كيفية تجديد الاقامة الكويت اون لاين ، يمكن تجديد الإقامة في الكويت عن طريق الإنترنت وقد أقرت المادة 18 باتمان تجديد الإقامة أون لاين وكذلك المادة 22 ويمكن الاستعلام عن الإقامة في الكويت ورسوم تجديد الإقامة عبر الرابط الإلكتروني التي خصصته الوزارة في الكويت للمقيمين من أجل تسهيل عملية تجديد بطاقة الإقامة على شبكة الإنترنت.

تجديد الإقامة في الكويت أون لاين

أتاحت وزارة الداخلية الكويتية تسجيل تجديد الإقامة في الكويت من خلال موقعها الإلكتروني، وهذا سهل الوقت والجهد دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب وزاره الداخلية الكويتية حيث يمكن تجديد الإقامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتوجب عليك زيارة الموقع الخاص بوزارة الداخلية الكويتية والضغط عليه من هنا

كتابه اسم المستخدم وكلمه المرور والنقر على تسجيل الدخول.

تحديد الشخص الذي سيتم تجديد الإقامة إليه وضغط على موافقة.

ثم القيام بدفع الرسوم المقررة وطباعه الإيصال وثم التوجه إلى مقر الهيئة الخاصة بالمعلومات ليتم إصدار البطاقة المدنية.

كيفية تجديد الإقامة أون لاين

فتحت الإدارة العامة للغات والإعلام في وزاره الداخلية في إطار عملية التطوير في كافة القطاعات الخدماتية بالمؤسسات الإقامة بالتعاون مع قطاع التكنولوجيا والمعلومات من خلال المادة 17 بإمكانية الاستعلام عن تجديد الإقامة أون لاين وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية وسهرت على المواطنين الاستعجال وسرعة إرسال الأسماء المخولين بتجديد الإقامات، تونه الحاجه الى الذهاب الى المكاتب، ويمكن الدخول الى رابط وزاره الداخليه لتجديد الإقامة من هنا.

الاستعلام عن الإقامة في الكويت

يمكن الاستعلام عن الإقامة في الكويت عن طريق رابط وزاره الداخلية ويمكن من خلال الرابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين والمقيمين وذلك من خلال الخطوات التالية:

عليك تسجيل الدخول لجواز السفر من خلال البوابة الإلكترونية والضغط على معلومات.

الضغط على الاستعلام الشخصي وذلك من خلال خامس من المستخدم ليتمكن البحث عن مكان الإقامة وعليك إرسال كلمه المرور لاستكمال عملية التسجيل.

سوف يظهر إليك في الصفحة بعد إدخال كلمه المرور فإذا كنت مستخدما جديدا يجب عليك الضغط على مستخدم جديد.

يجب عليك إدخال الرقم المدني وإدخال جميع البيانات.

يحتاج المواطنين والمقيمين داخل وخارج أرجاء الكويت في معرفة كيفية تجديد الإقامة أون لاين حيث أتاحت وزارة الداخلية في الكويت إمكانية الاستعلام عن تجديد الإقامة وصلاحيتها من خلال الموقع الإلكتروني المخصص التي وضعته وزارة الداخلية في الكويت.