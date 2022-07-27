كيفية تسجيل الضمان المطور عند رفض الأهلية ، دائماً ما يثير تسائل الأفراد الذين يستفيدون من مشروع الضمان الإجتماعي حولكيفية تسجيل الضمان المطور عند رفض الأهلية و التحقق من الاهلية الخاص بالضمان المطور هو نظام لدعم الذين يسكنون من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم تحديد فئة التي سوف تستفيد من برنامج الضمان المطور من خلال العلم على تحديد الأهلية التي يستدل بها على الشخص الذي يستحق الدعم أم لا، تابعوا معنا .

مطور الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المتطور هو من البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية بهدف دعم النظام الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، من خلال تقديم يد العون والمساعدة لشرائح المجتمع المستوفية لشروط الأهلية. يهدف البرنامج إلى دعم فئة من شرائح المجتمع السعودي التي تعاني من الوضع الضيق، حيث يوفر الضمان الاجتماعي المتطور ضروريات الحياة التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة للمواطنين والمقيمين والمتزوجين في المملكة العربية السعودية. شبه الجزيرة العربية.

خطوات تسجيل ضمان المطور عند رفض الأهلية

في حالة تقديم طلب الضمان المطوَّر ورفض الأهلية، يمكن إعادة التسجيل وفقًا للخطوات التالية

التوجه إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور “”.

انقر فوق الخيار للدخول إلى الموقع.

انقر فوق تسجيل جديد.

اكتب اسمك ورقم هويتك وتاريخ ميلادك بشكل صحيح.

اكتب كلمة مرور قوية ثم قم بتأكيدها.

اكتب رمز التحقق حيث ينتمي.

اكتب التصريح ووافق عليه.

انقر فوق خيار التسجيل.

تعرف على التعليمات واقرأها بعناية.

تسجيل الدخول عبر البوابة الرئيسية.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول الموحد.

اكتب جميع المعلومات عن مقدم الطلب.

تحقق من المعلمات.

اذهب إلى قائمة البرامج.

حدد خيار التقديم للبرنامج المناسب.

الاستعلام عن أهلية ضمان المطور

من خلال ما يلي نقوم بة كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

انتقل مباشرة إلى صفحة الاستفسار “تطوير الضمان الاجتماعي”.

أدخل البيانات المطلوبة رقم السجل المدني. رقم الضمان الاجتماعي للمستفيد. رمز التحقق في الحقل المخصص لذلك.

انقر فوق خيار العرض.

سيتم عرض جميع المعلومات حول المستفيد من الضمان الاجتماعي المطوَّر.

الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية التي يتم من خلالها تحديد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي في الضمان الاجتماعي المطوَّر. كانت المستحقات المالية حسب عدد أفراد الأسرة وكانت كالتالي

عدد أفراد الأسرة تطوير حاجز الضمان الاجتماعي عائلة مكونة من شخص واحد 2001 ريال سعودي عائلة مكونة من شخصين 2570 ريال سعودي عائلة مكونة من 3 أشخاص 3140 ريال سعودي عائلة مكونة من 4 أشخاص 3710 ريال سعودي عائلة مكونة من 5 أفراد 4280 ريال سعودي عائلة مكونة من 6 أفراد 4840 ريال سعودي عائلة مكونة من 7 أفراد 5420 ريال سعودي عائلة مكونة من 8 أفراد 6000 ريال سعودي عائلة مكونة من 9 أفراد 6560 ريال سعودي عائلة مكونة من 10 أفراد 7120 ريال سعودي عائلة مكونة من 11 فردا 7680 ريال سعودي أسرة مكونة من 12 فردًا 8260 ريال سعودي عائلة مكونة من 13 فردًا 8820 ريال سعودي عائلة مكونة من 14 فردًا 9400 ريال سعودي عائلة مكونة من 15 فردًا 10000 ريال سعودي

رابط تسجيل ضمان المطور عند رفض الأهلية

الضمان الاجتماعي هو أحد الأنظمة الداعمة التي تحقق مستوى من التنمية المستدامة للمواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية، حيث يوفر الضمان الاجتماعي راتباً شهرياً يضمن حياة كريمة للفئات الأشد فقراً في المجتمع السعودي. .

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