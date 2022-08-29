كيفية تجديد البطاقة الشخصية في المنزل تعمل جمهورية مصر العربية في السنوات الأخيرة بعدد من التطورات والتغيرات في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتي تهدف الى تقديم الخدمة للمواطن بكل سهولة ،وبالتعاون مع وزارة الداخلية وقطاع الأحوال المدنية ،بالإضافة الى امكانية دخول المواطن الى الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة وإحداث بعض التغيرات والبيانات الشخصية.

كيفية تجديد بطاقة الهوية في المنزل

يتم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها البالغة 7 سنوات، ويجب تجديد البطاقة منتهية الصلاحية حتى لا تتعرض لغرامات جوهرية ومسائل قانونية. يتم تجديد البطاقة في عدة حالات منها انتهاء صلاحيتها أو ضياعها أو تلفها، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بعد بلوغ الشخص 16 سنة.

أعطى القانون مهلة أسبوعين لإصدار بطاقة جديدة في حالة تلف البطاقة القديمة أو ضياعها، ولكن في حالة بلوغ سن 16 سنة وإصدار أول بطاقة رقم وطني، تنتهي الفترة الزمنية في ذلك الوقت. إلى 6 أشهر.

طور قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية خدماته لجعلها إلكترونية، مما أتاح للمواطنين عدة خيارات أسهل لتجديد بطاقة الرقم القومي وتنفيذ الخدمات الأخرى المتعلقة بقطاع الأحوال المدنية مثل الإصدار شهادات الميلاد والوفاة وتسجيل الأسرة، بالإضافة إلى عقود الزواج والطلاق والعديد من الخدمات الأخرى.

كيفية تجديد بطاقة الهوية في المنزل يتم اتباع الخطوات الموضحة في الفقرات التالية:

1- قم بزيارة موقع وزارة الداخلية

اذهب إلى صفحة وزارة الداخلية بالضغط.

2 قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على موقع وزارة الداخلية

بعد الضغط على الرابط والدخول إلى الموقع سيطلب منك الموقع تسجيل الدخول، يمكنك تسجيل الدخول عن طريق إدخال بريدك الإلكتروني وكلمة المرور في حال كان لديك موقع على شبكة الإنترنت بوزارة الداخلية، (الخطوتان الثالثة والرابعة هما بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم حساب على موقع وزارة الداخلية، في إذا كان لديك حساب، انتقل إلى الخطوة الخامسة مباشرة.

3- إنشاء حساب للمواطن على موقع وزارة الداخلية

في حالة عدم وجود حساب على موقع وزارة الداخلية المصرية، انقر فوق إنشاء حساب جديد، وسيقوم الموقع بعد ذلك بتوجيهك إلى صفحة لملء البيانات للتسجيل.

قم بتعبئة البيانات التي يطلبها الموقع، وتشمل البيانات ما يلي:

الاسم كما هو مسجل في بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة الميلاد.

بريد إلكتروني نشط.

قم بتعيين كلمة مرور، ويجب عليك إدخالها وكتابتها مرة أخرى للتأكيد.

العنوان الذي تقيم فيه حاليا.

وظيفتك، وإذا كنت طالبًا، يمكنك ذكرها.

جنسيتك.

رقم الهاتف المحمول الذي تستخدمه.

الرقم الوطني الموجود في بطاقة الهوية الوطنية القديمة أو شهادة الميلاد.

الاسم الأول لأمك.

رقم المصنع، وهو الرقم المكتوب في أسفل يسار بطاقة الهوية الوطنية في حال كنت تمتلك رقمًا قديمًا.

مقاطعتك.

ظهور رمز التحقيق أمامك.

ثم انقر فوق “تسجيل الآن” وقم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الذي قمت بإنشائه.

4- بعد التسجيل والدخول

بعد تسجيل الدخول تأتي الخطوة الخامسة في كيفية تجديد البطاقة الشخصية في المنزل، وهي اختيار بطاقة الهوية الوطنية من بين الخدمات التي يتم توفيرها عبر الإنترنت، من خلال النقر على أيقونة بطاقة الهوية الوطنية.

5- اختر الخدمة التي تريد القيام بها

سيقوم الموقع بإعادة توجيهك إلى صفحة أخرى، توجد في هذه الصفحة سلة طلبات، يمكنك سحب الخدمة التي تريد تنفيذها، وبما أننا اخترنا بالفعل بطاقة الرقم القومي، انقر فوق “التالي”.

6- اختر نوع الخدمة واملأ البيانات الأولية

بعد الضغط على التالي تأتي الخطوة التالية في كيفية تجديد البطاقة الشخصية في المنزل، ستفتح لك نافذة يتعين عليك فيها ملء البيانات، وتشمل هذه البيانات نوع المستند، سواء كان بديلًا تالفًا أو تجديدًا أو خلاف ذلك وفي حالتنا نختار تجديد البطاقة، ثم نملأ الاسم الرباعي بالترتيب، ثم اسم الأم، ثم نوع الوظيفة والوظيفة، ثم الرقم الوطني.

في النهاية اضغط موافق على الشروط والأحكام بعد قراءتها، ثم التالي.

7- استكمال تعبئة البيانات

بعد الضغط على “التالي”، سيقوم الموقع بإعادة توجيهك إلى صفحة أخرى لملء البيانات التي تتضمن رقم هاتف المنزل ورقم هاتف العمل إن وجد بالإضافة إلى العنوان الذي سيستلم الشخص المعني البطاقة الجديدة من خلاله. يتضمن العنوان رقم الطابق، ورقم المنزل، بالإضافة إلى الشارع والحي والرقم البريدي والمحافظة وقسم الشرطة في النهاية، وبعد تعبئة الطلب اضغط على التالي.

8- تكلفة خدمة تجديد بطاقة الهوية في المنزل

بعد ملء جميع بياناتك، سيتعين عليك اختيار طريقة الدفع لرسوم تجديد البطاقة وإعادة النسخ، وهي الخطوة الأخيرة في كيفية تجديد بطاقتك الشخصية في المنزل.

يمكن السداد إما عن طريق فوري أو فيزا بنك مصر، بالإضافة إلى إمكانية الدفع من أي فيزا تملكها.

تبلغ قيمة إعادة تصوير بطاقة الرقم القومي 175 جنيهًا مصريًا، وخدمة التوصيل للسكن 12 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى خدمة التحصيل الإلكتروني والتي تبلغ 2.9 جنيهًا مصريًا، ليصبح المجموع 189.9 جنيهًا مصريًا فقط. لهذه الخدمة مما سيوفر عليك الوقت والجهد.

كيفية تجديد البطاقة الشخصية في المنزل كما وشهدت عدد من الوزارت والمؤسسات الحكومية في الايام الماضية بعض التغيرات في مجلس النواب وذلك وفق القانون المصري والذي يسعى الى التقليل من الازمات والمشاكل في الشارع المصري.