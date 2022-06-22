كيفية تجديد رخصة القيادة 1443 والأوراق المستندات المطلوبة لتجديد الرخصة والشروط

كيفية تجديد رخصة القيادة في السعودية هذا الموضوع موضوع عام ومهم يشغل بال عدد كبير من المواطنين السعوديين الذين يمتلكون سيارات ، لذلك طورت إدارة المرور أكثر من طريقة يمكن من خلالها للمواطنين تجديد رخصة القيادة. استيفاء جميع الشروط والأحكام التي وضعتها إدارة المرور للحصول على الترخيص ، وقد طورت إدارة المرور هذه الطريقة الإلكترونية لتسهيل وتسهيل المواطنين من الازدحام والذهاب إلى الدوائر الحكومية للتقدم بطلب تجديد الرخصة ، حيث يمكنك الآن تجديد رخصة القيادة الخاصة بك من منزلك بخطوات بسيطة.

تجديد رخصة قيادة في السعودية من خلال منصة أبشر 1443

كما يمكنك بسهولة تجديد رخصة القيادة الخاصة بك إلكترونيًا من خلال بوابة أبشر ، حيث تعد منصة أبشر من أهم المنصات الحكومية التي يتوفر فيها عدد كبير جدًا من الخدمات. طريقة التجديد هي:

أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى البوابة أبشر الإلكترونية.

ثم اضغط على ايقونة الخدمات الالكترونية.

ثم اضغط على أيقونة الخدمات.

ستظهر أمامك مجموعة من الخدمات ، اضغط على أيقونة لتجديد رخصة القيادة.

ثم انقر فوق الترخيص.

ثم سيُطلب منك تحديد نوع الترخيص.

حدد عدد سنوات التجديد سواء كانت (2 ، 5 ، 10) سنوات.

ثم اضغط على أيقونة التالي.

قم بتأكيد طلب تجديد رخصة القيادة.

سيتم إرسال طلب التجديد على الفور.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة 1443

أثناء التقدم بطلب تجديد رخصة القيادة ، يجب عليك إحضار بعض الأوراق والمستندات ، وهي:

أصل وصورة من الهوية الوطنية.

عدد 2 صورة شخصية لمقدم الطلب.

تقديم رخصة قيادتك القديمة منتهية الصلاحية.

استمارة طلب تجديد الترخيص.

إيصال يثبت سداد رسوم تجديد رخصة القيادة وعدم وجود مخالفات.

شروط تجديد رخصة القيادة السعودية 1443

من أجل قبول طلب تجديد رخصة القيادة ، يجب استيفاء الشروط التي وضعتها إدارة المرور. الشروط كالتالي:

يجب على مقدم الطلب دفع جميع الرسوم المطلوبة لتجديد الترخيص.

دفع جميع المخالفات المرورية لرخصة القيادة منتهية الصلاحية.

يجب أن يكون المتقدم على قيد الحياة.

تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة.

رسوم تجديد رخصة القيادة 1443

من أجل قبول طلب تجديد رخصة القيادة ، يجب استيفاء جميع هذه الشروط السابقة ، ودفع الرسوم ، والرسوم هي:

رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة سنتين 80 ريال سعودي.

تجديد رخصة القيادة الخاصة بمبلغ 200 ريال سعودي لمدة 5 سنوات.

رسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات 400 ريال سعودي.

الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة في المملكة

من أجل تجديد رخصة القيادة ، يجب على مقدم الطلب الخضوع لسلسلة من الفحوصات الطبية للتأكد من صحته. هذه الفحوصات هي كما يلي:

فحص العين للتأكد من قوة الرؤية من خلال تحديد مستوى الرؤية.

تحليل الأدوية لاكتشاف ما إذا كان مقدم الطلب يتعاطى مواد مخدرة.

تحليل دم كامل لكشف حالته الصحية وما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة.

فحص أمراض المخ والأعصاب.

غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية

هناك عدد كبير من المواطنين السعوديين يتساءلون عن غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة ، حيث يجب تجديد رخصة القيادة خلال 180 يومًا قبل انتهاء الرخصة ، ويجب تجديد الرخصة خلال هذه المدة المسموح بها 60 يوماً ومن يتأخر عن هذه المدة يدفع غرامة وتقدر الغرامة بـ 100 ريال سعودي. أما الغرامة عن قيادة السيارة برخصة منتهية الصلاحية ، فيقدم نفسه بدفع غرامة تتراوح بين 300 ريال و 500 ريال سعودي.

رسوم الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة السعودية 1443

يجب أن يخضع طالب تجديد رخصة القيادة السعودية لفحص طبي يتم إجراؤه من قبل أحد المراكز الطبية المعتمدة التابعة لهيئة المرور ، وترسل نتيجة الفحص الطبي تلقائيًا إلى المرور. القيادة حوالي 80 ريال سعودي.