كيفية تحديث بيانات الجواز للمقيمين 2022 ، يعتبر من الأمور التي تهمل الكثير من الأشخاص الذين يعيشون داخل المملكة العربية السعودية ، حول التعرف على كيفية تحديث بيانات الجواز للمقيمين 2022 ، مما انه من المعروف أن هذه وسيلة مهمة لتجنب الأفراد المقيمين في حال التعرض الى أي قضية قانونية قد يتعرضون لها من قبل وزارة الداخلية في المملكة ، تابعوا معنا .

تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين

تعد خدمة تحديث بيانات جوازات السفر للمقيمين في المملكة من الخدمات المهمة التي تقدمها إدارة الجوازات بوزارة الداخلية السعودية، وتهدف الخدمة بشكل أساسي إلى تجنيب الأفراد المقيمين في المملكة أي مساءلة قانونية في الحالات التي تختلف فيها البيانات الواردة في جواز السفر عن بياناتهم في وزارة الداخلية السعودية، ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، أو بالذهاب إلى المديرية العامة للجوازات في المملكة بعد حجز موعد إلكتروني.، وخطوات ذلك واضحة فيما يلي.

كيفية تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين 2022

توضح الخطوات التالية كيفية تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين 2022

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

تسجيل الدخول إلى أبشر للأفراد.

اختر خدماتي، ثم اضغط على قطاع الجوازات.

اختر خدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين.

ابدأ في استخدام الخدمة من خلال النقر على أيقونة “البدء”.

تحديد حالة مقدم الطلب سواء كان معالاً أو مكفولاً.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة وهي كالتالي اسم الوصول. رقم جواز السفر. يوم الاصدار. تاريخ إنتهاء الصلاحية. رمز التحقق المرئي.

وافق على الشروط والأحكام، ثم انقر فوق تأكيد.

خطوات تحديث بيانات جواز السفر عبر أبشر

يمكن للمقيمين في المملكة تحديث بيانات جوازات سفرهم من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة منصة أبشر الإلكترونية.

اختر أبشر للأفراد وقم بتسجيل الدخول إلى المنصة.

انقر فوق علامة التبويب “خدماتي”.

الدخول في قطاع الجوازات.

انقر فوق “تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين”.

انقر فوق البدء باستخدام رمز الخدمة.

تحديد ما إذا كان مقدم الطلب مدعومًا أم معالًا.

أدخل البيانات اللازمة لإكمال الطلب وهي اسم الوصول. رقم جواز السفر. تاريخ اصدار جواز السفر. تاريخ انتهاء الجواز. رمز التحقق المرئي.

إقرار بقبول الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة “تأكيد” لإرسال البيانات.

تحديث جواز السفر للمقيمين في الجوازات

يمكن للمقيمين تحديث بيانات جواز السفر من خلال زيارة مقر الإدارة العامة للجوازات في المملكة، بعد حجز موعد عبر الإنترنت عبر منصة أبشر على النحو التالي

انتقل مباشرة إلى منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية.

انقر فوق علامة التبويب أبشر الأفراد، ثم قم بتسجيل الدخول إلى المستخدم.

قم بتسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على قائمة جوازات السفر.

أدخل البيانات اللازمة لحجز الموعد وهي رقم بطاقة الإقامة. نوع التقويم. تاريخ الولادة. رمز التحقق.

تحقق من البيانات، ثم أدخل خدمة حجز المواعيد.

انقر على “حجز موعد جديد”.

أدخل بيانات الموعد المراد حجزه، وهي نوع الخدمة. المنطقة أو الحي الذي ينتمي إليه المستفيد. عدد العمليات المراد إكمالها.

انقر فوق “التالي”.

اختيار المكتب أو القسم المناسب.

اختر التاريخ المراد حجزه.

تحقق من البيانات، ثم قم بتأكيد تاريخ الحجز.

اذهب إلى جوازات السفر في الوقت المحدد.

املأ نموذج تحديث جواز السفر.

تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين خارج المملكة العربية السعودية

وبحسب المديرية العامة للجوازات، لا يمكن الاستفادة من خدمة نقل بيانات جواز السفر في حالة تواجد المستفيد خارج المملكة. كيفية تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين 2022 إذا كان المقيم خارج المملكة من أجل تمديد الإقامة والتأشيرة، وما إذا كان التجديد ممكنًا دون تحديث بيانات جواز السفر.

شروط تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين

وضعت المديرية العامة للجوازات عدة شروط لاستفادة الأفراد من خدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين، وهي الشروط التالية

وجود حساب نشط للمستفيد عبر أبشر للخدمات الإلكترونية.

تسجيل المستفيد على العنوان الوطني.

دفع رسوم المخالفات المرورية إن وجدت.

دفع الرسوم المطلوبة لتجديد جواز السفر.

تواجد المستخدم في المملكة العربية السعودية عند أداء الخدمة.

وجود بصمة وصورة لمقدم الطلب.

إذا كان مقدم الطلب أقل من 21 عامًا، فيجب عليه الحصول على موافقة ولي الأمر.

يمكن للوالدين تجديد جوازات سفر أطفالهم إذا كانوا يبلغون من العمر 21 عامًا أو أقل.

رسوم تحديث بيانات جواز السفر

أوضحت إدارة الجوازات السعودية المعلومات المتعلقة برسوم خدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين. وبحسب المديرية، فهي خدمة مجانية لا تتطلب دفع أي رسوم، بينما تتطلب خدمة تجديد جواز السفر دفع الرسوم التالية

تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات يتطلب دفع 300 ريال سعودي.

تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات يتطلب دفع 600 ريال سعودي.

نموذج تحديث بيانات جواز السفر

استمارة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين هي الاستمارة التي تمكن الأفراد من نقل البيانات القديمة الموجودة في الجواز القديم إلى آخر جديد، من خلال تعبئة استمارة المقيم بالبيانات المطلوبة ومن ثم تقديمها إلى وزارة الداخلية. تتطلب بيانات جواز السفر للمقيمين تعبئة البيانات التالية

البيانات الشخصية لمقدم الطلب وهي الاسم الاول. اسم العائلة. اسم الاب. اسم جده. بلد الميلاد تاريخ الولادة. جنسية.

البيانات التي يجب على مقدم الطلب تعديلها وهي عنوان وبيانات صاحب العمل. اسم العمل الذي ينتمي إليه. معلومات الكفيل. رقم هاتف.

إقرار بصحة البيانات المدخلة.

رابط تحديث بيانات جواز السفر

يمكن تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين من خلال الرابط، عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، ثم اتباع الخطوات المناسبة للاستفادة من خدمة تحديث بيانات جواز السفر، وفقًا للشروط والأحكام التي تحددها وزارة الداخلية.

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة اهم المعلومات حول كيفية تحديث بيانات الجواز للمقيمين 2022 ،ورابط تحديث بيانات جواز السفر و تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين خارج المملكة العربية السعودية .