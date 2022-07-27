كيفية تحديث منصة مدرستي التعليمية 1444 التحديث الجديد ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف على كيفية تحديث منصة مدرستي التعليمية 1444 التحديث الجديد ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب حولها داخل المملكة العربية السعودية، في السنوات السابقة بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، منصة مدرستي للطلاب ، تابعوا معنا .

منصة مدرستي

هو نظام إدارة للتعليم عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، يوفر للطلاب المنتسبين إليه العديد من أدوات التعلم الإلكتروني، بحيث يعمل على تحقيق أقصى قدر من التوافق بين الطالب ونظام التعليم عن بعد، من خلال المناهج التعليمية التي تقدمها منصة تدعم المعرفة والقيم وترفع المهارات. أن يكون الطلاب والطالبات متوافقين مع المحتوى الرقمي الذي سيواجهه الطالب في الحاضر والمستقبل.

كيفية تحديث منصة مدرستي 1444 التحديث الجديد

تم إطلاق تحديث منصة مدرستي بهدف حل المشكلات التي واجهها المستخدمون مؤخرًا أثناء عملية الوصول إلى المنصة، ويمكن تحديث المنصة باتباع الخطوات التالية

الوصول المباشر إلى منصة العودة إلى المدرسة.

انقر فوق تسجيل جديد في الزاوية اليسرى.

أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة للطالب أو المعلم كما هو موضح بالصورة.

أدخل رقم الهاتف المحمول ورمز التحقق واضغط على تحقق.

يتلقى مقدم الطلب رمز التحقق على رقم الهاتف المحمول ويجب إدخاله بشكل صحيح في الجزء المخصص كما في الشكل أدناه.

اضغط على تحقق وانتقل لتأكيد الحساب كما في الصورة.

انقر فوق تسجيل الدخول للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور لمنصة مدرستي في التحديث الجديد.

تحديث منصة مدرستنا 1444

يمكن للطلاب والمعلمين تحديث منصة توكلنا مدرستي لتسجيل الدخول عن طريق البريد الإلكتروني وكلمة المرور باتباع الخطوات التالية

حمل تطبيق “توكلنا” على هاتف أندرويد.

قم بتنزيل تطبيق “توكلنا” على أجهزة iPhone.

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Tawakkalna باستخدام رقم الهوية ورقم الهاتف المحمول الخاص بك.

انقر فوق خدماتي من قائمة الأوامر الرئيسية في ثقتنا وانتقل إلى بيانات النظام الأساسي لمدرستي.

حدد المستخدم الذي تريد إرسال بياناته، كما هو موضح في الشكل.

انقر فوق إرسال كلمة المرور بعد تسجيل اسم المستخدم.

يتلقى الطالب كلمة المرور المؤقتة لحساب مدرستي عن طريق إرسال رسالة إلى رقم الهاتف المحمول.

انتقل إلى منصة “مدرستي”.

انقر فوق تسجيل الدخول في أعلى الصفحة كما هو موضح بالشكل أدناه

اختر تسجيل الدخول ببيانات Microsoft المستخرجة من تطبيق Tawakkalna السابق.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلة برسالة إلى جوال العميل.

انقر فوق تسجيل الدخول، وقم بتأكيد كلمة المرور، وقم بإجراء عملية المصادقة على الحساب، وقم بتحديث حساب توكلنا برقم الهاتف والبريد الإلكتروني بنجاح.

تحديث التطبيق المحمول مدرستي التعليمية

أصبح تحديث تطبيق مدرستي متاحًا لكل من أجهزة آيفون وأندرويد في المتاجر الرسمية المخصصة لكل نظام، حيث يمكن تنزيل تحديث تطبيق منصة مدرستي الجديد لهواتف أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي “”، أو يمكن تحميله. يمكن الحصول عليها لهواتف iPhone من متجر Apple عبر الرابط “”.

رابط لتحديث منصة مدرستي الجديدة backtoschool.sa

يُسمح للطلاب والمعلمين في المملكة العربية السعودية بالوصول إلى رابط تحديث منصة “مدرستي”، وإدخال بيانات الهوية أو رقم الإقامة ورقم الهاتف المحمول، واتباع خطوات التحقق وتأكيد الحساب لاستكشاف آخر تحديث لمدرستي منصة على الإنترنت.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية تحديث منصة مدرستي التعليمية 1444 التحديث الجديد ، و رابط لتحديث منصة مدرستي الجديدة backtoschool.sa ، و كيفية تحديث منصة مدرستنا 1444 .