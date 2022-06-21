كيفية تعديل وتحديث بيانات حساب المواطن فى ابشر وطريقة انشاء حساب جديد فى حساب المواطن 1444

كيفية تعديل وتحديث بيانات حساب المواطن في أبشر وكيفية إنشاء حساب جديد في حساب المواطن 1444 إلكترونيًا وبخطوات سهلة يمكن من خلالها تنفيذ عمليات تعديل بيانات حساب المواطن وكذلك تغيير أي بيانات يحدث في حالة المواطنين سواء اضافة افراد او زوجة او تعديل الابناء في حساب المواطن او اضافة المؤهل التعليمي والتعديلات الاخرى وكذلك كيفية انشاء حساب جديد في برنامج حساب المواطن شروط تسجيل المتزوجة في حساب المواطن وشروط قيد الارملة في حساب المواطن 2022.

كيفية تحديث حساب المواطن عبر أبشر

أولا ، يجب أن تذهب إلى الارتباط حساب المواطن الرسمي.

ثم انتقل خلال عملية تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في برنامج حساب المواطن.

اضغط لتسجيل الدخول من خلال الوصول الوطني الموحد.

أيضا ، يجب كتابة رقم الهوية في الفراغ المخصص ، بالإضافة إلى اسم المستخدم.

ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بحسابك الشخصي في منصة أبشر.

أيضًا ، انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

حدد خيار تفاصيل الطلب وقم بإجراء التحديث.

ثم اكتب البيانات الجديدة التي تريد الطعن في حسابك بحساب المواطن.

أيضًا ، يجب عليك التأكد من صحة البيانات المدخلة والضغط لقبول التحديثات.

وبذلك يتم تحديث البيانات الجديدة بطريقة سهلة وسريعة.

شروط التسجيل في حساب المواطن 2022

التسجيل للسعوديين.

أيضًا ، يجب أن يكون الفرد مستقلاً ويقيم في مسكن منفصل.

يجب أيضًا أن يكون مسجلاً في الضمان الاجتماعي.

يمكن لحاملي بطاقة التنقل التسجيل أيضًا.

بعد ذلك ، في حالة زواج الزوجة من أجنبي ، يمكن للأبناء فقط الحصول على إعالة من حساب المواطن.

كيفية إنشاء حساب جديد في برنامج حساب المواطن

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

ثم انقر فوق خيار إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك ، يجب عليك كتابة البيانات الشخصية المطلوبة للتسجيل.

أيضًا ، يجب عليك التأكد من صحة البيانات والنقر فوق خيار “إدخال”.

ثم يتم ملء استمارة طلب استحقاق صرف دعم حساب المواطن.

بعد ذلك يتم استكمال النموذج وإدخال المعلومات بشكل صحيح والضغط على الموافقة.

أخيرًا ، تتم مراجعة طلب التسجيل في حساب المواطن وانتظار تأكيد تسجيل حساب جديد في حساب المواطن.

شروط تسجيل المتزوجة في حساب المواطن