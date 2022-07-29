كيفية تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف كيفية تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل أولياء الامور حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي توكلنا للطلاب .

تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1444

يجب على جميع الطلاب الجدد في المدارس السعودية التسجيل في منصة مدرستي حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة عن بُعد حتى يعودوا إلى التعليم وجهًا لوجه ؛ حيث تحولت المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية إلى التعليم عن بعد في الفترة السابقة نتيجة تفشي وباء كورونا، وهناك طريقتان للتسجيل في المنصة، إحداهما من خلال تطبيق توكلنا والأخرى من خلال منصة العودة إلى المدرسة.

كيفية تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1444

الطلاب الجدد يسجلون على منصة مدرستي للعام 1444 هـ للوصول إلى جميع الأدوات التعليمية المتوفرة على هذه المنصة والاستفادة منها لمواصلة التعليم والحصول على الدرجات بعد ذلك، وفيما يلي خطوات تسجيل طالب جديد في مدرستي.

كيفية تسجيل طالب جديد على منصة مدرستي من خلال ثقتنا 1444

يتم تسجيل الطلاب الجدد في مدرستي من خلال وثقتنا عام 1444 هـ على النحو التالي

قم بتنزيل ثقتنا على الهاتف مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب أو الوصي.

انقر فوق الخدمات من الشريط السفلي.

انقر فوق My School Data Service.

حدد الطالب من القائمة، ثم انقر فوق إرسال.

الحفاظ على بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بمدرستي.

تسجيل طالب جديد على منصة مدرستي عبر backtoschool

يمكننا اتباع ما يلي لتسجيل الطالب الجديد في مدرستي من خلال موقع العودة إلى المدرسة

قم بزيارة موقع “العودة إلى المدرسة” مباشرة.

أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة في الحقل المقدم.

أدخل رقم الهاتف المحمول ثم انقر فوق أنا لست روبوتًا.

انقر على زر التحقق الأخضر.

في انتظار وصول الرمز في رسالة نصية قصيرة.

أدخل الرمز، ثم اضغط على أيقونة التحقق.

الاحتفاظ بالبيانات المرئية لمنصة مدرستي.

مدرستي هي تسجيل جديد من خلال منصة نور 1444

على ولي الأمر التسجيل في مدرستي عام 1444 هـ من خلال منصة نور على النحو التالي

انتقل إلى نظام “نور” مباشرة.

انقر على رابط التسجيل للوالد الجديد.

أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة في حقل رقم السجل.

أدخل رقم الهاتف، ثم انقر فوق “التالي”.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق “التالي”.

اتبع التعليمات واملأ المعلومات حتى الاكتمال.

انقر فوق حفظ لإرسال كلمة المرور.

تسجيل الدخول إلى مدرستي باستخدام بيانات منصة نور.

منصة مدرستي Microsoft Login for Kindergarten Children 1444

يمكننا تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي لأطفالي في رياض الأطفال باستخدام حساب Microsoft على النحو التالي

انتقل إلى منصة “مدرستي” مباشرةً.

اختيار تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft لأطفالي في رياض الأطفال.

اكتب اسم المستخدم، ثم انقر فوق “التالي”.

أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

تسجيل الطلاب الجدد لمنصة مدرستي 1444

يتبع الطلاب الجدد ما يلي لدخول مدرستي بعد التسجيل من خلال ثقتنا أو العودة إلى المدارس

اذهب إلى مدرستي مباشرة.

اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب طالب Microsoft.

أدخل اسم المستخدم للطالب الجديد.

انقر فوق “التالي”، ثم اكتب كلمة المرور.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

أبرز خدمات منصتي التعليمية 1444

تعد خدمات الدروس المرئية بالإضافة إلى الاختبارات ومتابعة الطلاب من أبرز الخدمات المتوفرة على منصة مدرستي، ويمكننا الاستفادة من خدمة متابعة الطلاب وخدمة الواجبات المنزلية في مدرستي على النحو التالي.

كيفية متابعة الطلاب على منصة مدرستي 1444

يتابع ولي الأمر طلابه من خلال مدرستي عام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى منصة مدرستي.

أدخل اسم المستخدم لحساب الوالدين في نور.

أدخل كلمة المرور في الحقل المخصص لذلك.

انقر فوق أنا لست روبوتًا.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

عرض بيانات الأطفال من.

منصة الواجبات المدرسية وكيفية حلها 1444

يجب اتباع ما يلي حتى يقوم الطلاب بواجب مدرستي

تسجيل الدخول إلى مدرستي ““.

انقر فوق المهام من القائمة اليمنى.

انقر فوق رمز الحل بعد العثور على المهمة.

قم بحل جميع الأسئلة ثم انقر فوق إظهار النتيجة.

مرشد مدرستي من منصة العودة إلى المدرسة 1444

يمكن تنزيل دليل مدرستي من منصة العودة إلى المدرسة على النحو التالي

الذهاب إلى مدرستي مباشرة.

انقر على خيار العودة إلى المدرسة.

انقر فوق أبطال التعليم من الشريط العلوي.

انقر فوق فئة المستخدم من الخيارات المتاحة.

انقر فوق خيار أدلة الاستخدام.

انقر فوق دليل المستخدم ثم انقر فوق تنزيل.

منصة مدرستي الجديدة تربط school.madrasati.sa

يمكن لجميع الطلاب والمعلمين والأطراف الأخرى في العملية التعليمية الانتقال إلى منصة مدرستي مباشرة من خلال الرابط للتسجيل للدخول ثم متابعة التعليم عن بعد.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كيفية تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1444 ، و منصة مدرستي الجديدة تربط school.madrasati.sa ، مرشد مدرستي من منصة العودة إلى المدرسة 1444 .