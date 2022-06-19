كيفية تجديد رخصة السير عن طريق ابشر للمواطن والمقيم

كيفية تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية ليست من الأمور التي يصعب تنفيذها ، فكل ما عليك فعله هو استكمال بعض الخطوات المهمة التي من شأنها أن تؤدي إلى الحصول على رخصة قيادة جيدة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية التي تضمن ذلك. المواطنون والمقيمون السعوديون ينجزون العديد من الخدمات التي يريدونها بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى عناء السفر للمكاتب والهيئات الحكومية ، وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المرور بوزارة الداخلية بالمملكة أعلنت أن التوقف عن منح أو تجديد رخصة القيادة لأي وافد ما لم تتحقق بعض الشروط التي سبق ذكرها في مقال سابق ، حيث تهدف السلطات السعودية إلى تطوير كافة المرافق والمؤسسات المختلفة ، والتطوير الشامل لكافة المجالات ، مواكبة لعصر التكنولوجيا الحديثة ، من خلال تحويل الخدمات الحكومية التقليدية إلى خدمات إلكترونية. .

كيفية تجديد رخصة القيادة عن طريق أبشر تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق رؤيتها 2030 ، والتي تهدف من خلالها إلى تطوير كافة المرافق والمؤسسات المختلفة ، وتطوير شامل لكافة المجالات ، مواكبة لعصر التكنولوجيا الحديثة ، من خلال تحويل الخدمات الحكومية التقليدية إلى خدمات إلكترونية. حرصاً على الوقت والجهد على المواطنين ، وتنتهي الإجراءات بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة ، ويشتمل موقع أبشر على العديد من الخدمات الإلكترونية ، بما يتجاوز عدد 250 خدمة منها تجديد تسجيل السيارة إنها واحدة من أكثر الخدمات شيوعًا بين المواطنين. أما خطوات تجديد رخصة القيادة فهي كالتالي: