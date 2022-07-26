كيفية تحديث بياناتي في جدارة 1444 ، قد يسعى العديد من الأشخاص ممن يسكنون ويقيمون داخل المملكة العربية السعودية حول الترعف على كيفية تحديث بياناتي في جدارة 1444 من بيانات السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية عن طريق جدارة والذي عملت على اتاحته الوزارة التي تختص بالعمل داخل المملكة ، مما جعل آلاف المواطنين للاستفادة منه في المملكة العربية السعودية ، وذلك للحصول على العمل .

ما هو برنامج جدارة

برنامج جدارا هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. يساهم البرنامج في توفير فرص عمل للأفراد ومساعدة أصحاب العمل في الحصول على موظفين بناءً على المهارات والخبرات التي تنفرد بها كل فرد، حيث يمكن التسجيل من خلال برنامج جدارا عن طريق إدخال كافة البيانات والمعلومات المهنية بدقة للوظائف الحكومية التي معلن عنها.

كيف أقوم بتحديث بياناتي في Jadara 1444

يمكن للمواطن تحديث البيانات في برنامج جدارا من خلال الخطوات التالية

فتح رابط موقع برنامج جدارا.

تسجيل الدخول من خلال الوصول الموحد الوطني.

اكتب اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور بشكل صحيح.

املأ رمز التحقق المرئي.

اضغط على كلمة استمرار.

املأ جميع البيانات المطلوبة.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

أعد كتابة الرمز المرسل عن طريق رقم الهاتف.

انقر فوق متابعة.

تحديد خدمة تعديل البيانات لمقدم الطلب.

أجب على جميع الأسئلة في الموقع.

الإقرار بمصداقية البيانات المدخلة.

انقر فوق أيقونة حفظ.

خطوات التقديم عبر برنامج جدارا 1444

يتم تقديم طلبات الاستفادة من برامج جدارا من خلال النقاط التالية

تصفح موقع جدارا مباشرة.

اختر تسجيل الدخول من خلال الوصول الموحد الوطني.

اكتب جميع المعلومات والبيانات المطلوبة.

تحديد الوظيفة المناسبة لمقدم الطلب.

اقرأ الشروط المطلوبة عبر الموقع.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة للتقديم.

انقر فوق زر إرسال الطلب.

شروط التقديم لبرنامج الاستحقاق

يجب استيفاء النقاط التالية عند التقدم للوظائف عبر برنامج جدارا

يتم تقديم الطلبات خلال الفترة المحددة لتلقي الطلبات.

اختيار الوظيفة بما يتماشى مع الوثائق الرسمية لمقدم الطلب.

الجنسية السعودية لمقدم الطلب.

تأكد من صحة البيانات المدخلة للموقع.

مطلوب درجة البكالوريوس أو أعلى.

ألا يكون المتقدم موظفًا في أحد القطاعات.

تأكد من تحميل جميع المستندات المطلوبة.

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب خاص على منصة جدارا.

رابط تحديث بيانات برنامج جدارا

يتم تحديث بيانات المواطن من خلال برنامج جدارا الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق الدخول مباشرة “” واتباع التعليمات والتعليمات المطلوبة وتعبئة البيانات بدقة وفق الأوراق الرسمية لمقدم الطلب.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية تحديث بياناتي في جدارة 1444 ، و رابط تحديث بيانات برنامج جدارا ، و شروط التقديم لبرنامج الاستحقاق ، خطوات التقديم عبر برنامج جدارا 1444 ، ما هو برنامج جدارة .