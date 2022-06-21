كيفية تحويل الراتب من بنك لبنك مع وجود قرض

تساءل الكثير عن كيفية تحويل الراتب من بنك إلى بنك بقرض ، فهذه الخدمة من الخدمات الجديدة التي يجهل الكثيرون خطوات تنفيذها ، ولها شروط محددة يجب معرفتها قبل القيام بذلك.

كيفية تحويل الراتب من بنك لآخر بقرض

في الواقع يستحيل على أي موظف تحويل راتبه من بنك لآخر إذا كان هناك قرض لم يتم دفعه بالكامل ، حيث أن راتب الموظف هو ضمان للبنك بأن العميل سيدفع جميع أقساط القرض ، و قد تكون محاولة الموظف تحويل الراتب من بنك لآخر محاولة لإهدار حق البنك ، ويعتبرها البنك محاولة للاحتيال والاحتيال والتهرب من سداد البنك. لا يجوز هذا إلا إذا تم سداد القرض بالكامل.

يمكن لأي عميل ، فور انتهاء جميع أقساط القرض ، تحويل الراتب من بنك إلى آخر في أي وقت مناسب من الأسبوع ، حيث كان من الممكن القيام بذلك من خلال أي جهاز صرف خاص بالبنك المحول ، آلية الراتب ، ولكن يشترط التأكد من عدم وجود التزام مالي على العميل ، إذا تم تأكيد ذلك ، يمكن للعميل اتباع الخطوات التالية لإكمال عملية التحويل:

في البداية ، يتعين على العميل الذهاب إلى أقرب جهاز صراف آلي تابع للبنك الذي يتم تحويل راتب العميل إليه.

الآن يتعين على العميل إدخال بطاقته الائتمانية في المكان المخصص على ماكينة الصرف الآلي.

يُطلب من العميل كتابة كلمة مرور بطاقة الائتمان.

بعد ذلك ، انقر فوق خيار الإيداع.

سجل المبلغ الذي ترغب في إيداعه.

انتظر لحظة حتى يتم إعلامك بإتمام العملية بنجاح.

أخرج البطاقة من مكانها في الصراف الآلي.

وتجدر الإشارة إلى أن المدة المسموح بها لتحويل الراتب من بنك إلى آخر هي خمسة أيام عمل ، فبمجرد انتهاء الخمسة أيام يتم إرجاع المبلغ في حالة عدم قيام العميل بسحبه.

شروط تحويل الراتب من بنك إلى بنك آخر

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الشروط التي تم طرحها من قبل اللجنة المصرفية في المملكة العربية السعودية ، حيث اشترطت اللجنة أن يلتزم العميل بكل شرط تم طرحه حتى يتمكن العميل من تحويل الراتب من أحد البنوك. إلى أحد البنوك وهي كالتالي: