كيفية تجليد الكتب المدرسية 2022 ، يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالعمل على تجليد الكتب المدرسية الخاصة بأبنائهم الطلاب ويأتي ذلك من عدة جوانب وهي ترتيب الكتب المدرسية وإعطائها منظراً جمالياً والمحافظة عليها من التلف التمزيق ..الخ ، مما يعني أن هناك العديد من الاستعدادات التي يتم اعداد الطفل لاستقبال عامه الدراسي الجديد، تابعوا معنا للتعرف على الطريقة التي تمكنهم من تجليد الكتب .

ما هي عملية تجليد الكتاب

التجليد أو ما يسمى بتغليف الكتاب هو عملية تتكون من جمع كل صفحات الكتاب بين غلافين فوق الغلاف الأصلي للحفاظ على الكتاب من التلف، وخطر التمزق، وكذلك إعطاء الكتاب مظهرًا جذابًا، على وجه التحديد كتب الأطفال التي يمكن استخدامها في العديد من الأغلفة الملونة والمرسومة بألوان زاهية. العديد من الرسومات الكرتونية للفت انتباهه نحو الكتب، مع غرس شعور إيجابي في نفوسهم تجاه الدراسة. يمكن تجليد الكتب يدويًا واستخدام الآلات الحديثة والمتقدمة.

أنواع تجليد الكتب

من خلال البحث، وجد أن هناك طريقتين لربط الكتب. يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية

التجليد الفاخر عادة ما تستخدم الآلات الحديثة هذا النوع من التجليد، ويستخدم مواد مقواة ذات نوعية جيدة مثل الأقمشة والجلود والورق المقوى والبلاستيك.

التجليد المنتظم والذي يعتمد على استخدام مواد بسيطة وغير مكلفة مثل الورق أو الأغطية البلاستيكية المكتبية.

كيفية ربط الكتب المدرسية 2022

سنناقش من خلال الطرق العديدة التالية التي يمكن من خلالها ربط الكتب المدرسية بأسهل طريقة

طريقة سهلة لربط الكتاب

تعتبر هذه الطريقة من أسهل وأبسط الطرق التي يمكن الاعتماد عليها، حيث تتمثل في النقاط التالية

الأدوات المطلوبة لتجليد الكتب

الأدوات اللازمة لربط الكتب المدرسية هي كما يلي

ورق ملون.

صمغ.

مقص.

شريط لاصق شفاف.

خطوات ربط الكتاب

الطريقة السهلة لربط الكتب هي كما يلي

أحضر الأوراق الملونة التي تريد تغطية الكتب بها.

يجب أن يكون الورق المستخدم من الورق المقوى أو البلاستيك المكتبي.

قص تلك الورقة لحجم الكتاب بالنسب الصحيحة.

ضع وجهي الكتاب داخل الورقة.

استخدم الغراء أو الشريط اللاصق على جميع جوانب الكتاب بأكمله.

كيفية ربط الكتب بالكرتون

يمكن ربط الكتب بالكرتون من خلال الخطوات التالية المدرجة في الأسطر التالية

الأدوات المطلوبة لتجليد الكتب

الأدوات التي يجب توفيرها لتجليد الكتب بالكرتون هي كما يلي

ورق مقوى

شريط لاصق شفاف

مقص.

صمغ.

خطوات ربط الكتاب

الخطوات في النقاط التالية

اقسم الورق المقوى على حجم الكتاب.

قطع الكرتون بعد أخذ القياسات.

ضع الورق المقوى على جانبي الكتاب باستخدام الغراء أو بعض أجزاء من الشريط اللاصق الشفاف.

كيفية ربط الكتب بالقماش

يمكن إجراء عملية تجليد الكتب المدرسية من خلال القماش، وهو أحد أكثر الأدوات استخدامًا أثناء تجليد الكتب. يمكن استخدامه لربط الكتب من خلال النقاط التالية

الأدوات المطلوبة لتجليد الكتب

الأدوات المطلوبة لتجليد الكتب باستخدام الأقمشة هي كما يلي

قطع قماش ملونة.

مقص.

قلم.

ماكينة الخياطة.

خطوات ربط الكتاب

والخطوات هي كما يلي

تحديد حجم الكتاب الصحيح.

ضع القماش على الكتاب لتغطيته به.

الصق القماش بالكتاب بالغراء أو الشريط اللاصق.

يمكن حياكة الأقمشة معًا لصنع غلاف كتاب من القماش الخارجي.

مواد أخرى متنوعة للتجليد

المواد الأخرى التي يمكن من خلالها تجليد الكتب هي كما يلي

ورق هدايا.

الدانتيل القديم.

أكياس بلاستيكية ذات متانة جيدة.

أكياس ورق.

ورق الجدران.

نسيج الجينز.

ورقة الخريطة.

أقرب قرطاسية للتجليد في السعودية

أقرب قرطاسية “مكتبة” يمكن استخدامها في تجليد الكتب في المملكة العربية السعودية هي كما يلي

مكتبة الرشد

عناوين مكتبة الرشد ممثلة في الجدول التالي

العنوان رقم هاتف فرع الدائري الغربي 0555070459 فرع عثمان بن عفان 0500138192 فرع مكة المكرمة طريق الطائف 0500286429 فرع المدينة المنورة – أبي ذر الغفاري 0500327015 فرع جدة حي الجامعة 0500148965 فرع القصيم – بريدة 0500236732 فرع الدمام حي بن خلدون 0500159290

مكتبة جرير

عناوين مكتبة جرير كالتالي

مكتبة جرير بالرياض العنوان طريق المدينة المنورة – البادية – الرياض.

مكتبة جرير بجدة، العنوان شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز – حي الرحاب – جدة.

مكتبة جرير بالاحساء العنوان شارع عين نجم – الاحساء.

مكتبة جرير بالدمام العنوان طريق الخليج – دوار الصدفة – حي الزهور.

مكتبة جرير بالظهران العنوان طريق الأمير فيصل بن فهد – الظهران.

مكتبة جرير، العنوان مركز الحويلات – شارع الحويلات – الجبيل.

كيفية تجليد الكتب المدرسية 2022 ، يعرف تجليد الكتب بأنه العمل على إضافة غلاف خارجي على جانبي الكتاب المدرسي ، مما يساعد في حفظ الكتب من التمزق ، وتعطي الكتاب منظراً جمالياً مما تتيح للطالب نفسية مستعدة للقراءة والدارسة ، كما سردنا أقرب قرطاسية للتجليد في السعودية .