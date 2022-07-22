كيفية تحليل النتائج للمرحلة الابتدائية 1444 ، يسعى الكثير من اولياء الامور من الأباء والأمهات حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من معرفة تحليل النتائج للمرحلة الابتدائية للطلاب من ابنائهم عبر إستخدام نظام نور داخل المملكة العربية السعودية وتكون عملية البحث للتعرف على كيفية تحليل النتائج للمرحلة الابتدائية 1444 ، سنشرح لكم اهم المعلومات عبر السطور التالية ، تابعوا معنا .

برنامج تحليل النتائج للمرحلة الابتدائية 1444

يعد برنامج تحليل نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية من الأدوات الإلكترونية المهمة التي أتاحت للمعلم إمكانية تحليل وة النتائج النهائية التي حصل عليها الطالب في مراحل التعليم المختلفة. بشكل عام يمكن للمدرس (بناءً على هذه النتائج) قراءة الحالة التعليمية للطالب، وتحديد نقاط القوة والضعف في المواد والدورات المختلفة، لبناء تقييم أولي لحالة الطالب بناءً على مستوى الدرجات التي حصل عليها في الاختبارات .

جدير بالذكر أن هذا البرنامج متاح للاستخدام من خلال منصة نور التعليمية بعدد من الخطوات المهمة، وقد ساهم بشكل كبير في تسهيل الوصول إلى تحليل منطقي لأداء الطالب على مستوى مادة أو مقرر أو على مستوى مستوى العام الدراسي في مختلف مواد الفصل، كما قدمت خدمة للتواصل مع ولي أمر الطالب لتسليط الضوء على مستوى تحليل اختبارات الطالب، من أجل اتخاذ خطوات بناءة والقدرة على المساهمة في المساعدة في إعادة تقييم أداء الطالب بالشكل الأمثل إذا كانت هناك حاجة لذلك. من حصل على أعلى الدرجات في جميع الصفوف وعلى مستوى المدرسة ككل، يعد من البرامج المهمة التي ساهمت في اختصار الكثير من الوقت والجهد للمعلمين، والتي سنشرحها في الفقرات التالية من مقالتنا .

طريقة تحليل النتائج للمرحلة الابتدائية 1444

طريقة تحليل نتائج المرحلة الابتدائية تتم من خلال ملفات اكسل التي يوفرها نظام نور التعليمي للطالب خلال مرحلة التعليم، حيث يقوم المعلم باسترجاع هذه الملفات من نظام نور التعليمي، ليتم وضعها في برنامج تحليل النتائج. التي تتعامل مع هذه العملية، مع عدد من الخيارات المتاحة. وتتمثل المهمة في طباعة نتائج التحليل وخيارات أخرى تضمن للمعلم وقائد المدرسة وولي الأمر أن يتعرفوا على نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية. تبدأ عملية تحليل النتائج بالخطوات التالية

المرحلة الأولى رفع نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية وهي المرحلة الأولى التي سيعمل عليها المعلم لتحليل النتائج، وتبدأ بالخطوات التالية الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني مباشرة. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للمدرس، ثم نفذ إجراءات تسجيل الدخول من خلال منصة نور التعليمية. انقر على خيار “التقارير” الموجود في القائمة اليمنى. انقر فوق علامة التبويب (التقارير الأخرى)، ثم اختر علامة التبويب (الإخطار الأكاديمي). اعرض النافذة التي تحتوي على نتيجة الطالب وتقديراته. قم بتنزيل ملفات النتائج بتنسيق Excel على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمدرس.

المرحلة الثانية وهي مرحلة العمل على برنامج تحليل النتائج للمرحلة الابتدائية يجري العمل على هذه المرحلة من خلال عدد من الخطوات المهمة وهي كالآتي

الدخول في برنامج تحليل نتائج الطلاب بشكل رسمي ومباشر.

تحديد المرحلة التعليمية التي يعمل عليها المعلم من القائمة المنبثقة، وفي هذه الحالة نختار أيقونة (ابتدائي).

تحديد نوع التقرير الذي يريده المعلم من خلال القائمة التالية فترة الإخطار. إشعار نهاية المدة. مستوى الطلاب حسب المادة التجميعية. مستوى الطلاب حسب الموضوع، مفصل. مستوى الطلاب حسب المواد الدراسية لفترات ونهاية الفصل الدراسي.

قم بتحميل ملفات Excel التي قام المعلم بتنزيلها مع التقرير المراد الحصول عليه.

انقر فوق علامة التبويب “بدء التحليل”.

قم بتنزيل ملف التقرير على جهاز الكمبيوتر الخاص بمعلم المدرسة الابتدائية.

يمكن للمدرس طباعة تقرير نتائج الطالب إذا رغب في ذلك.

طريقة رصد الدرجات في نظام نور للمرحلة الابتدائية 1444

يمكن للمعلمين العمل على مراقبة درجات الطلاب في المرحلة الابتدائية لمتابعة نقاط الضعف والقوة لديهم، وذلك بعد اتباع عدد من الخطوات الإلكترونية التي تبدأ بما يلي

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للمعلم مباشرة من خلال منصة نظام نور التعليمي “”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للمدرس، ورمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.

اتبع إجراءات تسجيل دخول المعلم على منصة نور التعليمية، بالضغط على خيار (تسجيل الدخول).

انقر فوق خيار “الاختبارات” الموجود في القائمة الرئيسية.

انقر فوق علامة التبويب (Enter Grades) الموجودة في خيارات الصفحة.

اكتب وأدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لكل منها وفق الآتي حدد الجنس ذكر / أنثى. تحديد النظام المدرسي. حدد الفصل الذي تريد مراقبة درجاته. حدد المادة. اكتب فترة إدخال البيانات.

انقر فوق علامة التبويب (بحث).

إدخال تقديرات الطلاب في الحقول المخصصة لكل مقرر.

انقر فوق أيقونة (حفظ) بعد الانتهاء من مراقبة درجات الطلاب.

كيفية مراقبة درجات الطلاب في نظام نور للمناهج

وفرت منصة نور التعليمية للمعلم القدرة على مراقبة درجات الطلاب في نظام المقرر، وتحليلها باتباع عدد من الخطوات الإلكترونية التي جاءت على النحو التالي

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للمعلم مباشرة من خلال منصة نظام نور التعليمي “”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للمدرس، ورمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.

اتبع إجراءات تسجيل دخول المعلم على منصة نور التعليمية، بالضغط على خيار (تسجيل الدخول).

انقر فوق خيار “الاختبارات” الموجود في القائمة الرئيسية.

اضغط على الخدمة (أدخل الدرجات).

القيام بعملية إدخال البيانات المطلوبة وأبرزها تحديد الفصل الدراسي وفترة إدخال البيانات.

انقر فوق علامة التبويب (بحث).

متابعة عملية إدخال الطالب للصفوف في التعليم الابتدائي.

انقر فوق خيار “حفظ”.

كيفية إغلاق نتائج المرحلة الابتدائية من خلال نظام نور

خطوة إغلاق الدرجات هي الخطوة الأخيرة التي يقوم بها قائد المدرسة بعد ة تحليل نتائج المرحلة الابتدائية بعد تها واعتمادها من قبل المعلمين. تتم عملية إغلاق الدرجات من خلال الخطوات التالية

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة نور التعليمية مباشرة “”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لمدير المدرسة، وانقر فوق علامة التبويب “تسجيل الدخول”.

انتقل إلى خيار (المهارات) لرؤية مجموعة المهارات التي لم تتم مراقبتها.

انقر فوق علامة التبويب (الفئات التي لا تتم مراقبة مهاراتها) واعرض نتائجها.

تأكد من مراقبة درجات جميع الدرجات للمرحلة.

انتقل إلى علامة التبويب “التقارير”.

انقر فوق علامة التبويب (تقارير النتائج).

انقر فوق الخيار (حدد الطلاب الذين لم تحصل على تقدير لهم).

أدخل البيانات في الحقول المطلوبة واختر الخدمة (المواد غير الخاضعة للمراقبة).

انقر على خيار “عرض” من خيارات الموقع.

ة المعلومات مرة أخرى للتأكد من عدم وجود مواد غير ملحوظة في الفترتين الأولى والثانية من المواسم المختلفة.

انتقل من خلال رمز (الاختبارات).

انتقل إلى الصفحة الرئيسية لعلامة التبويب الاختبارات.

انقر فوق خيار “إغلاق الدرجات”.

اضغط على خيار (إغلاق إدخال الدرجات لكل فصل دراسي).

انتقل إلى علامة التبويب (المهارات) لإنهاء نتائج الطلاب.

انقر فوق خيار “الموافقة على تقييم الطالب”.

تحديد الفصل والقسم والفصل ثم البحث عنه.

رابط لتحليل النتائج للمدرسة الابتدائية 1444

يمكن للمعلمين الذين يزورون موقعنا في المملكة العربية السعودية الدخول على الرابط الرسمي لتحليل نتائج مراحل التعليم في مدارس المملكة حتى يتمكن المعلم من اتباع الخطوات التي ذكرناها في الفقرات السابقة مع شرح طريقة تحليل نتائج المرحلة الابتدائية لاعتماد تحليل نتائج أي من الطلاب في أي من مراحل التعليم المعروفة في المؤسسات التعليمية السعودية.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية تحليل النتائج للمرحلة الابتدائية 1444 ، و كيفية إغلاق نتائج المرحلة الابتدائية من خلال نظام نور ، و طريقة رصد الدرجات في نظام نور للمرحلة الابتدائية 1444 ، و كيفية مراقبة درجات الطلاب في نظام نور للمناهج .