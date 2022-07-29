كيفية تحديث توكلنا الاصدار الجديد 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل المقيمين والساكنين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على كيفية تحديث توكلنا الاصدار الجديد 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل المواطنين حولها داخل المملكة السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، حتى يتمكنوا من تفعيل بيانات منصة مدرستي والاستفسارات حول بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم، والحصول على العديد من الخدمات الالكترونية ، تابعوا معنا .

ما هو برنامج الثقة لدينا

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برنامج “توكلنا” الذي يعمل على الهاتف المحمول والكمبيوتر في عام 2022، والتطبيق المتخصص في إدارة عمليات التصاريح الأمنية إلكترونياً للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لمواجهة وباء كورونا المستجد أثناء فترات حظر التجوال في المملكة العربية السعودية، ونجح التطبيق في الحد من انتشار الوباء في المملكة بتخصيص وقت محدد بـ 4 ساعات خلال أسبوع واحد لكل فرد في المملكة للقيام بالتسوق والطعام خلال فترة الوباء و لإصدار عقوبات بحق المخالفين. كورونا لخدمات الكترونية متعددة مثل الهوية الالكترونية والاستخدامات المتعددة في نظام مدرستي ونظام نور.

كيف قامت توكلنا بتحديث الإصدار الجديد 1444

يتوفر للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لتحديث الإصدار الجديد من توكلنا باتباع الخطوات التالية

ابحث عن أحدث إصدار من تطبيق Tawakkalna على Play Store لنظام Android ومتجر App Store لأجهزة iPhone.

حمل تطبيق “توكلنا” اخر اصدار للاندرويد.

حمل تطبيق “توكلنا” على الايفون.

انقر فوق تحديث بعد الانتهاء من عملية التنزيل.

شاهد التحديث الجديد وآخر إصدار من توكلنا والمميزات والخدمات الإضافية في التطبيق.

تحديث ثقتنا محصنة

يتيح تطبيق ثقتنا بالعمل على الجوال والكمبيوتر تحديث الحالة الصحية للعملاء والمواطنين من خلال خدمة الجوازات الصحية، والتي من خلالها تضاف الجرعات التي يأخذها المواطن للوقاية من فيروس كورونا. حجز مواعيد التطعيم إلكترونياً في حال كان مقدم الطلب مؤهلا لطلب الحجز واستيفاء شروط تلقي التطعيم. يمكن للجهات الحكومية أو الجهات المعنية التعرف على الحالة الصحية للعميل من خلال نظام ألوان “توكلنا” على النحو التالي

يعني اللون الأخضر أن الفرد لم يثبت إصابته بالفيروس.

اللون البني يعني إصابة الفرد بفيروس كورونا.

يتعلق اللون البرتقالي بالتواصل مع الأفراد الذين يجب عليهم الالتزام بالحجر المنزلي.

اللون الأصفر للأشخاص المخالطين المسموح لهم بالذهاب إلى عملهم ووظائفهم مع مراعاة إجراءات السلامة الاحترازية.

تحديث ثقتنا بعد التطعيم

أفادت وزارة الصحة السعودية، بظهور حالة واضحة في تحديث ثقتنا بعد التطعيم بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المراد كبح تفشي وباء كورونا في المملكة العربية السعودية. كما سمحت للأفراد بتحديث وضع ثقتنا بعد التطعيم خارج المملكة، وأصدرت وزارة الصحة السعودية قرارًا في 10 أكتوبر 2022 م يقضي بأنه اعتبارًا من 10 أكتوبر لا يعاني الشخص المتعافي من أي حالة صحية في التطبيق. ثقتنا مرة واحدة وإلى الأبد.

حمل تطبيق “توكلنا” الجديد لحساب أبشر

بعد التعرف على تطبيق “توكلنا“، يمكن للأفراد في المملكة العربية السعودية تنزيل تطبيق “توكلنا” الجديد باتباع الخطوات التالية

قم بتنزيل تطبيق “توكلنا” على الهاتف المحمول بنظام Android.

حمل تطبيق “توكلنا” على الهاتف المحمول بنظام iOS.

انقر فوق تسجيل جديد كما هو موضح في الشكل أدناه.

افتح تطبيق توكلنا.

أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في المملكة.

اكتب تاريخ ميلاد الفرد باليوم والشهر والسنة كما هو موضح في الشكل أدناه.

وافق على الشروط والأحكام.

انقر فوق {التالي.

أدخل رمز المصادقة المرسل إلى رقم الجوال المسجل في أبشر.

حدد كلمة المرور لتطبيق “توكلنا” واضغط على “التالي” كما هو موضح بالشكل أدناه.

تحديد عنوان إقامة العميل عبر خرائط جوجل.

قم بتأكيد العنوان بدقة واضغط على موافق.

يظهر اسماء المعالين ومن ثم يختار المعالين والمكفولين في نفس الاقامة من قائمة المعالين وتسجيل الدخول في توكلنا.

تحديث Huawei Trust

يمكن للعملاء الذين يعملون على هواتف Huawei المحظورة من متجر Google Play و Play Store تنزيل Huawei Trust Update باتباع الخطوات التالية

دخول متجر AppGaller لهواتف Huawei “”.

حمل تطبيق Huawei “Tawakkalna”.

قم بإنهاء التنزيل وانقر لتحديث الإصدار الحالي، إذا كان متاحًا.

قم بتنزيل التحديث الجديد وأكمل تحديث Huawei Trust.

حل مشكلة ثقتنا

واجه بعض الأفراد الكثير من المشاكل في تحديث ثقتنا الجديدة، وقدم العديد من المستخدمين عدة نصائح للتخلص من هذه المشكلات، كان أبرزها ما يلي

لحل مشكلة تسجيل الدخول، وثقنا في حذف التطبيق وإعادة تنزيل تطبيق “توكلنا” مرة أخرى.

حل مشكلة الموقع لقد وثقنا بنا من خلال منح الأذونات اللازمة للوصول إلى الموقع الجغرافي للفرد عبر إعدادات الهاتف المحمول.

حل مشكلة بيانات ثقتنا عن طريق حذف بيانات التطبيق والتأكد من عدم تشغيل برامج vpn على الهاتف المحمول.

خدمات تطبيق توكلنا

يقدم تطبيق توكلنا العديد من الخدمات للأفراد والمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي

خدمة ة الحالة الصحية للأفراد حسب نظام الألوان المذكور سابقاً.

خدمات تسجيل الزوار في التطبيق عن طريق تسجيل حساب جديد وإعادة تعيين كلمة المرور في حالة النسيان.

خدمة لإظهار نتائج اختبار قياس في تطبيق توكلنا للطلاب والخريجين الجدد.

خدمات الهوية الرقمية للأفراد في المملكة العربية السعودية.

خدمات لقاح كورونا.

ة بيانات الوكالة.

ة بيانات الأدوات.

خدمة تحديد رقم الهاتف المحمول.

العنوان الوطني وجواز السفر الصحي.

عرض المحفظة الرقمية والمخالفات العامة.

خدمة عرض مواعيد الأحوال المدنية والحالة وخدمة العمرة.

الاطلاع على مواعيد ة الجهات القضائية وتقديم تصاريح العمرة.

عرض المخالفات العامة وخدمة فحص كورونا.

خدمات الحالة المدرسية للأطفال.

خدمات إنشاء المجتمعات ورعاية المعالين.

رقم ثقتنا

يمكن للأفراد التواصل مع توكلنا لخدمة العملاء والأفراد عن طريق الاتصال على الرقم 800128999، وسيقوم موظف خدمة العملاء بالرد على جميع الاستفسارات وتلقي الشكاوى المتعلقة بعمل تطبيق الهاتف المحمول.

رابط تحديث توكلنا الإصدار الجديد 1444

يمكن للأفراد والمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية تحديث تطبيق Tawakkalna من خلال الرابط الخاص بتحديث أحدث إصدار من Tawakkalna لنظام Android “” والرابط الخاص بتحديث Tawakkalna بأحدث إصدار لـ iPhone “” ورابط تحديث Tawakkalna الأحدث. إصدار “هواوي” بسهولة ويسر.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية تحديث توكلنا الاصدار الجديد 1444 ، و رابط تحديث توكلنا الإصدار الجديد 1444 ، و خدمات تطبيق توكلنا ، تحميل تطبيق “توكلنا” الجديد لحساب أبشر .