوم الطبيب بكتابة تقرير طبي يصف وشرح نتائج التحليل في التفاصيل.

الفحص الطبي يضمن الوقاية من الأمراض ويضمن صحة الرجل والمرأة حتى لا تخفي حالة المرض عن الطرف الآخر. ولعل أحدهما يخفي عن الآخر حقيقة مرضه، أو قد لا يعلم أنه يحمل مرضا أو جينات وراثية، لكن الفحص الطبي يكشفه أو يكشفه بسهولة.

كما يمنع فحص الزواج مرض الثلاسيميا، وهو مرض ناتج عن نقص الهيموجلوبين في الدم وعدد كريات الدم الحمراء الناتجة عن خلل في الكروموسومات.

كيف يتم إجراء الفحص الطبي قبل الزواج

يتم نشر تقرير طبي يتضمن نصائح للطرفين ونطبعه بأن التقرير لا يمنع الزواج إذا ثبت وجود مرض بين الطرفين.

كما يصدر المركز الطبي إشعارًا موقعًا من الطرفين. تتحقق المحكمة الطبية من أن النزلاء يمكنهم معرفة ما سيحدث في حال عقد الزواج، حيث لا يوجد قانون يمنع الزواج بسبب المرض، بل هو قرار للطرفين، والأمر متروك لهم لإنهاء الزواج أو لا، وعندما يتم إصدار تقرير بعد الفحص الطبي، والذي يتم تقديمه وإرفاقه بصفقة الزواج، يعد تقريرًا رسميًا موجودًا في أي قانون طبي يهدف إلى تقديم المشورة والاستشارة والإلغاء.

حيث أن العديد من المجتمعات تعاني من ولادة أطفال معاقين من دول تطبق فحص الزواج كالأردن وسوريا والإمارات ومصر وكل دولة تتطلب فحص زواج وهذا حسب القانون المعمول به ويعمل في كل دولة. بلد.

تحليل الزواج هو أحد الأشياء التي أضافها العلم

فحوصات ما قبل الزواج لم تكن موجودة في عادات الزواج من قبل، لكن الفحص الطبي قبل الزواج فرض مؤخرًا بسبب ظهور مرض الثلاسيميا وأمراض أخرى نتيجة زواج الأقارب.

تحليل الزواج من الأمور التي أضافها العلم الحديث وشجعه الدين، لأنه يحمي أزواج وأبناء المستقبل من الأمراض الوراثية والمعدية، وتقبلت معظم الدول فكرة التحليل حتى لو اختلفت أنواعها باختلاف الدول. .

رأي الدين في تحليل ما قبل الزواج

كما أن الأمر الإلهي هو بناء الأسرة، وهي اللبنة الأولى في القرآن والسنة النبوية على الأسس الصحية من جميع النواحي الدينية والاجتماعية والنفسية والصحية، بحيث يتحقق الانسجام الكافي بين الرجل والمرأة في هذه الجوانب. الجوانب، لضمان نجاح الزواج وبناء أسرة سعيدة خالية من الأمراض والمشاكل.

أهمية فحص تحليل الزواج

ومن الضروري أيضًا توضيح أهمية الفحوصات الطبية التي تتم للزواج، حتى نعرف كيفية الخضوع للفحص الطبي قبل الزواج

تتضمن أهمية فحص تحليل الزواج العديد من الفوائد التي يمكن أن يتمتع بها أي شخص يتمتع بحياة أسرية صحية ومفيدة، ومنها

التعرف على الأمراض الوراثية في الدم والعضلات والخصر وغيرها، وبالتالي تحديد إمكانية الزواج من عدمه. لمنع المرض من أن يكون وراثيا.

تحديد الأمراض المعدية الكامنة التي لا تظهر أي أعراض على الناقل وتنتقل إلى الجانب الآخر من خلال الاتصال الجنسي ؛ مثل التهاب الكبد والزهري والسيلان والإيدز. بعض هذه الأمراض تمنع الزواج، وبعضها يتزوج بعد أن يأخذ الزوج السليم جرعات للوقاية من العدوى.

منع الزواج في بعض الحالات التي تؤكد فيها الأدوية والفحوصات المخبرية أن الوراثة أو العدوى أمر لا مفر منه ؛ يحمي الناس من الأمراض المستعصية التي تثقل كاهل الأسرة والدولة في تكاليف الرعاية والعلاج والخدمات الطبية.

الحماية من أمراض الدم التي تتطلب علاجًا باهظ الثمن

تجنب الأطفال المصابين بأمراض وراثية غير معالجة يسبب ضغوطا نفسية واجتماعية على الأسرة.

اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ومعرفة ما إذا كان هناك أي خطأ في صحة أحد الطرفين وإمكانية العلاج، ثم إنهاء الزواج.

تجنب المشاكل المستقبلية المتعلقة بالعلاقة الزوجية بين الزوجين مثل الخصوبة والعقم ومشاكل الجهاز التناسلي لكلا الطرفين.

خطوات التقييم الطبي قبل الزواج

انتشرت مؤخرًا العديد من الأمراض الخطيرة والوراثية، والتي يصعب علاج بعضها بسبب التزاوج بين الأقارب والأزواج الذين لم يخضعوا لفحوصات طبية.

لذلك تطلب الدولة من الزوجين الخضوع لسلسلة من الفحوصات الطبية للتأكد من خلوهما من أي أمراض معدية قد يتعرض لها أطفالك في المستقبل.

خطوات وطرق إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج

لمعرفة كيفية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج لا بد من معرفة الخطوات التالية

الراغبين في الزواج يتقدمون بطلب إلى وزارة العدل (إدارة التوثيق القانوني) لإعلان رغبتهم في الزواج، مع توفير البيانات الأساسية لكل منهم.

تطلب وزارة العدل (إدارة التوثيق) من وزارة الصحة (مركز الفحص الطبي قبل الزواج) إجراء فحص طبي لمن يرغب في الزواج.

يتم تقديم الطلب إلى مركز الفحص الطبي قبل الزواج إلى وزارة الصحة أو أحد مديريها في النواحي. يملأ كل طرف استمارة طلب الفحص الطبي بشكل منفصل. يتم التوقيع على هذا النموذج من قبلهم لتأكيد صحة المعلومات والبيانات المقدمة، ويتم تسجيل المركز برقم تسلسلي.

إذا اكتشف أحد الطرفين وجود أمراض وراثية لدى أحد الطرفين الراغبين في الزواج، بعد أخذ عينات الدم، يتم أخذهم للفحص الطبي في مركز الأمراض الوراثية قبل الزواج لإجراء الفحوصات المطلوبة المتعلقة بالأمراض الوراثية ومن ثم أعطهم التعليمات اللازمة.

في حال قرر كلا الطرفين مواصلة إجراءات الفحص الطبي الأخرى على الرغم من معرفتهما بوجود أمراض وراثية، يجب على الطرفين التوقيع على إفادة بمعرفتهما.

يتم أخذ عينات الدم من كلا الطرفين بعد التأكد من هويتهما على وجه اليقين، ويستلم كل منهما إيصالاً للتحقق بعد خمسة أيام عمل على الأقل. ثم ترسل العينات إلى معامل الفحص التابعة للجهة المختصة بالوزارة لإجراء الفحوصات المخبرية لأمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية، وكذلك على أرقام سرية متفق عليها بين المركز والمختبرات. .

إذا ظهرت نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت على الراغبين في الزواج صحيحة للطرفين، سيصدر مركز الفحص الطبي قبل الزواج شهادة إتمام الفحص الطبي قبل الزواج، والتي بموجبها يمكن تقديم الزواج بأمان إلى وزارة العدل. لإتمام إجراءات عقد الزواج. الراغبين في الزواج) أو من ينوب عنه ورقمه التسلسلي في السجلات المركزية.

في حالة اكتشاف نتائج الفحوصات المخبرية لمن يرغب في الزواج وثبت عدم صحتها، يقوم الخبير في مركز الفحص الطبي بإعطاء الطرفين المشورة الطبية اللازمة قبل الزواج وإصدار شهادة فحص ما قبل الزواج. مما يدل على أن الزواج غير آمن.

إذا استمر الطرفان الراغبان في الزواج في إنهاء عقد الزواج على الرغم من علمهما أن الزواج غير آمن وبعد التوقيع على الاستشارة الطبية، يوقعان على إفادة خطية بالموافقة على إنهاء عقد الزواج على الرغم من علمهما أن نتائج الفحص الطبي أظهرت أن الزواج غير آمن. ستحتاج إلى تقديمه إلى وزارة العدل لتوثيق عقد الزواج وإرفاق هذه الإفادة بشهادة الفحص الطبي قبل الزواج.

ملخص الموضوع

كيفية الفحص الطبي قبل الزواج يجري الزوج والزوجة سلسلة من الفحوصات الطبية والتي تشمل أخذ عينة دم من دم الرجل وعينة دم من دم المرأة. بعد إجراء المختبر فحص طبي على عينات الدم لمعرفة ما إذا كان هناك تطابق بين العينة.

كيف يتم الفحص الطبي قبل الزواج يتم نشر تقرير طبي يتضمن نصائح للطرفين. نطبع أن التقرير لا يمنع الزواج إذا ثبت وجود مرض بين الطرفين.

تحليل الزواج من الأمور التي أضافها العلم لأنه يحمي أزواج وأبناء المستقبل من الأمراض الوراثية والمعدية، وتقبلت معظم الدول فكرة التحليل حتى لو اختلفت أنواعه باختلاف الدول.

إن رأي الدين في تحليل الدم قبل الزواج هو اللبنة الأولى في الكتاب والسنة على أسس صحية من جميع النواحي الدينية والاجتماعية والنفسية والصحية.

من اهمية فحص تحاليل الزواج للتعرف على الامراض والوقاية منها.

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