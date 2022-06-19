كيفية تجديد رخصة السير عن طريق ابشر للمواطن والمقيم

كيفية تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية ليست من الأمور التي يصعب تنفيذها ، فكل ما عليك فعله هو استكمال بعض الخطوات المهمة التي من شأنها أن تؤدي إلى الحصول على رخصة قيادة جيدة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية التي تضمن ذلك. المواطنون والمقيمون السعوديون ينجزون العديد من الخدمات التي يريدونها بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى عناء السفر للمكاتب والهيئات الحكومية ، وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المرور بوزارة الداخلية بالمملكة أعلنت أن التوقف عن منح أو تجديد رخصة القيادة لأي وافد ما لم تتحقق بعض الشروط التي سبق ذكرها في مقال سابق ، حيث تهدف السلطات السعودية إلى تطوير كافة المرافق والمؤسسات المختلفة ، والتطوير الشامل لكافة المجالات ، مواكبة لعصر التكنولوجيا الحديثة ، من خلال تحويل الخدمات الحكومية التقليدية إلى خدمات إلكترونية. .
كيفية تجديد رخصة القيادة عن طريق أبشر
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق رؤيتها 2030 ، والتي تهدف من خلالها إلى تطوير كافة المرافق والمؤسسات المختلفة ، وتطوير شامل لكافة المجالات ، مواكبة لعصر التكنولوجيا الحديثة ، من خلال تحويل الخدمات الحكومية التقليدية إلى خدمات إلكترونية. حرصاً على الوقت والجهد على المواطنين ، وتنتهي الإجراءات بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة ، ويشتمل موقع أبشر على العديد من الخدمات الإلكترونية ، بما يتجاوز عدد 250 خدمة منها تجديد تسجيل السيارة إنها واحدة من أكثر الخدمات شيوعًا بين المواطنين. أما خطوات تجديد رخصة القيادة فهي كالتالي:
- اذهب الى البوابة الإلكترونية هي منصة أبشر.
- سجّل الدخول واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.
- سوف تجد قائمة بخدماتي ، والتي تختار منها خدمات المرور.
- ثم اختار تجديد رخصة قيادته.
- اطلع على شروط تجديد رخصة القيادة ، واكتشف جميع التعليمات ، ثم انقر فوق “تأكيد”.
- انقر لبدء الخدمة.
- عليك أن تختار نوع رخصة القيادة الخاصة.
- ثم اكتب عدد سنوات التجديد التي تريدها ، يمكنك الاختيار بين سنتين أو خمس سنوات أو عشر سنوات.
- قم بمراجعة المعلومات المكتوبة حول الترخيص ، وعدد سنوات صلاحيتها ، وتأكد من صحتها.
- انقر فوق {التالي.
- ستظهر لك صفحة جديدة توضح أن تجديد الترخيص قد اكتمل بنجاح ، وسيكون لديك مجموعة من الوسائل المختلفة التي يمكن استخدامها لاستلامها ، اختر أسهل طريقة يمكنك من خلالها تسليم ترخيصك الجديد ، يمكنك الاعتماد عليها البريد السعودي أو استلامه يدويًا من أحد فروع إدارة المرور. كما يمكنك الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة عن طريق إدخال نفس الرابط والذهاب إلى خدمات المعلومات ثم اختيار الخدمة.
في حالة قيامك بتجديد الترخيص بسبب فقدانه ، من الضروري هنا إحضار إقرار بالطريقة التي تم بها فقده ، مع توضيح أنه لم يتم سحبه منك ، يجب كتابة تعهد. في حالة تجديد الرخصة نتيجة تلفها وليس لانتهاء مدة صلاحيتها ، يجب هنا تسليم الرخصة القديمة ، حتى تتمكن من استلام الرخصة الجديدة.
كيفية تجديد رخصة القيادة عن طريق أبشر للمواطنين والمقيمين
هناك رسوم مالية يتم دفعها للحصول على الرخصة الجديدة بعد تجديدها سواء للمقيم أو للسعوديين ، وقد تم تحديد هذه التكاليف من قبل وزارة الداخلية داخل المملكة ، وهي كالتالي: –
- يمكنك تجديد رخصة القيادة الخاصة بك لمدة عامين عن طريق دفع تكلفة مالية تصل إلى 80 ريال سعودي.
- ويطلب منك دفع مائتي ريال سعودي في حال رغبتك في تجديد رخصة قيادتك لمدة خمس سنوات.
- وفي حال رغبتك في تجديد رخصة قيادتك لمدة عشر سنوات ، عليك هنا دفع قيمة مالية تقدر بحوالي 400 ريال سعودي.
- قد تكون مسؤولاً عن دفع غرامة مقدارها حوالي 100 ريال سعودي ، إذا لم تعد إلى الفروع المرورية الموجودة في المملكة خلال أسبوع من تاريخ تجديد رخصتك من أجل الحصول على الترخيص.
تجديد رخصة منتهية الصلاحية
- يمكنك تجديد ترخيصك قبل انتهاء صلاحيته ، على الأقل ، لفترة كافية لتتجاوز ستة أشهر.
- وفي حالة عدم التجديد من خلالهم يتم دفع غرامة تقارب مائة ريال سعودي عن كل سنة تأخير وقد تتراوح الغرامة من 300 إلى 500 ريال سعودي.
- إذا تجاوزت ثلاث سنوات دون تجديد الترخيص ، فسيتم إلغاء صلاحية رخصة السيارة ، وبالتالي سيتم إصدار رخصة جديدة ، وستبدأ الإجراءات من جديد.
جدير بالذكر أن خدمة تجديد رخصة القيادة مجانية تمامًا من خلال أبشر ، ولا تستغرق الكثير من الوقت ، ورخصة القيادة الخاصة يتم تجديدها فقط ، ويمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن طريق الاتصال بالهاتف المحمول على الرقم 920020405 ، أو التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني info @ moi.gov.sa ، ويجب أن تعلم أن ساعات عمل خدمة العملاء من السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية والنصف مساءً.
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