كيفية ترتيب الشرائح للمنقولين خارجيا عبر نظام نور 1444 ، نتيجة التسائلات التي ظهرت خلال الأيام الاخيرة حول التعرف على اسماء المنقولين وزارة التعليم 1444 الخارجي ، وتسائل البعض حول كيفية ترتيب الشرائح للمنقولين خارجيا عبر نظام نور 1444 بالخطوات داخل المملكة العربية السعودية ، مما دفع الوزارة المتعلقة بالتربية والتعليم الى التوضيح كيفية ترتيب الشرائح للمنقولين خارجيا في النقل الخارجي 1444 ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك عبر التالي .

حركة النقل الخارجي 1444

تعتبر حركة النقل الخارجي ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من خلال تسجيل الدخول عبر نظام نور التعليمي، حيث تتيح للمعلمين والمعلمين الدخول وتعديل الرغبات والشرائح بعدة خطوات بسيطة، والتي بدأت في 24 يوليو 2022 موعد الإعلان عن استلام طلبات النقل الخارجي في السعودية.

كيفية ترتيب الشرائح للتحويلات الخارجية

يتم ترتيب الشرائح في حركة النقل الخارجي من خلال الخطوات التالية

الانتقال من خلال نظام نور التعليمي “”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى حساب المعلم.

اختر علامة التبويب شؤون المعلمين.

انقر فوق خدمة طلبات النقل الخارجية.

الفرار لتعديل الطلبات.

تعديل رغبات الإدخال من خلال استخدام السهم.

النقر فوق حفظ حفظ.

انقر فوق كلمة تحرير لتعديل ترتيب الشرائح مرة أخرى ثم احفظ العملية.

موعد صدور نتائج حركة النقل الخارجي 1444

أفادت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحويل الخارجي للمعلمين والمعلمات في 25 يوليو 2022، حيث أتاحت خدمة الاستعلام عن النتائج من خلال تسجيل الدخول من خلال حساب المعلم على الموقع. نظام نور التعليمي الإلكتروني.

الاستعلام عن نتائج التحويل الخارجي 1444

يتم الاستعلام عن نتائج الحوالات الخارجية من خلال النقاط التالية

الدخول عبر رابط نظام نور التعليمي “”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب المعلم عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على خيار خدمات شؤون المعلمين.

حدد الخدمة للاستعلام عن النقل الخارجي من الخدمات المدرجة.

سيتم رفض جميع نتائج الاستعلام أو قبولها.

رابط ترتيب الشرائح في حركة النقل الخارجية

يتم ترتيب الشرائح في حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات من خلال الذهاب إلى نظام نور التعليمي مباشرة “” حيث يوفر النظام العديد من الخدمات التي تساعد المعلمين في تطبيق وتسجيل حركات النقل الداخلي والخارجي.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية ترتيب الشرائح للمنقولين خارجيا عبر نظام نور 1444 ، و رابط ترتيب الشرائح في حركة النقل الخارجية ، و موعد صدور نتائج حركة النقل الخارجي 1444 ، و الاستعلام عن نتائج التحويل الخارجي 1444 .