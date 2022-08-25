كيفية تسجيل الدخول في بنك المعرفة المصري، يوفر مصرف المعرفة المصري، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني، مجموعة كبيرة من مصادر البيانات المعرفية والتعليمية والدراسات الموثقة من أكبر دور النشر على مستوى العالم العربي، والتي تتوافق مع كل المراحل العمرية والتعليمية باللغتين العربية والإنجليزية.

كيفية تسجيل الدخول إلى بنك المعرفة المصري

من السهل تسجيل الدخول إلى بنك المعرفة المصري باتباع بعض الخطوات السهلة، ويجب التأكد منها لتجنب الوقوع في الخطأ

أدخل رابط الموقع من حيث يعرض الموقع الخطوة الأولى لتسجيل الدخول لأول مرة وهي اختيار البوابة المناسبة لك من البوابات الأربعة التالية وبعد اختيار زر “الخطوة التالية” في الأسفل من الصفحة بعد الانتقال إلى الصفحة التالية لتسجيل الدخول لأول مرة في بنك المعرفة المصري، تظهر حقول المعلومات الشخصية أمامك ويلزم ملؤها لإكمال عملية الإدخال، وبعد إدخال البيانات الكاملة بشكل صحيح، سوف ينقر على زر “الخطوة التالية”. بعد الانتقال إلى الخطوة التالية من التسجيل، تظهر حقول معلومات الوظيفة على الشاشة وملئها ليس إلزاميًا لإكمال عملية التسجيل. بعد ملء الحقول السابقة، انقر على زر “الخطوة التالية” في أسفل يمين زر الخطوة السابقة، والذي يمكنك اللجوء إليه في حالة رغبتك في ة المعلومات الشخصية التي أدخلتها. إذا تخطيت أو انتقلت إلى الخطوة الرابعة لتسجيل الدخول، فستظهر أمامك على الشاشة، ويجب عليك قراءتها بعناية قبل إكمال تسجيل الدخول ثم تحديد المربع لإكمال الموافقة في الأسفل. بعد مربع الشروط والأحكام، يظهر رمز ويطلب منك إعادة كتابة هذا الرمز في مربع التحقق النصي، وهو أمر إلزامي لإكمال العملية. الخطوة الخامسة هي إحدى الخطوات الأخيرة والتكميلية لكيفية تسجيل الدخول إلى بنك المعرفة المصري، وهذه الخطوة هي للتحقق من بريدك الإلكتروني عن طريق الضغط على زر الإرسال أدناه. بعد الانتهاء من هذه الخطوة، سيتم الانتهاء من تسجيل الدخول إلى بنك المعرفة لأول مرة، مما يتيح لك استخدام المنصة والاستفادة من خدماتها.

تسجيل الدخول لمعلمي وطلاب التعليم الابتدائي

تسهل الخطوات التالية كيفية تسجيل الدخول إلى بنك المعرفة المصري للمعلمين وطلاب التعليم الأساسي، حيث يمكنك تسجيل الدخول إلى بنك المعرفة من خلال أي بريد إلكتروني (مثل yahoo أو gmail أو Hotmail) أو حتى البريد الإلكتروني الخاص بالدراسة، وتشمل خطوات التسجيل

قم بتعيين رمز الطالب أو المعلم. اختر بوابة التعليم الأساسي، واختر ما إذا كنت مدرسًا أو طالبًا، مما يسهل عليك تصفح المناهج الدراسية. انقر فوق دليل الدراسة من القائمة. احرص على اختيار الدرجة والتخصص في المستويات الثانوية. انقر فوق الزر “متابعة”. ستظهر قائمة بالمواضيع والمقررات أمامك. اختر الموضوع الذي تريده، واختر الدرس المطلوب.

تسجيل الدخول الجامعي

تسهل هذه الخطوات كيفية تسجيل الدخول إلى بنك المعرفة المصري لطلاب الجامعات والبحث العلمي من خلال ما يلي

عند ملء استمارة التسجيل، حدد الطالب.

يمكّنك بنك المعرفة من تسجيل الدخول من خلال أي بريد إلكتروني لا يتطلب بريدًا إلكترونيًا للدراسة.

سيتم إرسال رسالة إلى بريدك الإلكتروني لإعلامك بكلمة المرور الخاصة بحسابك في بنك المعرفة.

تسجيل الدخول للأطفال

يسهل بنك المعرفة كيفية تسجيل الدخول وإنشاء حسابات للأطفال. يتم تسجيل حسابات الأطفال من خلال الحساب الموجود لديك بالفعل في بنك المعرفة، سواء كان حساب طالب أو حساب بحث أو حساب قارئ. في حالة حدوث أي أخطاء على منصة بنك المعرفة المصري، يمكنك دائمًا الذهاب للتواصل مع فريق الدعم الفني للموقع، عن طريق الدخول.

تم انشاء بنك المعرفة المصري باكثر من لغة منها اللغتين العربية والإنجليزية، حتى يكون قسما من مبادرة «نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر»، ويحتوي هذا البنك على مجموعة كبيرة من الموارد التعليمية المنشورة في دور نشر عالمية .